Magický Honor ukazuje, jak budou vypadat smartphony v příštím roce

Při příležitosti oslav výročí tří let od spuštění značky Honor prezentuje čínský výrobce koncept, který by měl ukázat budoucí směřování této ambiciózní značky. Jmenuje se Magic, tedy kouzlo..

Honor vyzdvihuje design: tělo telefonu je skleněné a okraje zaoblené. A to nejenom na bocích, ale i na horní a spodní straně přístroje. Displej typu AMOLED s úhlopříčkou 5,09 palce ale zaoblený není a do spodní a horní hrany nezasahuje. Samsung je v tomto směru o pořádný kus dále. Nechybí dvojitý 12megapixelový fotoaparát, přední snímač je osmimegapixelový.

Čínský výrobce také vyzdvihuje nové funkce a nejpokročilejší technologie. Ovšem některé z nich už konkurence nabízí. Smartphone s vlastním procesorem Kirin 950 třeba využívá umělou inteligenci pro chytrou odezvu. Podobně už funguje Asistent od Googlu.

Proč se tedy Honor (a vlastně mateřský Huawei) do něčeho takového pouští? Odpověď je snadná, služby Googlu v Číně nefungují, takže Huawei má velký prostor pro svůj systém. Zároveň to je odpověď, proč je Magic pro nás v Evropě jen konceptem. Bude se totiž prodávat jen na čínském trhu, protože umělá inteligence je navázaná na tamní služby a lokalizace by se zatím výrobci nevyplatila. Co však není dnes, může být v dalších modelech po celém světě.

Funkce Honor Magic Live System umí poskytovat informace „na míru“ a na základě klíčových slov například doporučovat filmy. Technologie SmartDisplay zobrazuje nepřetržitý tok informací, které by se měly uživateli hodit. Honor vyzdvihuje zobrazení poznávací značky objednaného taxi, tedy něco, co už dnes zvládá aplikace Uber.

Některé funkce jsou už známé od konkurence, Honor je dál vylepšuje. Senzor WiseScreen dokáže odemknout telefon pouhým zvednutím a pohledem na displej, po vložení do kapsy se zase zamkne. Vylepšena má být technologie rozpoznávání obličeje, kdy se příchozí zpráva zobrazí jen přihlášenému uživateli.

Honor Magic je tak ukázkou nedaleké budoucnosti, jak budou vypadat a co budou umět příští modely značky.

Na představení novinky padla i jedna velmi zajímavá informace o počtu prodaných kusů smartphonů značky Honor. Ta, jak již bylo řečeno, patří pod společnost Huawei a tvoří nezanedbatelný podíl prodejů světového výrobce číslo tři. V loňském roce se honorů celkem prodalo 40 milionů, celý Huawei přitom v roce 2015 prodal 107 milionů smartphonů.