Konec čtení SMS - nyní si je můžete poslechnout (Programy pro Symbian)

TWT SMS Reader

TWT SMS Reader je program, který přečte každou nově příchozí textovou zprávu v Symbian telefonu. To se může hodit například při řízení vozidla atd.

Po nainstalování je možno v programu nastavit, jestli má nově příchozí SMSky číst či nikoliv, navolit možnost aktivace programu po zapnutí telefonu a další možnosti. Vybírat můžete z šesti různých hlasů, které mají však k dokonalosti daleko. U anglických textů to až tak nevadí, protože textu je celkem rozumět, při čtení českých zpráv se však budete muset hodně soustředit (program je však primárně určen právě pro anglický jazyk). Nutno však podotknout, že lze nastavit i rychlost čtení textu nebo hlasitost zvuku. Navolit můžete také to, jestli se má přečíst i menu zprávy či informace o tom, kdo ji poslal.

Jedním stiskem tlačítka můžete na zprávu odpovědět předdefinovaným textem, který je možné si libovolně upravit. Při čtení zprávy nechybí možnost rychlého převinutí dopředu či naopak zpět nebo úplné zastavení.

Pro vaši představu si můžete poslechnout čtení anglického a českého textu (MP3 formát) touto aplikací. V prvním případě je text zprávy "SMS Reader a whole new way of managing your text messaging without looking at the screen. Imagine you could hear your text messages instead of reading.", ve druhém pak "Vesele Vanoce a hodne stesti a zdravi do noveho roku preje redakce Palmare."

Podle výrobce se brzy máme dočkat podpory německého, francouzského a španělského jazyka a kdo ví, třeba k nim v budoucnu přibude i čeština.

Program, který dokáže spolupracovat i s Bluetooth headsety je určen pro S60 zařízení a jeho cena je $9.99. Zakoupit či vyzkoušet testovací verzi, která bez omezení funguje 3 týdny můžete zde.

Screenshot 2

Screenshot 2 je jednoduchým programem, který dokáže zachytit stav obrazovky S60 či UIQ zařízení.

Snapshoty lze pořídit buď v JPEG, BMP, PNG či MBM formátu a můžete nastavit také jejich kvalitu. Navolit lze i adresář, kam se mají snímky ukládat. Uzpůsobit můžete rovněž klávesy, pomocí níž program aktivujete, prodlevu před samotným zachycením obrazovky či si navolit vytvoření snapshotu vždy ve stanovenou dobu.

Uložené obrázky je možno kromě uložení do paměti telefonu či na kartu odesílat buď přímo do počítače, nebo na jiný telefon přes infraport/Bluetooth.

Program si můžete zdarma stáhnout odsud.

Zeon Anti-Virus

Zeon Anti-Virus je další z mobilních antivirových programů. Funguje na všech S60 zařízeních a ochrání vás před více než 100 šířícími se viry, ale i malwarem a dalšími hrozbami. V případě nalezení některého z virů se pokusí program operační systém vyléčit.

Kromě paměti testuje na přítomnost virů všechny zprávy a soubory přicházející skrze MMS, Bluetooth, IrDA, WAP, SMS a další kanály. Nechybí možnost updatu programu, popis známých virů či karanténa.

Program stojí $14.94, testovací verze není k dispozici.

ShoppingList

ShoppingList je jednoduchou utilitkou, která vám poslouží jako nákupní seznam. Po jeho vytvoření už při nákupu stačí jen jednotlivé položky zatrhávat a na nic tak nezapomenete.

Program je určen pro Nokia S60 zařízení a stojí $0.99.

QuadPicture 2

QuadPicture 2 poslouží k úpravě fotografií. Snímek umožňuje rozkouskovat buď na 4 horizontální či vertikální, do jednoho obrázku umí vložit až čtyři různé fotky nebo vytvořit obrázek s šestnácti různými snímky v malých rámečcích.

Snímky je možné různé upravovat, přidávat k nim libovolné pozadí, zvuk, vytvořit z nich prezentaci, přibližovat je, oddalovat a dělat s nimi spoustu dalšího.

QuadPicture 2 je za poplatek $7.95 a vyzkoušet si můžete i trial verzi programu.