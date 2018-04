Odchod do důchodu: 44 milionů iPhonů 5 a 5c už nedostane nový software

Nezvykle se tak stane uprostřed cyklu systému iOS 10 a ne až s příchodem očekávaného systému iOS 11. iPhonů 5 a 5c je přitom podle dostupných dat v provozu stále téměř 44 milionů. Jejich majitelé tak budou nucení se poohlédnout po novém smartphonu, nebo zůstat s poslední verzí systému iOS 10.3.1.

Vzhledem ke staří obou zmiňovaných iPhonů je vcelku logické, že jim Apple ukončí podporu. iPhone 5 byl představen už před pěti lety v roce 2012 a model 5c je jen o rok mladší. Konkurenční Google ovšem garantuje u svých vlastních smartphonů Pixel jen dvouletou podporu nových verzí systému Android.

Nový systém iOS 11 by měl být představen v létě měl by být dostupný pro všechny 64bitové iPhony, tedy od modelu iPhonu 5s. K uvolnění pro starší iPhony dojde s příchodem novinek, které jsou očekávány v září. Mimo iPhonu 8 (nebo X) bychom se měli dočkat další inkarnace stávajících iPhonů 7, které by do názvu měly dostat tradiční označení „s“.