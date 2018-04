Konec dobíjecích kupónů v Čechách?

Operátoři sítí GSM se snaží propagovat on-line nákup a dobíjení kreditu na předplacených kartách. Předplacené karty EuroTelu a Paegasu je možné dobít ve vybraných bankomatech; kredit pro EuroTel Go je možné také zaplatit a dobít přímo na internetu platební kartou či bankovním převodem. O spuštění služby on-line nákupu kreditu pro Oskarty uvažuje i Český Mobil a podle našich informací není vyloučeno, že v dohledné době tyto služby spustí.

Dobíjení kreditu v bankomatu je oblíbené

Majitelé předplacených karet oceňují především to, že se rozšiřují možnosti dobití jejich karet. Velká část zákazníků nejdříve vybírala peníze z bankomatu a poté si šla zakoupit dobíjecí kupón. Dnes už mohou dobít svoji kartu přímo z bankomatu (Paegas Twist), nebo bezprostředně u bankomatu po zaplacení kreditu (EuroTel Go). Oblibu tohoto způsobu dobíjení předplacených karet potvrzuje i Jan Kučmáš, tiskový mluvčí společnosti EuroTel Praha: “Naše zkušenosti s více než osmiměsíčním provozováním této služby ukazují, že zákazníci si tuto službu oblíbili a velmi často ji využívají.”

EuroTel umožňuje kupovat kredit v bankomatech již od června loňského roku, od 29. ledna 2001 se přidal i Paegas. Nabídku Paegasu sice lze v současnosti využít jen ve třech bankomatech, ale oproti EuroTelu je kredit dobit okamžitě po zaplacení, bez nutnosti volat na dobíjecí linku nebo dobít kredit na internetu. K tomu dodává Tereza Kakosová, tisková mluvčí Paegasu: “Náš zákazník se nemusí starat o žádné dobíjecí číslo. Stačí, aby znal telefonní číslo, které chce dobít, a systém za něj již automaticky zařídí vše ostatní.”

Paegas za svého partnera zvolil banku ČSOB – ta plánuje dobíjení kreditu umožnit do konce února v dalších 37 bankomatech. Všechny bankomaty sítě ČSOB (tedy i bývalé IPB) by měly dobíjení kreditu podporovat do konce března – více se dočtete zde. EuroTel se rozhodl pro nezávislou síť bankomatů EuroNet. V současnosti je možné koupit kredit pro karty EuroTel Go v 59 bankomatech, umístěných nejčastěji u velkých nákupních center a obchodních domů ve velkých městech.

Na internetových stránkách umožňuje EuroTel dobít kredit pro karty Go ze zakoupených kupónů, ale i nakoupit kredit přímo na internetu. Platit je možné třemi platebními kartami (CCS Kontakt, Juice Pay, Citicard) nebo bankovním převodem – této možnosti ovšem mohou využít pouze klienti eBanky. Na internetu je dokonce možné dobít i více karet Go najednou.

On-line nákupy snižují náklady a omezují riziko

Elektronický nákup kreditu a dobíjení platebních karet je samozřejmě výhodné i pro operátory sítí GSM. Běžné dobíjecí kupóny jsou totiž v podstatě cenné papíry. Ještě nepoužité kupóny mají hodnotu kreditu a jsou častým terčem zlodějů či spekulantů. I když je možné ukradené dobíjecí kupóny velmi rychle zablokovat (tedy znemožnit dobití kreditu z těchto kupónů), zlodějům se často daří ukradené kupóny vpašovat do neoficiálních distribučních kanálů (trafiky, stánkový prodej apod.). Tím, že operátoři sníží množství dobíjecích kupónů v oběhu, samozřejmě snižují riziko zneužití a zmenšují ztráty zákazníků, kteří si koupí kradený dobíjecí kupón.

Náklady na on-line dobíjení a prodej kreditu jsou nižší než v případě prodeje klasických dobíjecích kupónů. “Zavedli jsme tento způsob dobíjení kreditu jako další službu zákazníkům. A ta je výhodná i pro nás, a to jak z pohledu distribuce, tak i rizik s tím spojených. Náklady na distribuci jsou menší a distribuční cesta je bezpečnější,” řekl Kučmáš.

Operátoři sítí GSM se navíc nemusí o zisk z prodeje dobíjecích kupónů dělit s dalšími distributory a koncovými prodejci. Prodeje v bankomatech samozřejmě nejsou zadarmo, což potvrzuje i Kučmáš: “Naši zákazníci používají zařízení třetí strany a my za to musíme samozřejmě zaplatit.” Prodej kreditu v bankomatech či na internetu je pro operátory rozhodně levnější.

Klasické kupóny se budou používat stále méně

Podobně jako EuroTel i Paegas podpořil prodej kreditu v bankomatech speciální prémií – takto zakoupený kredit bude při dobití zvýšen o 10 %. EuroTelu se loni tato pobídka osvědčila (nabízel dokonce 20% zvýšení kreditu) a velmi pravděpodobně bude se zvýšeným zájmem o dobíjení kreditu v bankomatech spokojen i Paegas.

Současné i budoucí aktivity operátorů zaměřené na podporu prodeje kreditu on-line vůbec neznamenají, že by měly úplně zmizet klasické dobíjecí kupóny. Ale rozhodně se s nimi v budoucnu budeme potkávat stále méně. Dobití kreditu v bankomatech či na internetu je především pro zákazníky výhodnější a hlavně bezpečnější. A to by mělo rozhodnout ve prospěch tohoto způsobu dobíjení kreditu, byť bude také velmi záležet na tempu rozšíření internetu a platebních karet v České republice.