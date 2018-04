Slovák radí Applu, jak mají udělat příští iPhone

U iPhonů s přídomkem „s“ se Apple tradičně drží designu nastoleného předchozí generací, od designerských konceptů tak nelze očekávat zásadní inovace. Po představení iPhonů liché generace se však situace mění, u těch budoucích lze totiž očekávat výraznější změny. Spekulace o vzhledu či výbavě na sebe navíc nenechají dlouho čekat.

Ačkoli je tedy iPhone 6s/6s Plus na světových trzích víceméně novinkou, objevují se již první informace o nadcházející generaci (více zde). Lze navíc očekávat i designovou změnu.

Jeden z prvních konceptů iPhonu 7 vznikl ve spolupráci s internetovým magazínem SvetApple.sk. Jeho autorem je mladý slovenský 3D designér Miloš Belanec z tvůrčí skupiny DeepMind, který se při návrhu inspiroval staršími modely.

Podle Belance by se americký výrobce mohl u novinky vrátit zpět k hranám. Ty byly pro iPhony specifické od čtvrté generace (iPhone 4), po čtyřech letech se však Apple vrátil k zádům oblých tvarů. Ne všechny příznivce značky však nový designový směr nastolený osmou generací iPhonu (6/6 Plus) potěšil.

Inspirace staršími modely je patrná již na první pohled. Hranatý design hliníkového těla je shodný s iPhonem 5/5s, kterému koncept odpovídá i rozměrově. Skleněná záda pak odkazují na modely 4 a 4s. Z nejnovějšího iPhonu 6s/6s Plus tak přebírá pouze novou technologii 3D Touch, tedy displej se schopností rozpoznat sílu stisku.

A právě displej by mohl iPhone 7 pasovat do pozice jedinečného smartphonu. Belanec usuzuje, že budoucnost smartphonů bude v rozměrných dotykových panelech zaujímajících celou čelní plochu telefonu. Takový displej by nicméně při běžných činnostech (např. hovor, psaní SMS, pohyb v menu) zobrazoval plochu adekvátní současným standardům.

Až při prohlížení fotografií, přehrávání videí či hraní her by se obraz roztáhl na celou čelní plochu. Slovenský designér neopomněl ani pro iPhony specifické tlačítko Home. A ačkoli není hardwarové, tak nechybí ani Touch ID. Čtečka otisků prstů je totiž integrována přímo do displeje.

Designové čistotě a unikátnímu displeji je v konceptu podřízeno doslova vše. Z čelní plochy však nezmizel pouze sluchátkový výstup, který Belanec umístil v podobě tří drobných otvorů na úzkou hranu hliníkového obvodového rámečku. Ta kromě senzorů postrádá také čelní fotoaparát. Tedy prvek, bez něhož se mnozí mobilní uživatelé neobejdou.

U konceptů je však dovoleno téměř cokoliv. Jde především o vizuální zhmotnění určité vize a tím to mnohdy také končí. Nicméně obrazové panely zaujímající celou čelní plochu nemusejí být nereálné. Již nyní se totiž mnozí výrobci snaží dosáhnout co nejmenších rámečků displeje. A to kvůli udržení přijatelných rozměrů přístroje při použití co největšího displeje.

Podívejte se, jak by mohl podle slovenského designera vypadat iOS 10: