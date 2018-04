Konec čekání na infolince. Za „dvacku“ vás T-Mobile spojí přednostně

Při zavolání na zákaznické centrum T-Mobile s číslem 4603 dostane zákazník s předplacenou kartou Twist na výběr ze dvou možností. Svůj požadavek vyřeší přes hlasový automat či později s živým operátorem, a to s běžnou (delší) spojovací dobou či přednostně. Pokud si vybere přednostní spojení, zaplatí 19 korun včetně DPH a s asistentem infolinky by měl být podle tvrzení T-Mobilu spojen do dvaceti sekund. Nestane-li se tak, poplatek se nezaúčtuje.

"Ne každý má v oblibě hlasový automat, nebo se mu zdá čekání na operátora dlouhé. Pro takové zákazníky jsme připravili Expresní zákaznickou linku," vysvětluje Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile, a upřesňuje: "Neznamená to však, že bychom zpoplatňovali zákaznickou linku. Všechny služby jsou i nadále zdarma a zákazník má možnost volby, zda chce být přednostně spojen či nikoliv."

Standardní doba spojení se pohybuje kolem 20 až 40 sekund od chvíle, kdy se zákazník v hlasovém automatu rozhodne využít služeb živého operátora. Než se k této volbě ale dopracuje, uběhnou další desítky sekund.

Služba funguje v testovacím provozu od 31. ledna. Mohou ji využít vybraní zákazníci Twist. V následujících týdnech pak čeká nabídka přednostního spojení na všechny tři miliony uživatelů Twist karet. Tarifním zákazníkům firma službu nabídne až na základě vyhodnocení úspěšnosti testovacího provozu.

T-Mobile má dnes téměř 5,5 milionu zákazníků.