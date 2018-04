Komunikátor s Windows Mobile. Recenze Sony Ericsson M1i Aspen

Sony Ericsson se po starších modelech Xperia X1 a X2 opět vrací k operačnímu systému Windows Mobile, tentokráte s pořadovým číslem 6.5.3. Model Aspen je dokonce prvním zařízením s touto verzí na našem trhu. K uživatelskému prostředí WM navíc přibylo několik panelů z dílny firmy SPB, sloužících jako výchozí obrazovky. Jisté prvky uživatelského rozhraní připomínají i hloupé telefony výrobce. Ve výsledku však bohužel vznikl, především kvůli velmi malému displeji, dosti uživatelsky nepříznivý koktejl.

Situaci se snaží zachránit plná funkční výbava zahrnující GPS, wi-fi, 3,5mm jack a microUSB konektor. Solidní je na poměry komunikátorů výdrž baterie, dosahující hranice dvou dnů. K užitku je hardwarová klávesnice s QWERTZ rozložením. Jistě potěší zařazení tohoto modelu do kategorie GreenHeart, což znamená, že byl vyroben z recyklovaných materiálů a mimo jiné zde papírový manuál nahradil elektronický.

Trojice přístrojů Sony Ericsson s hardwarovou QWERTY klávesnicí - Xpreria X10 mini pro, Xperia X2 a Aspen.

Stručná charakteristika: Zajímavý přístroj, který v sobě kombinuje dotykový displej, nejnovější Windows Mobile a hardwarovou QWERTZ klávesnici. Bohužel, ve výsledku není tato kombinace příliš dobrá. Pozor na chybu při pozastavení aplikací při vypnutém displeji.

Vzhled a konstrukce – docela velký drobek



Sony Ericsson po vzoru svých starších modelů sazí na ostré hrany, což rozhodně opticky nesvědčí jeho už natolik velkým rozměrům. Oblé okraje našly svoje místo pouze na zadní straně, aby se přístroj držel pohodlně v ruce. Zakulacená je rovněž spodní část u klávesnice. Tento mix se rozhodně nemusí zalíbit každému, navíc je třeba vzít v potaz lesklou horní polovinu těla zařízení, která je magnetem na nejrůznější nečistoty a také viníkem nízké čitelnosti na přímém slunečním světle.

Vypínací tlačítko, 3,5mm jack a stylus se ukrývají na horní straně zařízení. Možná budete mít hned po koupi problémy se sundáním krytu baterie. Po čase však plast povolí, což mimo jiné znamená lehké vrzání této části přístroje. Pro úplnost dodáváme rozměry 117 × 60 × 13 mm a hmotnost 130 gramů.

Klávesnice a ovládání – QWERTZ na úrovni

QWERTZ klávesnice je vyrobena z tvrdého plastu a i přes svoje miniaturní rozměry se na ní dobře píše oběma palci zároveň. Zpočátku se připravte na nezvyklé mačkání relativně špičatých tlačítek, kdy váš stisk nebude tolik jistý. Za velkou chybu považujeme nepřizpůsobení operačního systému numerickým tlačítkům a při zadávaní například časových údajů či dokonce nového telefonního čísla musíte ručně přepínat na vyťukávání čísel po každé zadané číslici.

Opravdu velmi zvláště působí mix operačního systému WM 6.5.3 Professional, různých zkratek a panelů SPB Mobile Shell. Tento mix nahradil tradiční pohotovostní obrazovky včetně podpory widgetů a odstiňuje tak uživatele od stále nepříliš vkusného prostředí OS. Samotné standardní aplikace systému však předělány nejsou. Celkově působí uživatelské prostředí zmatečně a například společnosti Samsung či HTC vyřešily obdobný problém daleko lépe. Logice při práci se systémem příliš nepomáhá ani hardwarové tlačítko OK, které se chová většinou velmi nepředvídatelným způsobem.

V zařízení tepe procesor s frekvencí 600MHz a samotné prostředí WM je skutečně rychlé, což nebývá v poslední době zvykem. Občas mu však uškodí zbytečné animace přidané výrobcem. V prostředí WM 6.5.3 Professional je křížek pro zavření aplikace společně s dalšími nabídkami dané aplikace umístěn v dolním panelu a je snadnější se k němu dostat. Lépe jsou vyřešena i kontextová menu aplikací, která jsou upravena pro ovládání přímo prsty. Vzhledem k malé velikosti displeje je zobrazeno pouze minimum položek a orientace v takových nabídkách není zrovna nejlepší.

Výrobce bohužel šetřil na nesprávném místě a rozměry displeje stáhnul skutečně na minimum, ačkoliv prostor na čelní straně pro rozšíření by tu byl. Odnáší to především aplikace (nejenom ty od třetích stran), které na takto malé rozměry dotykového displeje nejsou vůbec upraveny. Pracovat s nimi není žádný med a stylus se stává prakticky nutností.

Displej a výdrž baterie – zbytečné šetření

Model Aspen dostal do vínku displej pouze s úhlopříčkou 2,4 palce a rozlišením 240 × 320 pixelů, což je férový počet bodů vzhledem k rozměrům displeje. Zázraky však od něj nečekejte a na viditelný rastr při bližším pohledu si musíte zvyknout. Velmi špatná je čitelnost na přímém slunečním světle a to nejenom při ostrém letním slunci.

Malou pochvalu naopak zasluhuje výdrž baterie, s níž jsme bez problému dosáhli lehce nad dva dny pohotovosti. To vše při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných zprávách a dvou hodinách poslechu FM rádia či MP3 přehrávače. Při častějším používání datových přenosů či GPS výdrž klesla zhruba na polovinu. Při plném nasazení však může být energie pryč již během pár hodin.

Telefonní seznam a zprávy – stále stejná písnička



Tradičně kvalitní je telefonní seznam a samozřejmě možnosti synchronizace nejrůznějšího obsahu. Vnitřní paměť zařízení činí zhruba 200 MB a bohužel v základním balení nenajdete žádnou microSD kartu. Aplikace pro psaní textových zpráv či emailů se již několik let prakticky nezměnila a poskytuje veškeré náležitosti.

Nechybí samozřejmě kalendář, Office Mobile, Acrobat Reader LE, Skype, správce souborů a celá řada dalších předinstalovaných aplikací. Velmi spokojeni jsme byli i s integrovaným prohlížečem IE, který je velmi svižný a dobře si poradil se zobrazením většiny stránek. K dispozici je kromě wi-fi i připojení k sítím třetí generace (HSDPA a HSUPA), EDGE a GPRS. Integrovaná GPS nalezla satelity vždy do pár desítek vteřin.

Multimédia a fotoaparát – kritická chyba

Kromě tradičního Windows Media Playeru můžete využívat služeb přehrávače ve speciální nabídce, která je upravena pro ovládání pouze prsty. Bohužel se při používání zařízení projevuje chyba, s níž jsme se setkali již například u telefonu Samsung Omnia II. Při vypnutí displeje přestávají přehrávat či naprosto fungovat některé aplikace třetích stran ať už vezmete v potaz například diktafony či hudební přehrávače. U samotného Windows Media Playeru jsme zaznamenali problém při dohrání skladby a přepnutí na další.

Vzhledem k pracovnímu zaměření celého zařízení by těžko někdo očekával zázraky od 3,2Mpix fotoaparátu bez automatického ostření. Snímky spadají maximálně do průměrné kategorie, postrádají ostrost a obslužný software si moc dobře nedokáže poradit s protisvětlem. Žádná tragédie to však není a v této kategorii bychom našli daleko horší zařízení.

Závěr – dobré úmysly nestačí

Sony Ericsson se ve svém zařízení Aspen snažil zkombinovat několik různých přístupů, což se mu nepodařilo zcela ideálně. Kupříkladu pozapomněl, že pro dotykové zařízení je potřeba velký displej a pro operační systém Windows Mobile to v současné době platí dvojnásob. Postarší operační systém se snažil schovat pod skořápku SPB Mobile Shell, což se jistě cení, ale ve svém úsilí došel někam na půli cesty. Na druhé straně celé zařízení je opravdu rychlé a jistě si oblíbíte předělaný spodní panel kontextových nabídek.

Za fatální se dá považovat chyba s pozastavením aplikací při vypnutí displeje zařízení, což může být pro mnohé uživatele důvod, proč si zařízení nepořídí. Vzhledem k razantní cenové politice přístrojů s Androidem a jejich srovnatelné výbavě, nemůže model Aspen zaujmout ani po stránce poměru ceny a výkonu. Pokud trváte na operačním systému Windows Mobile a zalíbila se vám použitá QWERTZ klávesnice, můžete o koupi uvažovat.