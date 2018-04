Fantastický stroj zcela bez rámečků. Windows Phone podle designéra

O budoucnosti má každý své představy, ale několik současných trendů na trhu umí naznačit, jakým směrem se mobily v budoucnosti budou vydávat. Zejména zmenšování prázdných okrajů okolo displeje je dnes velmi módní. Výrobci se ženou zejména za odstraňováním bočních rámečků (ZTE Nubia Z9, Sharp Aquos Crystal), nebo dokonce displej ohýbají „za roh“, jak tomu je například u modelu Samsung Galaxy Edge.

Švédský designér Viktor Hammarberg posunuje tento koncept až na hranici. Jeho návrh telefonu s označením Microsoft Mico by se měl naprosto zbavit jakéhokoliv orámování displeje na přední straně. Zbude tak v podstatě „obrazovka do ruky“. Ta by měla být navíc prohnutá jako vypouklá čočka a zasahovat mírně i do boků zařízení. Autor bohužel nezmiňuje, kolik by měla činit úhlopříčka tohoto displeje, potažmo celého zařízení.

Několik ostatních parametrů ovšem známo je. Na boku telefonu by se mělo nacházet tlačítko ovládání hlasitosti, veškeré ostatní funkce by autor sloučil do jednoho tlačítka „na všechno“ na druhém boku. Jedno zmáčknutí pro návrat zpět, dvě pro návrat na domovskou stránku, sekundové podržení pro zamknutí displeje a pět sekund pro vypnutí. Je to vcelku originální nápad, jak přepracovat ovládání telefonu.

Z ostatních parametrů se dá vyčíst, že by autor telefon rád osadil 15Mpix snímačem a HD displejem se zobrazovací technologií Retina. Trochu netradičně řeší konektorovou výbavu, která by měla v jednom AUX vstupu kombinovat připojení sluchátek i nabíjení baterie. Navíc se dozvídáme, že operační systém by měl být ve verzi Windows 11.

Mobil jako takový na papíře vypadá hodně zajímavě, ale docela by nás zajímalo, jak by se konstruktéři poprali s případným problémem nechtěných dotyků kraje obrazovky, které by vyvolávaly nepatřičnou odezvu. V jedné z diskuzí pod návrhem tohoto zařízení jsme našli vyjádření autora, který by rád přidal funkci nastavení „znecitlivění“ okrajů displeje, aby se takovým nehodám případně mohlo předejít.

Viktor Hammarberg se nevěnuje pouze mobilním telefonům budoucnosti, pomocí grafických návrhů představil už i svou vizi notebooku s budoucími Windows, taktéž postrádající rámečky okolo displeje, který by se zároveň dal vyjmout a používat i jako tablet.