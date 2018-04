Končí Nokia, kdysi největší výrobce mobilů a smartphonů

Dlouho byla značka Nokia synonymem pro nástup atraktivních, dobře ovladatelných mobilních telefonů. Nástup chytrých telefonů v prvním desetiletí nového tisíciletí ale stál finského výrobce jeho světové prvenství, přitom v předchozích letech byla firma největším výrobcem smartphonů na světě.

Firma musela v roce 2011 po celém světě propustit tisíce zaměstnanců, a propouštění pokračovalo i v letech 2012 a 2013. To už ale pod novým vedením - v roce 2011 začala úzká spolupráce mezi Microsoftem a Nokií, která vyvrcholila v září 2013, kdy Microsoft odkoupil mobilní divizi firmy Nokia a příslušné patenty za více než pět miliard euro (přiblížně 150 miliard korun).

25. dubna pak proběhlo definitivní přejmenování mobilní divize Nokia Oy (tak zněl plný název firmy) na Microsoft Mobile Oy (Oy je finská zkratka pro firmu, Microsoft pokračuje ve Finsku). "Vítáme dnes do naší rodiny zařízení a služby značky Nokia," řekl CEO Microsoftu, Satya Nadella. "Jejich schopnosti a aktiva přispějí k naší další trasformaci. Spolu s našimi rodiči se budeme i nadále soustřeďovat na rapidní inovace ve světě, který se točí kolem cloudu a mobilů." Značky Lumia a Asha zůstanou zachovány, ale budou se nadále prodávat pod logem Microsoftu.

Konec celé jedné éry

"Příběh Nokie, to je příběh miliardy lidí, kterých se tato mobilní značka dotkla," vzpomíná ve svém dojatém článku John Kneeland, jeden ze zaměstnanců. "Jejich životy byly často transformovány, propojeny k ostatním. Kdykoli, kdekoli, poprvé v historii."

"Je to příběh malé severské země, která se díky tomu stala světovou velmocí. Malé společnosti, která dosáhla toho, o čem jí ti nejlepší poradci říkali, že je nemožné."

Nokia 3310

Kneeland se utěšuje alespoň tím, že mobilní značka Nokia možná končí, ale jejich telefony žijí dále. Naráží tak na příslovečnou nezničitelnost modelu Nokia 3310, který přišel na trh před čtrnácti lety. Po světě se tohoto telefonu prodalo přes 126 milionů, a řadí se tak mezi deset nejprodávanějších telefonů na světě. Mimochodem, v tomto žebříčku drží Nokia devět z deseti prvních míst.

Kde ty staré časy jsou

Když se v roce 1998 Nokia vydrápala na pozici světové jedničky, musela porazit Motorolu, tehdy oslňující véčkovým modelem StarTac. A jak Nokia rostla, tak Motorola padala. Mimochodem, Motorolu nejprve koupil Google a nyní jí vlastní čínské Lenovo. Další tehdejší premiant Ericsson se nejprve spojil se Sony, aby nakonec celou produkci mobilů převzala japonská polovina dua a Ericsson už s mobily nemá nic společného. Dnes už neexistují ani další tehdy významní výrobci mobilů: Siemens, Dancall, Bosch a mnohé další. Naopak dnešní premianti Apple a Samsung v roce 1998 výše uvedeným značkám mohli jen závidět. Prostě mobilní svět se za posledních 15 let zcela změnil.

Nokia na konci devadesátých let zabodovala jak levným modelem 5110, tak zcela opanovala třídu manažerských mobilů s modelem 6110. To samé platilo o následovnících minimálně po dalších pět či šest let. Výhodou telefonů bylo na tehdejší dobu jednoduché, inovativní a hlavně přehledné menu. V řadě základních přístrojů si jistě ještě dnes leckdo vzpomene na ikonické ovládací tlačítko NaviKey. Jednodušeji to nešlo a modely 5110, 3210, 3310 a další zná asi každý, komu je víc než 20 let.

Nokia průkopník

Měli jste je také? Kronika symbianových nokií, od komunikátoru po 808 Nokia 9110i Communicator je pradědečkem smartphonů. Druhý v řadě (prvním byla Nokia 9000) ukázal koncem devadesátých let, že mobil je dobrý i na práci. Dnes je výbava přístroje úsměvná, ale tehdy nic lepšího a praktičtějšího neexistovalo. Oba displeje byly černobílé a data tekla rychlostí maximálně 14,4 kbps. Byl to špičkový přístroj a Nokia neměla v tomto směru konkurenci.

Nokia byla tehdy i velmi progresivní společnost, která zkoušela mnohé uličky. Někdy slepé, jindy ukázala směr ostatním. Už v devadesátých letech přišla na trh s prvními smartphony, tedy konkrétně s komunikátory. Na svou dobu to byly bezkonkurenční přístroje.

Později se stala největším výrobcem smartphonů na světě, její modely s operačním systémem Symbian neměly konkurenci. Bohužel, Nokia neuměla systém zákazníkům vysvětlit a tak většina z nich telefony používala jako obyčejné mobily, jen s na tehdejší dobu maximální výbavou. Připomenout musíme vůbec první takový přístroj - Nokii 7650. Byl to navíc první mobil s vestavěným fotoaparátem. V roce 2002 byla Nokia synonymem pro mobil, smartphone a mobilní komunikaci vůbec.

Slepé uličky

Na druhou stranu, Nokia prošlápla i hodně slepých uliček. Někdy to byl jen prapodivný design jejich přístrojů, připomeňme Nokii 3650 s kruhovou klávesnicí nebo modely s rotační konstrukcí (třeba jako model N90 z roku 2005). Nokii se nepovedla i snaha o první mobilní herní platformu. Modely N-Gage byly neúspěšné a Nokii se nepodařilo prosadit i stejnojmenou platformu. Nepodařil se i velmi včasný průnik na pole tabletů, dlouho před prvním iPadem. Řada N se prodávala minimálně. Nokia velmi brzy měla i telefony s dotykovým displejem, třeba jako model 7710 z roku 2004.

Nokia N95

Mezi absolutní legendy musíme určitě zahrnout Nokii N95, ve své době (2007) nejlepší smartphone a mobil na světě a to zcela bezkonkurenčně. Ale také to byla labutí píseň značky. Pak totiž přišel na trh první iPhone a všechno bylo jinak. Nokia si sice ještě hodně let držela pozici světové jedničky, ale hospodářské výsledky se s každým kvartálem zhoršovaly (více zde).

Pád, který využil Microsoft

V kategorii drahých modelů, tedy smartphonů, už značka ztrácela a masivní prodeje laciných modelů to nedokázaly zvrátit (více zde). Byl to moloch, který si myslel, že je neohrožený a na trendy nereagoval. Ostatní značky dokázaly na nástup iPhonů zareagovat. Nokia nikoliv. Dlouho bazírovala na v té době už značně zastaralém Symbianu, který přes veškerou snahu nešel inovovat. Nokia zkoušela vše možné, i nový operační systém MeeGo s jediným modelem N9, který tehdy nový šéf Stephen Elop zařízl pár dnů po premiéře.

Elop přišel do Nokie z Microsoftu a stál za rozhodnutím, že Nokia adoptuje tehdy nový operační systém Windows Phone, kterým se chtěl Microsoft vyrovnat konkurenčnímu Googlu nebo Applu.

Nokia od té doby vyrábí jen smartphony s tímto operačním systémem. Prodejní zázrak to není, ale firma přežila. Tedy do pátku 25. dubna 2014, kdy se stala součástí Microsoftu. Dovedl jí tam Stephen Elop. Paradoxně, Nokia dlouho odmítala operační systém Android, až ho použila v upravené podobě pár týdnů před pozřením Microsoftem (více zde).