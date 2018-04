Mapy Here už na smartphonech s Windows nebudou, vývojářům se nevyplatí

Mapy Here původně vyvíjela Nokia, tedy stejná společnost, která před odkupem Microsoftem vyráběla většinu smartphonů s mobilními Windows. Nyní mapy Here na smartphonech se systémem od Microsoftu končí a noví vlastníci se zaměří na platformy iOS a Android.

Mapy Here totiž nyní patří skupině německých výrobců automobilů (Audi, BMW, Mercedes) a pro ně se již nevyplatí vývoj nové aplikace pro nový systém Windows 10 Mobile. Aplikaci by totiž museli vyvinout prakticky od nuly a to se vzhledem k podílu operačního systému Windows pro smartphony nevyplatí.

Z obchodu s aplikacemi pro systém Windows 10 Mobile proto starší verze aplikace (pro osmičky) zmizí 29. března. Aplikaci bude možné na nejnovějších mobilních Windows používat do 30. června, poté přestane fungovat. Pro starší smartphony se systémem Windows Phone 8 budou mapy nadále fungovat, ale nedočká se už žádných dalších zásadních aktualizací. Budou se jen opravovat chyby.

Majitelům nových lumií to ale nemusí tolik vadit, mají v systému vlastní mapy Windows Maps, které jsou postavené na základu map Here.

Malé rozšíření mobilních Windows se už dříve projevilo i u jiných aplikací. Pro mobilní Windows tak už například neexistuje oficiální aplikace Pinterest. Nedávné zvěsti o konci aplikace Spotify pro systém od Microsoftu se ale ukázaly jako liché.