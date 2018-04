Komunikátor, se kterým se neztratíte - E-Ten G500

Pokud toužíte po komunikátoru s operačním systémem Windows Mobile a integrovaným GPS, zjistíte, že výběr není příliš široký. V současné době těmto požadavkům na našem trhu vyhovují pouhá čtyři zařízení - Fujitsu-Siemens Pocket Loox T830, HP iPAQ 6915, MiTAC Mio A701 a nově E-Ten G500.

První dva jmenovaní mají čtvercový displej a miniaturní klávesničku, MiTAC a E-Ten jsou konstrukčně klasické kapesní počítače s QVGA dotykovým displejem. Ten je pro použití pro navigační účely o něco lepší než menší čtvercový displej.

E-Ten tak budeme dnes s MiTACem často porovnávat, stejně jako jsme ten srovnávali s MDA Compact. Zda se má již zavedený konkurent obávat o svoje pozice, zjistíte v průběhu článku.

Obsah balení – (téměř) kompletní výbava

Balení telefonu nepopisujeme moc často, ale v případě E-Tenu se vyplatí udělat výjimku. Společně s telefonem a baterií v balení naleznete datový kabel, dvě nabíječky (jednu síťovou a jednu do auta), kolébku a držák na její upevnění v autě, sluchátka s ovladačem hlasitosti, lehké pouzdro na opasek a fólii na displej. Softwarová výbava je reprezentována instalačním CD s Active Sync a několika programy, lokalizací od Sunnysoftu a tříměsíční zkušební verzí navigačního softwaru Dynavix Mobile 2005.

K dokonalosti tak chybí jen paměťová karta, která by pojala alespoň onu zkušební verzi navigace. Samotné příslušenství si také zaslouží trochu pozornosti. Nepochopíme například zvláštnost provedení nabíječky a datového kabelu – ten má v sobě konektor, který slouží právě k připojení síťové nabíječky, bez datového kabelu nabíječku k telefonu nepřipojíte. Přitom přístroj se pomocí USB kabelu nabíjí. Pokud ale chcete E-Ten nabíjet přímo ze sítě, musíte mít do datového konektoru na telefonu připojený USB kabel a do něj teprve připojit nabíječku. Nabíječka do auta už se ovšem připojuje přímo k datovému konektoru telefonu.

Rovněž dodávané pouzdro není nejlepší. Působí poněkud lacině a je šito horkou jehlou. Tudíž na telefonu nesedí úplně přesně. Alespoň že má dobře funkční klip, s pomocí něhož snadno sejmete telefon i s pouzdrem z opasku. Kritiku si také zaslouží dodávaná fólie na displej, která je opravdu jen nouzovým řešením a velmi rychle se poškrábe. Distributor však v budoucích dodávkách slibuje fólii kvalitnější.

Vzhled a konstrukce – špatně zpracovaný konzervativec

Na designové výstřelky si E-Ten nepotrpí. Černo-šedou barevnou kombinaci oživuje modré podsvícení kláves, které vychází z linky obepínající celý displej a funkční klávesy. Na zadní straně zaujme čočka fotoaparátu společně se zrcátkem pro autoportréty, najdeme zde také mřížku hlasitého reproduktoru a konektor na externí anténu. Odnímatelný šedivý kryt, pod nímž se skrývá baterie o kapacitě 1440 mAh, má na sobě gumový protiskluzový proužek. Vrchní strana je na první pohled prázdná, ale ve skutečnosti jen umně maskuje infraport. Na pravém boku najdeme jen slot pro paměťové karty miniSD a poněkud zapuštěné a titěrné vypínací tlačítko.

Spodní strana je silně zaoblená a najdeme tu datový konektor a v pravém rohu schovaný stylus. Umístění to není nejšťastnější, po více než týdnu používání stylus ale stále dobře drží na svém místě. Stylus je teleskopický a vysunutí se bohužel neprovede při jeho vytahování z uložení. Alespoň že má příjemnou tloušťku, mohl by ale být trochu těžší.

Levý bok telefonu je na tlačítka bohatý. Najdeme tu klávesu fotoaparátu, posunovací člen pro regulaci hlasitosti, tlačítko pro spouštění hlasového ovládání a resetovací tlačítko. Vespodu se krčí zakrytý minijack konektor.

Z celkového zpracování přístroje rovněž nejsme příliš nadšeni. Slícování dílů není místy úplně ideální, z telefonu se ozývají pazvuky. Velmi se nepovedla navigační klávesa, jejíž potvrzovací střed byl vyosený. Posunovací ovladač hlasitosti chrastí a krytku minijack konektoru jistě brzy rozdrápete, protože je velmi zapuštěná a téměř ji nelze vyndat.

Ani rozměry přístroj neohromí. Dříve testované Mio je dokonce menší než MDA Compact, a to se do něj vešel i klasický SD/MMC slot. O tom se E-Tenu při rozměrech 119 x 62 x 23 mm může jenom zdát. Rovněž hmotnost 191 gramů je poměrně vysoká hodnota.

Ovládání – bez pera ani ránu

Stejně jako konkurenční Mio i E-Ten běží na operačním systému Windows Mobile 5.0. Pohání ho 400MHz procesor Samsung, sekunduje mu 128MB flash ROM a 64MB SDRAM, což jsou dnes standardní parametry. S ovládáním se E-Ten G500 popral podobně nedobře jako konkurent. O plnohodnotné jednoruční ovládání, jen za pomoci kláves, se nemá cenu ani pokoušet, pro drtivou většinu akcí je nutné použít stylus.

Několik funkcí ale přeci jenom za pomoci čtyř ovládacích tlačítek a navigační klávesy ovládat jde. Dvěma klávesám nad displejem můžete přiřadit libovolné funkce, standardně spouští seznam posledních hovorů a aplikaci M-Desk, jakýsi spouštěč aplikací. Do něj si můžete přidat libovolnou položku.

Spodní levá klávesa spouští seznam odchozích hovorů, pravá adresář. Pomocí navigační klávesy se můžete pohybovat po položkách úvodní obrazovky, pod nimi se pak nachází ikony aplikací. Tento seznam ikon si lze libovolně upravovat. I tak je ale rychlejší vytáhnout pero, než se sem zkoušet proklikat pomocí navigační klávesy.

Posledními ovládacími prvky jsou klávesy pro ovládání hovoru. Ta pro přijetí hovoru spustí telefonní aplikaci, stisk klávesy pro ukončení hovoru kdekoli v menu telefonu znamená návrat na pohotovostní displej. Všechny klávesy se docela dobře mačkají, výtku si zaslouží jen malý potvrzovací střed navigační klávesy.

Telefonování a zprávy – známá klasika

Telefonování s G500 je možné ve čtyřech GSM pásmech, konkrétně 850/900/1800/1900 MHz. Zvuk sluchátka je kvalitní a dostatečně hlasitý, to platí i o hlasitém handsfree. Telefonovat lze také s přiloženými sluchátky.

Telefonní seznam je tradičně velmi bohatý a využívá všechny možnosti synchronizace s osobním počítačem. Snad jen vyhledávání v seznamu by mohlo být příjemnější. Ne že by fungovalo špatně, ale problém je, že k nalezení jména v seznamu je vždy zapotřebí stylus. Uvítali bychom, kdyby se místo miniaturní klávesničky, nebo plochy pro zadávání ručně psaných znaků, objevila o něco větší numerická klávesnice klasického telefonu a vyhledávalo by se stejně, jako na sourozencích s operačním systémem Windows Mobile 5.0 for smarphone. Numerickou klávesnici nabídne telefonní aplikace, ale vyhledávání pomocí ní není bohužel možné.

E-Ten do G500 zabudoval i vyzváněcí profily, což chválíme, tuto funkci totiž Windows Mobile běžně nenabízí. Filtrování hovorů ale musíte nastavit zvlášť. Na příchozí hovor upozorní 192 hlasé polyfonní vyzvánění, použít lze samozřejmě i MP3 skladby.

Možnosti textové komunikace jsou u Windows Mobile tradičně široké. E-Ten se nikterak neliší od ostatních zařízení na této platformě, nabízí výborně propracovaný editor SMS zpráv, MMS zpráv a E-mailový klient. Tradičně je k dispozici několik možností zadávání textu. První je malá qwerty klávesnička zobrazená na displeji, dalšími možnostmi jsou pak tři druhy rozpoznávání psaného písma. Při psaní se telefon snaží doplňovat slova, která nabízí v pravém dolním rohu v seznamu.

Navigace – neponechává nic náhodě

Stejně jako konkurenční Mio, i E-Ten používá GPS chipset SiRF Star III a neponechává tak v této oblasti v rukou konkurence žádnou výhodu. Stejně jako Mio i G500 potřebuje k prvotnímu vyhledání trochu volnější prostor, pak již vše běží jako po másle.

Příjemný je i dodávaný software, byť v tříměsíční zkušební verzi. Je to dost dlouhá doba na to, aby si uživatel pořádně vyzkoušel všechny jeho možnosti a zhodnotil jeho kvality.

Výrobce udává, že při používání GPS vydrží komunikátor fungovat bez nabíjení 2,5 – 5 hodin, záleží na využití.

Organizace a data – z doby minulé

V oblasti datové komunikace E-Ten schopnostmi stejně jako Mio nehýří. Chybí jak Wi-Fi, tak podpora 3G, nenalezneme zde ani EDGE. Zbývá tedy jen GPRS, které již není na prohlížení stránek na takovýchto zařízeních zcela ideální. Připojení k počítači je možné pomocí USB a Bluetooth, u kterého potěší přítomnost ve verzi 2.0.

Organizační funkce jsou naprosto kompletní, v této oblasti je Windows Mobile velice silný systém. Kalendář je naprosto perfektní, nechybí samozřejmě ani propracované úkoly, poznámky, hlasové poznámky. Potěší bohaté možnosti nastavení budíků s různým opakováním.

Komunikátory s Windows Mobile jsou tradičně dobře přichystány na práci s kancelářskými dokumenty, v tomto případě tomu tedy nemůže být jinak. Standardně se dá pracovat s formáty dokumentů Microsoft Office, nechybí ani možnost prohlížet si prezentace v PowerPoint (ale nelze je editovat).

Zábava – téměř neomezené možnosti

Díky standardnímu operačnímu systému se v oblasti zábavy meze fantazii nekladou. V telefonu sice najdeme pouze dvě hry (Solitaire a Bubble Breaker), ale pro Windows Mobile existuje nespočet velmi propracovaných herních titulů, stačí si jen vybrat dle vkusu.

Díky integrovanému Media Playeru se může G500 proměnit v přehrávač filmů nebo hudby, nezbytně nutné ale bude dokoupit paměťovou kartu o dostatečné kapacitě. Pokud to s hudbou a filmy myslíte trochu vážně, také brzy vyměníte dodávaná sluchátka za lepší. K připojení běžných sluchátek ale budete potřebovat redukci na klasický jack. Přístroj rovněž obsahuje integrované rádio, ale s jeho funkčností jsme měli problémy.

Příliš velikým lákadlem rozhodně nebude vestavěný 1,3Mpix fotoaparát. Ten má sice poměrně bohaté možnosti nastavení, ale snímky nejsou moc kvalitní. I za relativně běžných světelných podmínek jsou velice tmavé. Jakmile se objeví trochu více světla, snímek je přeexponovaný. Spokojeni nejsme ani s ostrostí snímků a jejich prokreslením.

Shrnutí – jak pro koho

Proč ho koupit? integrovaná navigace GPS

bohaté příslušenství

dostatek paměti

Bluetooth 2.0 Proč ho nekoupit? nekvalitní konstrukce

větší rozměry

nedotažené jednoruční ovládání

horší datová výbava Kdy? V prodeji Za kolik? 15 489 Kč včetně DPH

E-Ten G500 je v podstatě průměrným komunikátorem, kterých dnes najdeme poměrně mnoho. Hlavním lákadlem tak je integrovaná navigace, která by mu měla zajistit přízeň zákazníků. Jenže je tu konkurence, která nabízí v podstatě to samé, ale v elegantnějším a menším těle. Velikým problémem G500 je jeho zpracování, na kterém by měl výrobce ještě hodně zapracovat.

E-Ten může přesvědčit ty, kterým se nezalíbil design MiTACu, rozhodnout pro něj také mohou detaily, jako větší množství paměti a podpora Bluetooth 2.0. Rozhodovat by mohla cena. Tu distributor stanovil na 15 489 Kč s DPH, tedy o více než tisícovku méně, než u Mia. Vyhovovat také bude pár softwarových vychytávek, které konkurence standardně nenabízí, například filtrování hovorů a vyzváněcí profily. I tak to ale bude E-Ten mít na trhu docela těžké.