Končí Symbian a nahradí jej NokiaOS?

Odkoupení podílu společnosti Psion v konsorciu Symbian finskou společností Nokia vyvolalo u mnoha uživatelů i odborných pozorovatelů více otázek než překvapení. Tímto krokem totiž Nokia získala více než poloviční (Finové celkem vlastní 63,1 procent Symianu) podíl. To znamená, že může poměrně bez problémů prosazovat své zájmy i přes nesouhlas všech ostatních členů tohoto sdružení.

Vyvstává tedy otázka, co Nokia se svým rozhodujícím podílem zamýšlí do budoucna udělat. Při hledání odpovědi na tuto otázku si však musíme nejdříve uvědomit, jaká je aktuální situace na trhu chytrých mobilních telefonů, pro které je operační systém Symbian primárně určen.

Položí NokiaOS Microsoft na lopatky?

Trhu kapesních počítačů v současné době dominují systémy postavené na Symbianu, ovšem především v posledním půl roce se začínají prosazovat také konkurenční přístroje postavené na operačním systému Windows Mobile for Smartphone známé americké společnosti Microsoft. Někteří analytici a vizionáři si hodně slibují také od systémů postavených na bázi linuxového operačního systému, který však bude v chytrých mobilech použít především jako prostředí pro běh nativních javových aplikací.

Náš tip: podrobněji se současnému rozložení sil na trhu chytrých mobilních telefonů věnujeme také v tomto článku.

Operační systém Symbian patří po technické stránce rozhodně mezi nejkvalitnější systémy v současnosti dostupné pro chytré mobilní telefony. I on však má jednu poměrně velkou nevýhodu, na kterou poukazují nejen producenti aplikací, ale také mnozí odborníci. Problém je v tom, že dva chytré mobilní telefony používající stejnou verzi operačního systém Symbian mohou mít rozdílné uživatelské rozhraní a také aplikace pro ně určené jsou navzájem nekompatibilní. Konkurenční operační systémy – ať již Windows Mobile, Linux či PalmOS – tyto problémy nemají.

Této nejednotnosti si jsou vědomi také představitelé Nokie. To potvrzují slova, která pronesl Jorma Ollila na letošním 3GSM kongresu konaném v Cannes: „Nokia se bude snažit sjednotit platformu Symbian a přesvědčit o výhodách tohoto postupu také ostatní členy konsorcia, nechce však nikomu nic vnucovat. Je však potřeba mít na paměti, že dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami nebyla nikdy jednoduchá. Symbian potřebuje dva roky intenzivního zájmu Nokie, aby se z něj stal operační systém pro budoucnost.“

Tato slova si lze vykládat snad jediným možným způsobem – snaha Nokie směřuje k tomu, aby v krátkodobém horizontu dvou let změnila operační systém Symbian v systém vlastní. V Cannes byly také slyšet neoficiální informace o jakémsi systému NokiaOS for Smartphone, jehož základem bude právě Symbian.



Co na to uživatelé a členové sdružení Symbian?

Svět ale není jen černobílý, musíme se tedy na toto prohlášení podívat také z druhé strany. Z pohledu běžného uživatele je snaha Nokie pochopitelná, a bude-li někdy v budoucnu úspěšná, bude to jen dobře. Hlavní výhodou Symbianu budoucnosti má být nejen shodné uživatelské rozhraní pro všechny typy zařízení, ale také vzájemná kompatibilita aplikací – jeden a ten samý program nebo hru tak nainstalujete a spustíte na komunikátoru od Nokie stejně dobře jako na chytrém mobilu Samsungu nebo multimediálním mobilním zařízení od Sony Ericssonu.

Co na to však řeknou ostatní členové sdružení Symbian? Povětšinou se k tomuto tématu nechtějí oficiálně vyjadřovat, hlavní představitelé společnost Sony Ericsson však mimo záznam připustili, že v případě nutnosti jsou ochotni poohlédnout se po jiném operačním systému. Doufejme však, že toto nebude nutné.

O vyjádření jsme marně žádali také představitele společnosti UIQ, která dodává uživatelské rozhraní pro chytré mobilní telefony postavené právě na Symbianu.

Když se jich víc pere...

… jiní se smějí. Naznačovaná a doposud oficiálně neoznámená snaha Nokie o standardizaci operačního systému Symbian je zřejmě jedinou možností, jak se v budoucnu ubránit stále se rozmáhajícím systémům Microsoftu a dalším. Záležet však bude na tom, jak dokáže svou vizi prosadit u ostatních členů konsorcia Symbian a jak budou tito otevřeni tomu přijmout řešení Nokie za vlastní.