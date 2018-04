Komunikátor s průhledným flipem. Motorola A1680 nabídne Android

Stejnou konstrukci jako připravovaná novinka A1680 měly v minulosti modely vybavené linuxovým operačním systémem určené pro Čínu. Starší model A1200 Ming se v omezené míře dovážel i do Evropy. Zda se nová Motorola A1680 podívá do Evropy, ví jen v centrále společnosti. Ale je to spíš nepravděpodobné. Nová Motorola je totiž přednostně určena pro čínský trh.

Připravovaná novinka A1680, která používá operační systém Android, je vybavena procesorem Marvell PXA935. Dotykový displej s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů je typu OLED. Displej dokáže zobrazit pouze 65 tisíc barev.

Výbava telefonu zahrnuje pětimegapixelový fotoaparát a všechny běžné funkce. Nová Motorola podle informací z čínského telekomunikačního úřadu, překvapivě nenabízí satelitní navigaci. Je však možné, že má čínský úřad ve své databázi chybu. Určitě ale nechybí podpora bezdrátového připojení na internet přes wi-fi. K dispozici je audio konektor 3,5 mm.

Nový komunikátor podporuje sítě třetí generace. Dovolat se dá i ve všech čtyřech pásmech GSM a využít lze datové přenosy EDGE třídy 12. Výbava dále zahrnuje Bluetooth, USB a slot pro paměťové karty. Rozměry nové Motoroly jsou 106,9 x 54,5 x 16,8 milimetru a hmotnost je 120 gramů.