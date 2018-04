Končí éra dobíječek?

Asi každému z nás se občas stane, že zapomene dobít baterii svého mobilního telefonu. V lepším případě vzniklou situaci vyřešíme tak, že hodíme dobíječku do tašky a při nejbližší možné příležitosti vyhledáme zásuvku, v tom horším jsme několik hodin mimo dosah. Pro ty z nás, kteří jsou ochotni pravidelně sáhnout do kapsy pro peněženku, se nyní nabízí alternativa v podobě baterií na jedno použití. Tak, jak jsme na to zvyklí například u alkalických baterií v našich walkmanech, prostě baterii po vybití vyměníme za novou, jen mít po ruce jednu náhradní.

V nejbližší době se v českých obchodech objeví jednorázové baterie ZincAir značky Fuel Electric. Na tuzemský trh je dodá společnost Artesa a.s. a k dostání by měly být pro nejpopulárnější modely všech mobilních telefonů. O co se vlastně jedná?

Jednorázová zinkovzdušná baterie ZincAir poskytuje kapacitu 3300 mAH (miliampérhodin), přičemž většina současných dobíjecích akumulátorů disponuje kapacitou 700 – 900 mAH. To znamená, že vydrží mnohem déle než klasický dobíjecí akumulátor. Výrobce slibuje trvanlivost až 25 dní a 16 provolaných hodin , i když připomíná, že tyto údaje závisejí na mnoha faktorech, včetně typu komunikace (analogové, digitální, GSM atd.) nebo modelu telefonu. Podle Jiřího Příhody ze společnosti Artesa a.s. by se maloobchodní cena akumulátoru měla pohybovat kolem 450 korun včetně DPH.

Otestovali jsme

Mobil.cz testoval baterii ZincAir na Nokii 5110. První nedostatky vyplynuly okamžitě po instalování akumulátoru. Především baterie k telefonu nesedla přesně a viklala se, což v průběhu hovoru není zrovna příjemné. Také barevný odstín není totožný s odstínem telefonu, což samo o sobě může mnohého zákazníka od koupi odradit.Druhou vadou na kráse byla znatelně vyšší hmotnost oproti dobíjecímu akumulátoru, podobně jako větší objem, takže telefon ztratí i na svém původním designu.Při průměrném hovoření vydržela ZincAir celých 15 dní, poté se telefon vypnul a do výměny akumulátoru nebylo možné přístroj použít. Cena 450 korun za dva týdny užívání se tedy ukázala být přemrštěná. Pokud vezmeme v úvahu, že dobíjecí akumulátor vydrží průměrně dva dny a že cena průměrných neznačkových baterií se pohybuje mezi osmi stovkami až tisícovkou (předpokládejme, že akumulátor lze dobít alespoň 500x), jeví se jednoznačně ekonomicky výhodnější pořídit si náhradní dobíjecí baterii.Přednost akumulátorům ZincAir tak dají asi především důslední ochránci životního prostředí. Nesporným kladem těchto barerií oproti dobíjecím je totiž skutečnost, že neobsahují ekologicky nebezpečné látky a jsou recyklovatelné.