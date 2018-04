Komunikátor Nokia 9500 - není nad čím váhat

Napsat recenzi komunikátorů společnosti Nokia není nic jednoduchého. Poněkud jiné informace očekává doposud nerozhodnutý uživatel, po jiných zase prahne majitel některé starší verze komunikátoru, jenž chce být utvrzen v přesvědčení, že drahý upgrade má smysl.

V tomto případě mi Nokia znatelně ulehčila práci. Čtyřleté čekání na nový komunikátor jednak dostalo většinu dříve zakoupených modelů na hranici jejich technické životnosti a pokračující technický vývoj otevřel otázku potřebnosti paketového připojení. Tu totiž u modelu 9210 výrobce taktně obcházel vysvětlením, že komunikátory jsou určeny firemní klientele, která se pro vybírání pošty připojuje na firemní RAS a že by tedy GPRS nevyužili. Jenže po čtyřech letech je toto tvrzení neudržitelné a GPRS/EDGE u komunikátorů citelně chybělo.

Nový Nokia 9500 Communicator nade vší pochybnost ukazuje, jaký náskok v integraci nových technologií do svých mobilů Nokia má, protože 9500 je prakticky prvním mobilem nabízejícím jak integrované WiFi, tak EDGE/GPRS. Už tento argument bude pro většinu majitelů starších komunikátorů zcela rozhodující a postačující pro rozhodnutí o upgrade. Přesto, pokud nechcete číst celou podrobnější recenzi, vezměte v úvahu několik dobře míněných rad a upozornění.

Některé problémy přetrvávají

Tak především, ačkoliv Nokia 9500 přidává nové funkce, neřeší některé starší slabiny komunikátorů, jako je absence podsvícení velké klávesnice, chybějící vibrační vyzvánění nebo - a to především mnohé uživatele trápí – rozpačitou odezvu při přepínání aplikací nebo práci s nimi.

Pozor na staré aplikace

Je také potřeba mít na paměti, že aplikace určené pro starší komunikátory nelze vždy na Nokia 9500 přenést bezproblémově a je třeba se informovat u dodavatele software, který je pro vás podstatný, kdy a za jakých podmínek bude možno přejít na nové verze. Zatím neexistuje mnoho aplikací kompatibilních s novou řadou a ačkoliv se situace během pár měsíců jistě zlepší, můžete se snadno dočkat zklamání a do počátku roku 2005 bude lepší nepočítat s jinými než vestavěnými a dodávanými aplikacemi.

Namátkově jsem vyzkoušel několik starších aplikací pro Nokia 9210 (MobiPocket Reader nebo TaskBar) a ty nefungovaly, naopak drobné a jednoduché utilitky fungovaly. Doporučuji vyzkoušet a informovat se…

Nokia 9300 bude menší, lehčí, bez WiFi a fotoaparátu

A do třetice, velikým dilematem pro mnoho zájemců může být otázka, zda se rozhodnout pro Nokia 9500, nebo obětovat integrované WiFi (a tím na něj rezignovat, protože zatím není cesta, jak jej později doplnit) a vestavěný fotoaparát (zřejmě by byla možnost zprovoznit externí na pop-portu) výměnou za menší rozměry a nižší hmotnost. Toto dilema bude podle mého soudu pro většinu upgradujících největší, protože poprvé dává Nokia na trh krátce po sobě dva komunikátory s mírně odlišnými vlastnostmi. A Nokia 9300 je přeci jen citelně menší a nabízí veškerý ostatní komfort komuníkátoru.

Sumarizace silných bodů Nokia 9500

Plná datová podpora GPRS/EDGE a WiFi 802.11b

Klávesnice QWERTY, na které v nouzi napíšete i delší text

Souborová kompatibilita s Office aplikacemi

Prohlížeč Opera

80 MB paměti

slot pro MMC kartu

kvalitní barevný displej 640×200 bodů (nedotykový)

podporovaná a stabilní platforma

infraport, bluetooth, USB propojení s počítačem

dobré hlasité handsfree aktivované otevřením mobilu

Základní parametry hmotnost: 230 gramů

rozměry: 148×57×24 mm

podpora GSM 900, GSM 1800/1900

Symbian 7.0s, grafické prostředí Series 80

USB 2.0, infraport, bluetooth

Podpora nejen IPv4, ale i IPv6

baterie 1300 mAh Li-Ion, výdrž 4-10 hodin hovoru, 200-300 hodin bez WiFi či 180-240 hodin s WiFi

Telefon se dodává se synchronizačním stojánkem, USB kabelem, baterií, mono head-setem a nabíječkou. Budou existovat i varianty s přibalenou pamětovou kartou. V dodávce byl také návod a CD se software.

Vzhled

Nokia 9500 je klasický komunikátor, tedy na šířku se rozklápějící telefon s jedním menším vnějším aktivním barevným displejem (65 tisíc barev) 128×128 bodů a druhým aktivním barevným vnitřním displejem (také 65 tisíc barev) 640×200 bodů. Ani velký displej není dotykový. Vyklopení displeje zajišťují dva klouby, kámen to úrazu. Displej se totiž nevyklápí tak, aby byl v rovině s klávesnicí, ale svírá s ní úhel řádově 150 stupňů, takže pokud jej někdo zkusí přitlačit na stůl, dozví se, kolik plastová hmota tvořící výklopné klouby, vydrží. Mimochodem, v případě Nokia 9300 lze displej vyklopit zcela, údajně proto, že jde o menší model, u kterého se počítá s tím, že na něj budete koukat i psát ze shora a nikoliv tak, jako u notebooků.

Zavřený telefon je i opticky o něco menší, než jeho předchůdce 9210. Odlehčují jej stříbřité křivky na přední straně a elegantní „černě prosklená“ přední klávesnice kontrastující se šedivým krytem samotného telefonu. Pokud se vám barevná varianta stříbro-černého řešení přední klávesnice nelíbí, můžete pomocí západky na spodku telefonu obojí uvolnit a včetně klávesnice a krytu displeje vyměnit za jiné provedení, pokud bude na trhu. Zatím není a není ani jasné, kolik bude stát. V podstatě jedinou nevýhodou černého (plexi)skla je skutečnost, že se snadno špiní, veškerá mastnota z prstů na něm ulpívá a je vidět, takže za chvíli budete mít displej plný otisků prstů a ucha.

Telefonování je u tohoto komunikátoru normální, reproduktorek je umístěn nad displejem, takže telefon přikládáte k uchu stejně jako ostatní telefony přední stranou, nikoliv jako tomu bylo u předchozích komunikátorů stranou zadní. To přispívá k dalšímu špinění přední strany a ze začátku to bude uživatele starších komunikátorů mást – i já jsem dlouho dával telefon k uchu postaru zadní stranou a divil se nedostatečné hlasitosti hovoru…

Zadní stěnu telefonu kryje z větší části kryt akumulátoru a slotu pro paměťovou a SIM kartu, v horní části je umístěna čočka kamery. Zadní kryt nejde sundat zrovna nejlehčejí, do západky musíte pořádně zarýt nehtem a zároveň kryt sunout ven z telefonu, k čemuž budete potřebovat chvíli praxe a vzhledem k tomu, že telefon jinak nerestartujete, než vyklopením baterie, doporučuji tento úkon nacvičit. Ani samotnou baterii nedostanete ze svého lůžka jen tak, nelze ji jen tak vyklepnout, jako to bylo možné u starších modelů, protože baterie je tvarovaná a v horní části zapadá pod dvě západky, v horní části je jen malý prostor nad SIM kartou, jak baterii zkusit vyšťourat nehtem nebo spíše ji zkusit z telefonu vyklepnout. Opět doporučuji natrénovat.

SIM karta je umístěna tak, že ji nelze jen tak vyměnit bez vyjmutí baterie (což je záměr), naopak slot pro MMC kartu je přístupný i bez manipulace s baterií, pouze je třeba sejmout kryt celé „přístrojové šachty“. Do MMC slotu lze umístit klasickou velkou MMC kartu, pokud máte minikartu (MMC poloviční velikosti), lze ji za použití párátka či špendlíku usadit na správné místo a odtamtud rovněž později dostat. Zasouvání zadního krytu je bezproblematické. Na zvoleném řešení je vidět, že Nokia se snažila reagovat na časté stížnosti uživatelů komunikátorů a snažila se MMC slot usadit tak, aby byl přístupný bez manipulace s baterií a zároveň, aby nehrozila ztráta karty – ta nemůže z přístroje vypadnout, protože je pod zadním krytem. Těžko říci, zda by řešení používané jinými výrobci, kdy paměťovou kartu vysouvá pružinka a proti ztrátě ji zajišťuje jen malá krytka, takže není potřeba sundávat velký kryt baterie, ale karta vyjede z boku přístroje, bylo lepší.

Na zadní straně telefonu jsou ještě dva tenké gumové pásy protažené na šířku celého přístroje. Ty zabraňují sklouznutí telefonu na lesklých plochách.

Na horní straně telefonu je kovové sítko chránící reproduktorek používaný při hlasitém odposlechu hovoru. Naopak na spodní straně najdeme mikrofon a nad ním pop-port konektor pro připojení externího příslušenství. Stojí za poznámku, že tyto konektory nevyvádějí z telefonu anténní vývod, takže anténu u hands-free ve vozidle nelze připojit metalicky, pokud už, tak indukčně. Na spodní straně telefonu najdeme ještě nabíjecí konektor (lze nabíjet i při připojeném kabelu na pop-port konektor), dvě drážky pro zajištění telefonu ve stojánku nebo HF sadě a zmíněnou západku předního panelu.

K otevírání telefonu je potřeba použít velmi mírného násilí, proti otevření jej jistí malá západka, která sama vyskočí a není potřeba telefon odjistit nějakými posuvnými tlačítky, jako tomu bývá u notebooků.

Krátce k obsluze zavřeného telefonu

Nokia nepochybně nezměnila svůj názor, že komunikátor si kupujete proto, abyste jej používali otevřený. Soudím tak z toho, že ovládání zavřeného telefonu je stále stejně oškubané, jako kdysi. Ovládání navozuje dojem Series 40, fungují i některé zkratky, kdy se stiskem kulatého ovladače směrem nahoru dostanete do focení kamerou, stiskem ovladače dolů se dostanete do telefonního seznamu, stisk vlevo spustí SMS editor a stisk vpravo zase seznam přijatých SMS zpráv. Dvě kontextové klávesy po stranách kulatého ovladače ovládání doplňují. Ke kulatému ovladači je třeba říci, že to chce mírně praxe naučit se jej stisknout – ovladač totiž kromě čtyř směrů má také režim potvrzení stiskem a dlouho se mi dařilo místo stisku (jímž se v základním režimu dostaneme do Menu) vyvolat focení nebo telefonní seznam.

Menu zavřeného telefonu obsahuje položky Zprávy, Protokol hovorů, Kontakty, Profily (ty lze měnit, jak je obvyklé, také tlačítkem pro vypnutí telefonu), Nastavení (velmi omezená), Kameru (kameru nelze obsluhovat z otevřeného telefonu) a případně menu SIM Toolkitu.

Nokia má nepochybně pravdu, že většina funkcí bude uživatelem ovládána z otevřeného telefonu. Přesto ne vždy bylo třeba funkce zavřeného telefonu tolik omezit.

SMS nelze psát s T9

Při psaní SMS zpráv nelze aktivovat psaní s podporou T9, takže pokud potřebujete psát SMS někde, kde není vhodné otevírat telefon (za chůze třeba), musíte datlovat text postaru. Nokii se asi nechtělo zvláště platit za licenci na T9, když mohou uživatele přemluvit, aby používal klávesnici. Maličkou zradou je také docela logické omezení, kdy SMS nemůžete poslat na číslo, které nemáte v telefonním seznamu vedené jako mobilní. Já u některých lidí mám jedno jejich mobilní číslo nastavené jako telefon domů a další mobilní čísla teprve jako mobily a to číslo domů považuji za primární. S Nokia 9500 na něj ale SMS neodešlete a musíte u něj nejdříve změnit typ. Upravit typ ovšem nemůžete ze zavřeného telefonu, to jde jen v Kontaktech po otevření telefonu.

Druhou věcí, u které bych se zastavil později v samostatném odstavci, je obsluha fotoaparátu, která se děje pouze ze zavřeného telefonu. Je to logické, protože kamera je na spodku telefonu a velmi těžko byste displej a kameru natočili najednou do kýženého směru tak, abyste zároveň zachytili focený objekt a zároveň viděli na displej a mohli jej obsluhovat.

Otevřeli jsme telefon – bootujeme a čekáme

Když se konečně dostaneme k posvátnému úkonu prvního otevření Nokia 9500, musíme strpět nabíhání systému, bootování. Jak je tradicí, vnitřní komunikátor nelze vypnout jinak, než vyndáním baterie, čímž se po jejím vložení restartuje, vypnout samotné PDA ale nelze. Vypnout lze pouze samotný telefon, tedy možnost vést hovory nebo datové přenosy, což se hodí do letadla (kdy lze telefon také přepnout do módu Offline, což je ekvivalent vypnutí). Vypnutí proběhne podržením tlačítka nad vnějším displejem, stiskem tlačítka a volbou z rozbaleného menu ho lze také přepnout do režimu Offline.

Samotné naběhnutí telefonu po zapnutí trvá docela dlouho, u čistého telefonu mi to trvalo mírně pod minutu, u telefonu s řádnou porcí dat zase něco přes minutu. Po dobu zavádění systému se můžete kochat pouze stisknutými rukami na displeji, s komunikátorem nelze nic dělat.



Nokia 9500 bootuje zhruba minutu… Nokia 9500 bootuje zhruba minutu…

Ani po nabootování nemůžeme očekávat, že by se aplikace otevíraly a naše příkazy prováděly závratnou rychlostí. Například u zavřeného telefonu po nabootování trvá okamžik od stisknutí kulatého ovladače směrem dolů (což má vyvolat Kontakty) po zobrazení prvních kontaktů celkem 4 vteřiny u seznamu obsahujícího 280 čísel (a to není pro uživatele komunikátoru nijak rozsáhlý seznam).

Je třeba připomenout, že Nokia 9500 se dodává plně lokalizovaná do češtiny, s českým potiskem klávesnice a v menu ji lze přepnout zpět do angličtiny. Můžete si rovněž koupit zcela anglickou verzi bez českého potisku klávesnice.

Klávesnice

Samostatné pozastavení si zaslouží klávesnice. Nokia klávesy na svých komunikátorech trvale vylepšuje, v tomto případě se propracovala ke klávesnici, na níž mezi klávesami nejsou mezírky, klávesy jsou obdélníkové, s velmi příjemným stiskem a mírným lupnutím naznačujícím dokonaný stisk klávesy a přitom neobtěžujícím ani prsty, ani sluch. Lze zapnout elektronický zvukový doprovod v několika stupních hlasitosti, kdy komunikátor po stisku klávesy vydá nějaký zvuk imitující stisk klávesy.

Horní řada kláves je tradičně vyhrazena klávesám pro rychlý přístup k nejčastěji používanému software v telefonu. Sedmero kláves je pevně předdefinovaných pro přístup na Plochu (dvojí stisk pro zapsání poznámky), k telefonování, ke zprávám, do internetového prohlížeče, do databáze kontaktů, do editoru textů (Dokumenty) a kalendáře. Osmé tlačítko nazvané Vlastní si můžete přiřadit vlastnímu oblíbenému programu.

Velkou nevýhodou klávesnice pro mne zůstává to, že ji nelze podsvítit. Pokud píšete ve tmě, máte jen dvě šance, jak se na klávesnici trochu zorientovat. Zaprvé jsou klávesy F a J odlišeny malým výstupkem, jenž pro všemi prsty píšící signalizuje polohu ukazováčků na klávesnici. A za druhé můžete trochu sklopit displej a jeho podsvětlení zesílit na maximum. Samostatně vypínatelné podsvícení by se ale bezpochyby hodilo více a jeho absence je opravdu nemilá.

Psát deseti prsty na klávesnici nejde a to ani v případě, že jste ze starých Psionů navyklí způsobu vyklánění a vměstnávaní prstů nad klávesnicí. Klávesnice je prostě i na tento krkolomný způsob psaní všemi deseti příliš malá, lze na ní ale pohodlně psát ukazováčky (pokud komunikátor je na stole) nebo palci (pokud komunikátor držíte v ruce tak, že ho ukazováčky podpíráte). Psaní ukazováčky mi přišlo citelně rychlejší, jde ale o zvyk a někdy nelze přístroj položit na podložku, což je pro psaní ukazováčky nezbytné. Nemluvím bez praxe; část této recenze vznikla přímo na recenzované Nokia 9500.

Klávesnice je QWERTY a to i v případě, že si zvolíte počeštěný přístroj. Český standard pro klávesnice totiž vyžaduje rozložení QWERTZ. Rozložení kláves nelze vestavěným software měnit. Psaní písmen s diakritikou již je v souladu se standardem zavedeno tak, že písmena s diakritikou sdílejí prostor s číslicemi, číslice se píší se současným držením nebo předchozím stiskem klávesy Shift (na klávesnici je vyznačena tučnou šipečkou). Další znaky lze psát za současného držení klávesy Chr. Zde pozor na ten rozdíl – zatímco velká písmena či číslice napíšeme buďto současným držením klávesy Shift a stiskem patřičné klávesy, lze volit i postup, kdy nejdříve jednou stiskneme shift (dále ho nedržíme) a pak patřičnou klávesu – výsledek je stejný. Pokud stisknete a pustíte klávesu Chr, zavoláte pouze program umožňující vkládat zvláštní znaky, matematické a speciální symboly.

Znaky psatelné se současným držením klávesy Chr jsou na klávesnici vytištěny žlutohnědě, stejně tak funkce, které může tato klávesa pomoci aktivovat.

Klávesou Chr můžeme totiž aktivovat či deaktivovat bluetooth a infraport, nápovědu, lupu (zvětšit či zmenšit obsah obrazovky tak, aby se toho na ni více vešlo či abyste mohli lépe si to číst) nebo vyvolat synchronizaci s počítačem.

Kulatý křížový ovladač

Novinkou je vylepšené kulaté tlačítko křížového ovladače. To je osmisměrné, posunuje tedy kurzor na obrazovce nejenom v horizontálních a vertikálním směru, ale také diagonálně (úhlopříčně) a jeho stiskem lze kliknout, tedy zvolit nějakou funkci. Dlužno říci, že s diagonálními směry pohybu se mi příliš pracovat nedařilo, protože ty není možno použít například pro pohyb kurzoru v bloku textu, ale pouze tehdy, když se kurzor ukazuje na displeji jako šipečka, tedy například v internetovém prohlížeči nebo v grafickém editoru (až nějaký bude existovat). Také křížový ovladač je dost drobný a nutný stisk dost velký na to, aby se vám podařilo do diagonálních směrů trefit – pokud jsem se na to opravdu hodně soustředil, šlo to, ale na běžné používání to není.

Křížový kulatý ovladač na klávesnici nemá nic společného s TouchPointem, jakým se vybavují notebooky (patent drží IBM). Tento ovladač je nutné ve zvoleném směru stisknout, nestačí na něj prostě jen tlačit, jako u TouchPointu. Díky tomu není ovladač zdaleka tak praktický, jako je TouchPoint, ale co naděláme.

Asi nejnáročnějším výkonem pro křížový kulatý ovladač je označení bloku textu (například v prohlížeči). Pro tento účel je třeba ovladač stisknout, držet a za držení prst na ovladači posunout tak, aby se kurzor označující blok textu rozjel kýženým směrem. Přijde vám to triviální? Ó nikoliv – většinou se vám podaří přejet, takže označíte více textu a musíte se o kousek vrátit, pročež na ovladači musíte přesunout prst do opačného směru pohybu kurzoru, aniž byste ovšem přestali ovladač promačkávat. Doporučuje devět z deseti jogínů pro test dušení pohody.

Nebojte, v textovém editoru a všude tam, kde se kurzor změní na svislou čárku, můžete použít označení bloku textu tak, že nasadíte kurzor do textu a za současného držení klávesy Shift v textu označujete pomocí křížového kulatého ovladače nebo kurzorového bloku.

Kurzorový blok

Mezi kulatým ovladačem a mezerníkem najdeme ještě čtyři klávesy, které jsem nazval kurzorový blok, ačkoliv se jimi neovládá jen posun kurzoru. Klávesy jsou potištěné směrovými šipečkami. Vztah mezi kurzorovým blokem a kulatým ovladačem je takříkajíc vzájemně doplňující se. Pokud jste někde, kde pracujete přímo s textem, slouží jak kruhový ovladač, tak kurzorový blok, fungují stejně a slouží k posunu kurzoru v textu.

Pokud jsme ale v nějakém programu, v němž se kurzor objevuje také jako šipečka (například v internetovém prohlížeči), slouží kulatý ovladač pro pohyb šipečky případně pro kliknutí na objekt, nad nímž se šipečka nachází, zatímco kurzorový blok slouží pro posun celé stránky do čtyř stran – dopředu, dozadu a do boku, pokud je stránka širší než zobrazovaná plocha na obrazovce.

To je důležité odlišovat, protože samozřejmě můžete stránku do stran odrolovat i tak, že najedete do její strany šipečkou a stránka se poslušně odroluje. Jenže to zdržuje, protože šipečce chvilku trvá, než na bok stránky dojede, posuv stránky pomocí kurzorových kláves je pohodlnější.

Po straně displeje jsou čtyři kontextové klávesy, které vyvolávají funkce zobrazené na displeji vedle těchto tlačítek. U mnoha programů lze zvolit stiskem kláves CTRL – T celoobrazovkový režim, kdy tato kontextová popiska zmizí a zavolá se prvním stiskem jedné ze čtyř kláves. Až potom lze stiskem klávesy zavolat patřičnou kontextovou funkci. Maličko to zdrží, ale je to velmi praktická funkce všude tam, kde je potřeba na displeji udělat místo (editace textu, prohlížeč atd).

Abych na závěr shrnul klávesnici – je kvalitní a budete jí příjemně překvapeni, starých dobrých Psionů Revo natož 5mx ale nedosahuje, což s přihlédnutím k rozměrům ani nemůže. Podsvícení mi opravdu citelně chybělo a kruhovou klávesu by podle mne mohl v příští verzi nahradit TouchPoint, jinak jsem její zavedení uvítal.

Dodávaný kancelářský software

V telefonu je již předinstalovaný software pro zpracování textu, tabulkový kalkulátor a program Prezentace, velmi slušný balík mobilního kancelářského software. Všechny programy umí pracovat se soubory ze svých protějšků v Microsoft Office, takže můžete do komunikátoru uložit jak Excelové, tak Wordové soubory i PowerPoint presentace. Na nějaké větší nekompatibility jsem u jednoduchých souborů nenarazil, ani se složitější fakturou vytvořenou ve Word XP nebyly problémy, i když se dá čekat, že kompatibilita stoprocentní nebude. Bát se jí ale nemusíte – je opravdu na velmi slušné úrovni a na běžnou práci zcela dostačuje.

Dokumenty – textový editor

Pokud vytváříte vlastní text v programu Dokumenty, můžete si jej již dopředu formátovat (i pomocí Stylů) a formátování zůstane po přenosu do Wordu. Do stránek dokumentů lze vkládat i obrázky a tabulky, obrázky lze ale editovat jen velmi spartánsky (oříznout, otočit, změnit velikost), žádný větší grafický editor nenajdete.

Pro běžnou i náročnější práci s textem (připravené firemní hlavičkové papíry atd) lze Dokumenty doporučit, příjemné jsou bohaté možnosti odeslání dokumentu (včetně faxování, MMS a emailu). Co je mi trochu líto, je absence počítání počtu znaků v textovém dokumentu, program počítá pouze počet slov.



Tabulka formuláře importovaného z Wordu



A firemní faktura - celá se na displej nevejde… Tabulka formuláře importovaného z WorduA firemní faktura - celá se na displej nevejde…

Tabulkový procesor

Program tabulkového kalkulátoru se symptomaticky jmenuje Tabulkový procesor. Umí operovat s funkcemi, má jednoduchou tvorbu i zpracování grafů a poté, co jsem jím prohnal několik firemních kalkulací a excelovských tabulek, mohu říci, že v něm najdete ty funkce, které umí většina uživatelů v Excelu používat, můžete si v něm projít i rozpočet velké firmy, na jeho vytváření bych už ale doporučil si sednout k běžnému počítači a Excelu.

Problémy vyvstanou až při práci s grafy – ne vždy se mi podařilo grafy vytvořené v Excelu načíst správně.



Excelová tabulka Excelová tabulka

Problémy s exportem dat

Pokud se týká nahrávání datových souborů do Nokia 9500, jde to velmi jednoduše skrze součást PC Suite skrytou pod názvem Přenést soubory. Tato aplikace umožní jednoduše přenášet jakákoliv data z Nokia 9500 do počítače (vybaveného Windows) a opačně a to bez ohledu na typ těchto dat a tedy i bez ohledu na to, zda je v Nokia 9500 budete schopni zobrazit. Soubory pro program Dokumenty a Tabulkový procesor nabídnou konverzi a je možno zvolit tuto konverzi automaticky tak, že při přenesení do komunikátoru nebo na počítač se provede automaticky a správným směrem.

Přenesení dat do komunikátoru není problém, ani přenos z komunikátoru nebyl problém sám o sobě, data vytvořená na 9500 ale nebylo možno načíst ani ve Wordu ani v Excelu, programy vždy ohlásily chybu (mám Windows XP a Office XP). Soudě dle diskusí na internetu nejde o ojedinělý problém mojí konfigurace.

To byl ale závažný problém, protože jsem napsal kus recenze přímo na komunikátoru a přepisovat se mi ji nechtělo, nepomohlo ani poslání emailem souboru uloženého na komunikátoru do formátu Word 97 (což 9500 podporuje). Zřejmě nějaká chyba ve formátu, protože soubor fyzicky na počítač dorazil, dal se otevřít v běžném editoru textů jako změť znaků (soubor tedy nebyl porušen), ve Wordu se ale zobrazit odmítl. Jak jsem si s recenzí poradil? Po delším bádání se objevily dvě řešení. První (potupnější) znamenalo vložit text recenze do emailu a odeslat jej takto, druhý spočíval v uložení recenze jako čistého (plain) textu a následné stažení z počítače. I v tomto případě došlo k úrazu. Textový soubor byl sice čitelný, ale některé diakritické znaky v něm byly nahrazeny čtverečkem a nedalo se s tím nakonec udělat nic jiného, než je ručně opravit.

Tímto způsobem byly nečitelné bohužel i soubory, které jsem vytvořil ve Wordu, dopravil na 9500, zde je editoval a opět dopravil na PC a pokusil se je číst ve Wordu.

Update: Ukázalo se, že problém se vyskytuje u českého balíku Office XP, pokud používáte anglickou verzi, v ní lze soubory bez problémů číst. Jenže míč je stejně na straně firmy Nokia - hodně zákazníků používá český kancelářský balík a tohle se jim líbit nebude...

Excel se zachoval o něco smířlivěji. Soubor se podařilo v Excelu otevřít s tím, že Excel ohlásil, že některá data byla ztracena. Bylo tomu skutečně tak – na snímku vidíte, že složitý soubor obsahující tři výrazy ROK 1998 2004 přišel o výraz ROK, proč právě ten zmizel, netuším.

Za tento problém dostává Nokia 9500 velké mínus, protože je opravdu závažný.



Takto vypadá prostředí pro přenos souborů z a na Nokii 9500 Takto vypadá prostředí pro přenos souborů z a na Nokii 9500

Jak dlouho trvá přenos souborů

Pro zajímavost jsem namátkou vyzkoušel rychlost kopírování souborů z PC na Nokia 9500 přes jednotlivá komunikační rozhraní. Asi nepřekvapí, ze zdaleka nejrychleji vyšla komunikace přes USB, však také výměnu sériového synchronizačního kabelu za USB kabel majitelé komunikátorů uvítají. Jednoznačně doporučuji preferovat USB kabel nebo Bluetooth, pokud potřebujete komunikovat bezdrátově.

Přenos přes infraport probíhal průměrnou rychlostí 6 KB/s. Soubor o velikost 2,920 MB se přenesl za 450 vteřin.

Přenos přes bluetooth: soubor o velikosti 3,339 MB se přenášel 133 vteřin, tedy rychlostí 25 KB/s, přibližně 4x rychleji než přes infraport.

Přenos přes USB (notebook podporující USB 2.0) – soubor o velikosti 2,08 MB se přenášel 22 vteřin, tedy rychlostí 95 KB/s, zhruba čtyřnásobnou rychlostí oproti bluetooth a šestnáctinásobně oproti infraportu.

Pro přepočet na běžněji používané rychlosti v Kb/s vynásobte číslo udané v KB/s osmi.

Prezentace

V programu prezentace jsem otevřel několik svých vlastních PowerPoint přednášek, jenže já většinou dělám přednášky docela jednoduché, nevkládám do nich mnoho šokujících dynamických prvků. I presentace můžete odeslat přes bluetooth nebo infraport na patřičně vybavený projektor, k Nokia 9210 se prodávalo udělátko, které umožnilo presentaci promítat přímo z komunikátoru, když ze systémového portu udělalo VGA konektor. Zda bude něco podobného pro 9500, netuším, ani jsem to nikdy nepotřeboval.



Takto se zobrazuje PowerPoint presentace v celoobrazovkovém režimu Takto se zobrazuje PowerPoint presentace v celoobrazovkovém režimu

Multimediální aplikace

K dispozici je i předinstalovaná sada multimediálních aplikací. Tou první je Záznamník, utilita schopná přes integrovaný mikrofon nahrávat zprávy, nebo dokonce telefonní hovory. Nahrávku lze uložit jako nekomprimovaný WAV (neefektivní), AU, AMR nebo komprimované GSM. Záznam můžete odeslat všemi funkcemi, které komunikátor podporuje.

Přehrávání hudby je v podstatě klasický přehrávač hudebních souborů, podporované jsou formáty MP3, WAV, MIDI, AMR a AAC. Hudbu lze přehrávat i při zavřeném telefonu a to do reproduktoru nebo do bondovky (i bluetooth zřejmě).

Přehrávání hudby podporuje ze strany PC program Nokia Audio Manager, který umožní hudbu spravovat a kopírovat do telefonu. Program je ovšem velmi primitivní, hudbu v podstatě umí jen přehrávat a kopírovat, nějakou větší katalogizaci hudby či její správu ve stylu iTunes, natož pak přímé ripování CD, rozhodně nečekejte. Bez programu se můžete obejít, hudbu lze do Nokia 9500 poslat přímo běžnou funkcí Přenést soubory dodávanou rovněž s PC Suite. Bez Nokia Audio Manageru se vcelku dobře obejdete.

Netuším, zda je hudba přehrávaná ve stero kvalitě či pouze mono. K telefonu se dodává pouze mono sluchátko, připojil jsem si sice i stereosluchátko, ale se svým hudebním hluchem to nepoznám. Nicméně o stereu se nikde nic nepíše, takže v něm moc nedoufejte.

Přehrávání videa a jeho konverze

Již delší dobu existuje na chytré Nokia telefony Real Player schopný přehrávat řadu zvukových a videoformátů, zejména MPEG-4, 3GP, RA, RV, RAM a RM. Samozřejmě záleží i na kodeku, nepočítejte s tím, že byste si na Nokia 9500 mohli spustit nějaký DivX film bez patřičné konverze.

Abych vyzkoušel, jak je na tom komunikátor s přehráváním multimédií, vzal jsem si celovečerní film v DivX formátu a spustil jsem si aplikaci Nokia Multimedia Player. Tato aplikace, ač to její název vůbec neindikuje, je totiž schopna konvertovat videa do formátu 3GP spustitelného bez problémů na nových mobilních telefonech vybavených podporou videa (což jsou zpravidla ty, které umí video natáčet na vestavěnou kameru).

Zkonvertoval jsem video o rozsahu 732 MB z DivX do formátu 3GP a velikosti 58 MB (rozsah 109 minut) – už z tohoto poměru je jasné, že kvalita šla poněkud dolů. Nicméně jsem zvolil nejvyšší kvalitu, jakou program podporoval, vyšla z toho kvalita 67 kb/s a rozlišení 176×144 bodů nedávalo ani naději na nějaký extra kvalitní divácký dojem. Zvuk je třeba pustit si z headsetu, jinak při sledování filmu v MHD vypadáte jako slušný trotl a dost s tím obtěžujete. Chvíli jsem se na film díval, spíše z vědeckého zájmu – rychlejší scény dost čtverečkovaly, kvalita obrazu obecně mizerná, spíše tak na pobavení. Navíc komunikátor neuměl využít ani svých 200 bodů výšky obrazovky, takže i na už dost tak nízké obrazovce byly nad a pod obrázkem černé pruhy, ačkoliv displej sám by spíše než formát 16:9 mohl podporovat Panoráma.



Přehrávání videa se zpívajícím hrochem v Real Playeru Přehrávání videa se zpívajícím hrochem v Real Playeru

Video lze uložit i na paměťovou kartu – ostatně, doporučuji to.

Shrnuto a podtrženo – video je spíš pro vytahování se v hospodě, protože stejně kvalitní video umí přehrát většina novějších telefonů, nemají ale 60 MB volné paměti na celovečerní film.

Další software

Z dodávaného CD doporučím doinstalovat Adobe Reader, jenž velmi slušně (a s přihlédnutím k velikosti displeje naprosto plnohodnotně) zobrazuje PDF dokumenty. Užitečný je také ZIP Manager, který umožní pracovat se ZIP archivy. Pokud potřebujete pracovat se zabezpečeným propojením přes VPN, na CD je i VPN klient, ten jsem ale netestoval, nemaje na čem.

Kalendář

Správce souborů

Zobrazené PDF



Za zmínku stojí také slušně promyšlený Správce souborů umožnující kopírovat, mazat a vůbec spravovat obsah paměti či MMC karty komunikátoru.

Internetový prohlížeč

Vestavěný internetový prohlížeč dodává firma Opera software a serverům se identifikuje jako MSIE 5.0 kompatibilní prohlížeč Opera 6 na operačním systému Symbian. Pokud server potřebuje, dostane z prohlížeče i identifikaci telefonu Nokia 9500. Prohlížeč se používá jak pro zobrazování HTML stránek, tak pro WAP, má podporu i pro Flash.

Šestá verze Opery bohužel nepatří mezi verze nejčerstvější a na prohlížeči je to místy znát, ačkoliv podporuje kaskádové styly a mnoho pokročilých funkcí, musí se přizpůsobit i omezením displeje, takže mnoho webů na něm neuvidíte v nejlepší formě. V prohlížeči (či spíše systému) není podpora Javy (jen J2ME) a náročnější stránky s uživatelskými skripty prostě nebudou dobře fungovat nebo alespoň dobře vypadat (případ to eBanky).

Co budete na prohlížeči postrádat zejména, je nějaký nástroj na blokování reklam. Prohlížeč sám o sobě totiž není nijak rychlý a snadno se vám stane, že na nějakou dobu zamrzne, přičemž lze těžko soudit, zda je na vině prohlížeč nebo operační systém. Abych byl konkrétní – jakmile se objem webové stránky (včetně všech objektů na ní umístěných) šplhá přes 200 KB, nevidí to prohlížeč moc rád a bere si svůj čas na přemýšlení.

Například titulní stránka Lupa.cz vybavená vrchním velkým reklamním proužkem prohlížeč odstaví do téměř minutového zamyšlení a na samotném Mobil.cz doporučujeme velmi upřímně používat textovou verzi na text.mobil.cz.

Prohlížeč umožňuje vypnout načítání obrázků, tím se ale nenačtou obrázky žádné, nikoliv jen reklamy (které jsou největší). V takovém případě si musíte zvyknout na zmršené stránky. Nejlépe prohlížeči sedí stránky tvořené kaskádovými styly – takové stránky rychle načte, rychle zobrazí a snadno je srovná na displej tak, aby se vám dobře četly.

Titulní stránka iDNES (vytvořená kaskádovými styly) vyšla v prohlížeči jako malovaná, protože předpokládá širší obrazovku, musíte si přerolovat do stran, což je pochopitelné. Jenže stránka obsahuje podle prohlížeče 55 obrázků a tak projet ji celou se neobešlo bez občasného zamyšlení prohlížeče. Podruhé už se prohlížeč nezadrhnul…

Můžete namítnout, že za pomalým načítáním stránek je pomalé GPRS připojení. To je ovšem omyl. Pokud se k internetu připojíte přes WiFi, tedy až teoretickou rychlostí 11 Mb/s, jako jsem to učinil já, uvidíte, že stránka se nezobrazuje prakticky o nic rychleji než při stahování přes GPRS – prohlížeč má plno práce s jejím vykreslováním. A nějakým umělým zpomalením WiFi to rozhodně není, protože při stahování pošty nebo přenosu souborů, odvádí WiFi plnotonážní výkon.

S prohlížečem tedy nepočítejte jako plnohodnotným zástupcem rodiny prohlížečů, na druhou stranu se od něj dočkáte lepších výsledků, než od Opera prohlížeče na Series60 telefonech, zpravidla ale díky většímu displeji. Prohlížeč umožní spravovat záložky, stránku si můžete uložit, stejně tak obrázky na ní, můžete stránku i odeslat přes infraport, bluetooth, nafaxovat ji, poslat emailem nebo ji zkusit poslat jako MMS nebo SMS zprávu (což se vám moc nevydaří, leda by to byla hodně jednoduchá stránka).

A takto vypadají jednotlivé servery (místy s vypnutými obrázky)



Zprávy (a e-maily)

Aplikace Zprávy spojuje přístup ke všem typům zpráv, které Nokia 9500 obhospodařuje, tedy SMS, MMS, faxové a emailové zprávy (pod SMS zahrnuji i konfigurační OTA zprávy dopravované přes SMS).

Zprávy SMS a MMS se míchají do jednoho typu adresářů, jednotlivé emailové schránky mají vlastní složky. Základní pohled aplikace zobrazuje vlevo přehled složek a počty nepřečtených zpráv v nich, vpravo pak přehled obsahu té složky. Pokud chcete tajný tip (bez čtení manuálu) pro to, jak odpovědět okamžitě na nějakou zprávu, aniž byste ji museli otevírat, zkuste CTRL – R (jako Reply).

Psaní SMS netřeba příliš rozebírat. Díky velké klávesnici se SMS píše pohodlně, delší SMS se rozdělí do více částí, pokud vložíte nějaký diakritický znak, zpráva se odešle jako Unicode, takový znak zabere více místa. Zajímavá je možnost (už z dřívějška) naplánovat odeslání zprávy na určitý čas.

Při psaní MMS zprávy lze do zprávy vkládat videa, obrázky, zvuky nebo hlasové klipy, pro účel jejich vložení se MMS zpráva uloží do konceptů, zavolá se patřičná aplikace, v ní si klasicky vyberete patřičný soubor, a ten se vloží do zprávy otevřené znovu z konceptů. Chviličku to může trvat. Zpráva MMS má omezení na délku, jaké, dokumentace neuvádí a já jsem jej neodvodil – půl mega bylo moc, 50 KB zase málo, takže něco mezi tím. ;-)

Faxové zprávy jsem nevyzkoušel – faxování nemám jak použít a ve věku emailu je to pro mne jen milý retro doplněk. Předpokládám ale, že to funguje jednoduše tak, jak to v dokumentaci popisují – napíšete číslo a fax se odešle.

Emailové zprávy jsou docela rozsáhlá a hezky zpracovaná záležitost. Nokia 9500 podporuje jak IMAP4, tak POP3 a samozřejmě i SMTP pro odesílání zpráv, pro odchozí i příchozí poštu lze použít také zabezpečené připojení TLS nebo SSL a pro SMTP je důležitá i podpora autorizace.

Email zprávu můžete odesílat jako formátovaný text v HTML nebo prostý text, to podle nastavení. Můžete si nastavit, zda se mají při připojení zprávy stáhnout celé na komunikátor, zda jen zprávy do určité velikosti atd.

Nejzajímavější je ale způsob připojování k poštovní schránce. Můžete si totiž nastavit až pět různých způsobů připojení, takzvané připojení v Roamingu. S roamingem to ale nemusí mít nic společného, prostě můžete komunikátoru poručit, aby se nejdříve pokoušel připojovat přes vaši domácí WiFi síť, pak přes paketové připojení a pokud není ani to dostupné, pak přes klasické vytáčené spojení (nebo jakkoliv jinak). Pro každé spojení můžete také samostatně nastavit SMTP server, což je velmi moudré v případě, že nemáte firemní SMTP server s autorizací uživatele a musíte tedy poštu posílat přes SMTP server vašeho poskytovatele připojení. Tím se zbavíte nutnosti je ručně prohazovat, báječné!

Zde si dovolím upozornit na dvě malé zrady.

Zaprvé – tyto priority připojování se nastavují zvláště pro Zprávy a zvláště pro Internet, protože pojmem Internet rozumí Nokia 9500 prohlížeč internetových stránek. Jak pro Zprávy tak pro Internet jsou tyto priority nastavovány zvláště, ačkoliv samotná konfigurace jednotlivých typů připojení probíhá výhradně v Ovládacích Panelech v Nastavení Internetu, kde se konfiguruje nastavení pro připojování prohlížeče.

Zadruhé – pokud si nastavíte před připojením ke GPRS předinstalovaný „Přístupový bod k Internetu Easy WLAN“, tedy připojení přes WiFi síť, kterou si můžete vybrat z nabídky, můžete se nadít malého problému. Při připojování totiž tento profil vyhledá všechny WiFi sítě v dosahu a nabídne vám jejich SSID a vy si jej můžete zvolit a připojit se (pokud to síť dovolí). Pokud ale v dosahu žádná WiFi síť není, nenabídne vám program žádnou volbu sítě a musíte stisknout klávesu Storno, čímž se proces připojování zruší a program nepokračuje připojováním přes další profil. Jak to elegantně obejít, jsem nezjistil. Pokud si chcete emaily stahovat i přes WiFi, je nutné nakonfigurovat si profily pro konkrétní sítě a pokud takových sítí máte více, přetrpět při každém připojování, že komunikátor se pokouší tyto sítě jednu po druhé vyhledat a teprve, až se mu to nepodaří, se připojí přes další profily. Variantou je ručně si profily prohazovat, což není příliš pohodlné.

Ke zprávám lze připojovat přílohy a také přílohy přijímat a rovnou z emailu je ukládat nebo otevírat, pokud máte nějaký program, který umí tyto přílohy zobrazit – týkat se to bude asi DOC, XLS nebo PDF souborů či různých obrázků a dalších multimediálních souborů, se kterými si Nokia 9500 poradí.

Připojování k internetu (WiFi a paketová data)

Od zpráv se plynule dostanu k připojování k internetu jako takovému. Nokia 9500 tímto pojmem rozumí práci s webovým prohlížečem, o němž jsme již hovořili, nyní se ale podívejme na připojování samotné.

Připojovat se můžete přes GPRS/EDGE (tyto způsoby připojení komunikátor nijak nerozlišuje a sám volí to, co mu síť umožní jako nejlepší dostupnou možnost). Nokia 9500 podporuje u EDGE i GPRS Class 10, takže rychlosti příjmu dat u EDGE mohou teoreticky dosáhnout až 236,8 kbps, u GPRS pak 53,6 kbps.

Připojovat se také lze přes klasické vytáčené spojení (zřejmě i HSCSD, to jsem už nezkoumal) – to je vhodné při roamingu v zemích, kde váš operátor nemá podepsaný GPRS roaming a opravdu nutně musíte datovat přes mobilní síť. Kromě toho se můžete připojovat i přes připojení k počítači přes IP passtrough.

Novým způsobem je připojení přes WiFi, komunikátor podporuje 802.11b, tedy až teoretickou rychlost 11 Mb/s (vyšší standard neměl smysl) a zabezpečení na bázi WEP, WPA (sdílený klíč i EAP) i 802.1x.

Pokud se připojujete do nezabezpečené sítě, neměli byste se nadít žádných problémů. Pokud zvolíte obecný profil pro připojení skrze WiFi „Přístupový bod k Internetu Easy WLAN“, komunikátor vám nabídne WiFi sítě ve svém dosahu a vy si vyberete tu svoji a připojíte se do ní. Drobný zádrhel přijde v okamžiku, kdy je síť zabezpečená přes WEP klíč. Nokia totiž používá "nemarketingovou" terminologii, v níž klíče označuje jejich efektivní délkou, nikoliv délkou doplněnou o nuly. Klíč 64 bitů tedy Nokia 9500 označuje jako klíč o délce 40 bitů, 128 bitový klíč Nokia označuje jako 104 bitů a klíč 256 bitů za 232 bitů. Takže až se budete ptát svého administrátora na klíč, pamatujte na to.

Dalším problémem je, že Nokia 9500 má někdy se zabezpečenou sítí problémy a klíč z neznámého důvodu neposílá, i když jste jej zadali. Doporučuji restart telefonu, po něm se všechno srovná, pokud máte vše dobře nastaveno.

Velmi příjemně mne překvapila citlivost vestavěné WiFi antény. Ta je podle všeho integrována do rámu displeje a zisk antény odpovídá zhruba 4 dB (nezávazný odhad porovnání s jinými anténami, to víte, že jsem to nešel měřit do labu). A to je docela slušný výkon, protože můj notebook IBM ThinkPad R50 má anténu integrovanou do velkého rámu displeje (nepoměrně většího) a její zisk odpovídá zhruba 7 dB, integrované antény v PCMCIA kartách mívají zisk kolem 0 dB.

V praxi to znamená, že se nemusíte bát vytáhnout komunikátor na ulici a zkoušet chytnout nějaký pouliční hotspot. WiFi jsem rozchodil i na placených hotspotech Eurotelu, Telecomu, WideNetu a T-Mobile. Například celé Václavské náměstí je pěkně pokryté WiFi tak, že se komunikátorem připojíte prakticky kdekoliv na něm.

Pokud už hovoříme o WiFi a jste jeho příznivce, doporučím stáhnout si skvělou utilitu HotSpot Finder. Demo na 10 dní zdarma, jinak cena 31 USD, ovšem velmi praktický program pro zjišťování, kde který hotspot je. Umí scanovat sítě kolem komunikátoru a ozvat se, když nějakou novou najde a zaznamenat ji do logu, kde si k ní můžete připojit komentář (třeba o poloze a zabezpečení). Sám jsem si tento program hodně oblíbil, protože mi umožňuje pohodlně evidovat jednotlivé WiFi sítě v Praze a průlomy do nich.

Priority připojování

Samotné připojování k internetu umožňuje používat priority připojování podobně, jako je o nich řeč u Zpráv. Jednoduše si seřadítě za sebe jednotlivé způsoby připojení komunikátoru k internetu tak, jak chcete, aby je komunikátor po sobě zkoušel. Bohužel zádrhel popsaný u Zpráv zde hapruje rovněž – pokud chcete používat profil pro nalezení všech WiFi sítí a výběr z nich a žádná síť není v dosahu, nepodaří se vám přejít k dalšímu profilu. Pokud tedy hodláte používat více WiFi sítí a GPRS najednou, doporučím nastavit Priority tak, aby se vám vždy zobrazil seznam všech způsobů připojování a vy jste si mohli ručně vybrat ten, který vám v dané lokaci nejvíce vyhovuje (například podle toho, zda si myslíte, že je tam WiFi).

Na druhou stranu musím uznat, že priority připojování jsou velmi hezká funkce, jen ta drobnost u nenalezených WiFi sítí ji hodně degraduje a kazí. Snad to někdy Nokia opraví.

Fotografujeme a natáčíme video

Fotografie pořizuje Nokia 9500 jen při zavřeném mobilu a to v rozlišení 640×480 (tedy VGA). Rozlišení nic moc, trochu bych čekal megapixel, protože jinak je telefon nadupán posledními výkřiky Nokia technologií, ale co naplat – komunikátor je spíše pro firemní uživatele a ty lepší fotoaparát asi nezaujme.

Kvalita fotek je mizerná jako u všech současných mobilů s VGA rozlišením – na web to postačí. Fotoaparát podporuje standardní foto, portréty, noční režim a video. Video může být maximálně hodinové (pokud je v telefonu dost místa). Kvalita opravdu mizerná, nechovejte v sobě naději, že tím nahradíte DV kameru, je to jen na nějaké drobné vtípky.

Na dokreslení originály interních fotografií (náhledy jsou zmenšené).

Jak dostat data z jiných telefonů do Nokia 9500

Tak tohle je oblíbený problém – jak dostat data z jiných telefonů do vašeho nového miláčka. Pokud máte nějaký telefon Nokia podporovaný v PC Suite (to jsou všechny novější telefony), půjde to relativně snadno, ale nikde se o tom pořádně nedozvíte. Takže tajemství pro vás: v nainstalované PC Suite dodané na CD s Nokia 9500 zvolte Záloha a obnova, spustí se program Nokia Content Copier. Nejprve zvolíte předposlední možnost, tedy Přenést data z telefonu do počítače a PC Suite automaticky stáhne prakticky všechna data z vašeho telefonu a uloží je na disk. Až bude hotovo, zvolíte si poslední variantu, tedy Přenést data z počítače do telefonu, tentokráte ale připojíte Nokia 9500 a data se do ní přenesou. Komunikátor sice ohlásí, že některá data nemohl správně konvertovat, ty ale uloží do adresáře na svém disku a adresář pojmenuje podle telefonu, z něhož data stahoval. Sem se přenesou například fotografie z vašeho starého telefonu, nastahovaná zvonění a jiné soubory v něm vámi uložené, takže si je později můžete roztřídit. Při přechodu z Nokia 6820 se mi ztratily poznámky, nezkopírovaly se SMS, MMS ani email zprávy, ale kontakty dorazily všechny, které jsem měl v paměti telefonu uložené a o to mi šlo nejvíce.

Pokud nemáte Nokia telefon, je to horší a musíte si data zřejmě přepsat ručně, o jiném nástroji nevím. Pokud máte starší komunikátor řady 9200 (v našich zeměpisných šířkách tedy nejspíše 9210), můžete pro konverzi dat i formátu paměťové karty použít Přesun dat, jeho úspěšnost jsem ale netestoval.

Drobnosti, které vynecháváme

Komunikátor podporuje SyncML a Vzdálenou poštu i VPN klienta, neměl jsem zatím příležitost, jak to vyzkoušet, takže o tom zase někdy příště. Také popis některého drobnějšího dodávaného software nechávám stranou, protože podrobné funkce kalkulačky vás asi nezaujmou. Pokud ale nějaké dotazy máte, neváhejte je psát do diskuse a zodpovíme vám je samostatně.

Stejně tak zde nebyla zvláště pojednávána funkčnost PC Suite, protože se moc neliší od toho, jak funguje s jinými Nokia telefony.

Stabilita je slabší místo

Ačkoliv jsem měl v ruce jak vývojové prototypy, finální recenzi píšu samozřejmě po zkušenostech s oficiálně prodávanou verzí 4.4401 vydanou 27.10.2004. Bohužel i tahle verze trpěla nestabilitou a nějaké tlačítko pro reboot by uživateli ušetřilo práci s vyndáváním baterie. Za čtyři dny jsem baterii vyndával (a tím restartoval) asi dvacetkrát, ačkoliv musím připustit, že jsem prováděl experimenty zaměřené na mně známé slabiny operačního systému, tedy zahlcení paměti a zahlcení systémových zdrojů.

Tak především, ačkoliv má komunikátor 80 MB volné paměti v okamžiku, kdy ho koupíte, čím více paměti zaplníte, tím více komunikátor zvolní rychlost své práce a až zaplníte zhruba 40 MB, nebude s jeho pracovními přestávkami k vydržení i v případě, že budete po sobě pečlivě zavírat otevřené aplikace. Když jsem do komunikátoru nahrál video o rozsahu 58 MB, bylo přepínání aplikací záležitostí spíše na minutu, než na vteřiny. Počítejte v takovém případě s investicí do paměťové karty – ta od problému pomůže.

Nestabilitu se mi bohužel nedaří příliš přesně definovat. Někdy některá aplikace zamrzne, hlavně v případě, když pracuji s většími soubory a s internetem. O rozvážnosti internetového prohlížeče jsem také psal.

Pokud píšete text, čtete emaily, je komunikátor stabilní, takže bych řekl, že jej sužuje především práce s GPRS či WiFi, což jsou (přijde mi) obecnější slabiny Symbianu.

Osobně bych řekl, že 9500 je citelně nestabilnější, než 9210, na druhou stranu pro běžného uživatele by to nemělo být příliš znát. I tak by si ale 9500 ještě doladění software zasloužila.

Jděte do toho…

Už jsem na začátku naznačil, že majitelům starších komunikátorů můžu upgrade na novou 9500 vřele doporučit. Patrně je ale zklame, že software, který byl přítomný na 9210 nedoznal na modelu 9500 prakticky žádných funkčních změn, pokud odmyslíme doplnění podpory nových technologií. Třeba kalendář už bychom si uměli představit sofistikovanější.

Pokud jste nový uživatel a o modelech 9500/9300 uvažujete, rád bych vás upozornil na to, že jde o přístroje určené opravdu spíše pro business zákazníky, neočekávejte ani velkou podporu her, ani jiných zábavných funkcí. Komunikátory jsou určené spíše jako cestovní náhrada notebooku a telefonu, kdy vám umožní klientovi odeslat excelovskou nabídku, přečíst si PDF s poptávkou či narychlo zeditovat wordovskou tiskovou zprávu a při tom všem udržovat v relativním pořádku stovky kontaktů synchronizovaných s Outlookem nebo Lotus Notes.

Oblíbené rozpaky jsou nad neexistencí dotykového displeje. Sám jsem jej nepostrádal. Možná pro prohlížeč by se dal využít, jenže jinde jeho potřebu příliš nepocítíte. Ovládání perem by bylo komplikované v okamžiku, kdy telefon držíte jen v rukách, upatlali byste si displej a spíše bych upřednostnil zavedení TouchPointu.

Nokia 9500 nemá v současné době na trhu ekvivalent, pokud trváte na lepší klávesnici. Nejrůznější Data Phone či SER 910 mají dotykový displej, ale nemají zabudovanou klávesnici, Treo má klávesnici příliš malou. Lidem, kteří si na komunikátor zvykly, přijde uspořádání modelem 9500 dále zachovávané jako logické a sympatické, budou spíše nadávat na to, že se nyní telefonuje jinak, než byli doposud zvyklí.

Nový komunikátor nabízí prakticky všechno, co může business zákazník v terénu potřebovat a za cenu cca 22 000 Kč bez DPH se vyplatí do něj investovat. Technickým fandům a hračičkům bude komunikátor připadat stále fádní, protože v některých ohledech není tak sexy, jak by si představovali. Jenže takový má být – fádní a spolehlivě nudný, jako obchod sám…

Pokud vás recenze v některých ohledech neuspokojila a chcete se zeptat na nějaký detail, který ani při tomto rozsahu neobsahovala, neváhejte se zeptat v diskusi a zodpovíme dotazy zvláště.