iPhone 8 „ožije“ předčasně. Na trh ho uvede neznámá značka

Pravděpodobně by se stal dalším z mnoha konceptů, které postupem času upadnou v zapomnění. Již v listopadu 2014 představený koncept iPhonu 8 však vyvolal nezvykle silný ohlas. Navzdory faktu, že jde pouze o smyšlený návrh, by jej totiž řada uživatelů viděla coby reálný produkt.

A jejich přání bude možná vyslyšeno. Kyrgyzský designér vystupující pod přezdívkou Steel Drake se totiž nechal slyšet, že o jeho koncept projevila zájem blíže neurčená čínsko-americká společnost. Značný podíl na tom má i fakt, že sám autor aktivně hledal pro svůj koncept vhodného kupce.

Přiznává však, že dlouho všechny nabídky i částky nebyly ze strany potencionálních zájemců myšleny vůbec vážně. „Avšak o několik měsíců později se objevil člověk se slušnou nabídkou. A já souhlasil,“ uvedl s tím, že k uzavření obchodu dojde již letos na jaře. Bližší informace, a to včetně informací o společnosti, která hodlá jeho koncept proměnit v reálný produkt, však prý uvádět nesmí.

Koncept iPhonu 8 propojením předního a zadního skleněného panelu v horní a spodní části telefonu působí jako složený ze dvou kusů, evokuje tím totiž přístroj vsunutý do ochranného pouzdra šitého pro něj na míru. V ostatním se autor držel zaběhnutých designových zvyklostí Applu. Nechybí tak například ani tradiční kulaté home tlačítko, bez pochyb s integrovanou čtečkou otisků prstů. Za povšimnutí stojí přítomnost 3,5milimetrového jack konektoru pro sluchátka. Právě kolem něj je v poslední době velký rozruch, Apple jej podle posledních zpráv totiž kvůli úspoře místa u nové generace iPhonu nepoužije (více zde).

Vzhledová příslušnost konceptu k telefonům Applu nicméně nebrání tomu, aby se takový telefon objevil na trhu pod zcela jinou značkou. Konkrétně Čína, která má ve společnosti, jež koncept kupuje, svůj podíl, je známá četnými a často velmi věrohodnými klony aktuálních iPhonů. Není přitom výjimkou, že se takový klon na místním trhu objeví ještě oficiálním představením jeho předlohy.

Steel Drake nicméně podotýká, že reálný produkt se bude od jeho původního konceptu lišit. A to nejen kvůli požadavkům inženýrů, ale také kvůli použitým technologiím. Téměř jisté je, že skutečný telefon bude oproti konceptu větší tlouštík. I přesto bude mít jednu nespornou výhodu. Pokud by totiž takový telefon produkoval sám Apple, pak by si za něj nechal řádně zaplatit. Avšak vzhledem k uvedení na trh pod jiným názvem a pod jinou obchodní značkou bude výrazně levnější než iPhone. Příznivce jablečných přístrojů, které koncept zaujal, pak nepotěší fakt, že místo systému Applu bude telefon používat pravděpodobně Android.