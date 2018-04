Apple prý vyvíjí prohnutý iPhone. Takhle by mohl vypadat

0:09 , aktualizováno 0:09

Společnost Apple se měla podle informací agentury Bloomberg pustit do vývoje iPhonu s flexibilním displejem, jeho vlastností by ovšem měla využít jinak než konkurenční Samsung. Namísto displeje přetaženého do boků by totiž budoucí iPhony měly být prohnuté. Designér Martin Hajek ukazuje, jak by takové zařízení Applu mohlo vypadat.