Komunikátor Motorola téměř za polovinu - test čínského mobilu CECT A6

Motorola má na čínském trhu se svými linuxovými komunikátory velký úspěch. Rozměrný dotykový displej totiž řeší jeden z problému při zadávání čínských znaků. A proč píšeme při testu telefonu od čínského výrobce CECT o úspěších Motoroly? Protože testovaný model A6 jako by z oka vypadl právě nové Motorole MING (A1200).

Ono to není moc k podivu. Čínský trh je zaplaven kopiemi telefonů známých značek a přímo CECT má ve svém portfoliu další kopii linuxové Motoroly, staršího modelu A780. CECT však není nějaký bezejmenný výrobce. Jedná se o jednoho z největších čínských producentů mobilních telefonů. Značka CECT navíc patří do koncernu CEC, který o sobě dal vědět i ve světovém měřítku, když převzal výrobu mobilních telefonů od Philipsu.

Kopírování Motoroly MING v případě CECTu jde dokonce tak daleko, že testovaný čínský telefon má na sobě logo amerického výrobce. Odklopný flip v elegantním provedení, který má reproduktor umístěný uprostřed průhledného krytu, totiž na sobě nese logo Motoroly. To je sice vzhůru nohama, ale americký výrobce z toho jistě nebude mít radost.

Čínského výrobce podezříváme, že celý odklopný flip opravdu pochází od Motoroly, což dokládají fotografie. Flip má stejný tvar i rozměry. Pravděpodobně externí výrobce, který vyrábí průhledný kryt pro Motorolu, vzal "bokovku" a tento komponent nabízí i dalším výrobcům.

Jinak se design čínského telefonu od originálu liší, má o něco menší rozměry a je lehčí (91,7 x 50 x 17,5 milimetru; 106 gramů). CECT A6 například postrádá navigační joystick, který je nahrazen tlačítkem pro přehrávání hudby. Boky a záda čínského telefonu jsou také vyvedeny odlišně.

Co se však téměř nezměnilo, je uživatelské prostředí. To přímo kopíruje svojí strukturou to v Motorole MING. Uživatelské prostředí je rozčleněno do čtyř sekcí. První sekce nabízí veškeré funkce, druhá nabízí telefonní seznam, třetí patří textovým zprávám a čtvrtá sekce slouží k přímému zadávání telefonního čísla.

Čínskému výrobci nelze upřít snahu o inovaci, když pod dotykovým displejem (ten má nižší rozlišení než Motorola MING; QVGA vs. 176 x 220 obrazových bodů) jsou umístěny drobné ikonky pro rychlý přístup k vybraným funkcím. To poměrně ulehčuje práci s telefonem. Jinak je menu téměř identické s tím v Motorole, včetně boční posuvné lišty.

Výhrady máme k dotykovému peru, které se zasouvá zezadu v pravém spodním rohu. Dotykové pero je příliš úzké a titěrné. Vzhledem k poměrně malým ikonám i jiným položkám nelze příliš pohodlně telefon ovládat přes dotykový displej pouze prsty. Telefon nepodporuje rukou psané písmo, k dispozici je pouze virtuální klávesnice. CECT A6 nabízí dokončování slov i v anglickém jazyce.

Co se týče výbavy, čínský telefon některé funkce co nabízí Motorola MING postrádá. Chybí zejména Bluetooth, dále prohlížeč kancelářských dokumentů, e-mailový klient a FM rádio. Výbavu linuxových Motorol lze rozšířit pomocí Java aplikací, u čínského výrobku by to mělo také jít.

Výbava CECTu A6 zahrnuje internetový prohlížeč, hudební a video přehrávač, hlasový záznamník, několik her, kalendář (pouze měsíční náhled), poznámkový blok, budík, světový čas, kalkulačku, převodník měn a fyzikálních jednotek, stopky a čínsko-anglický slovník, který se může hodit při cestě do Číny.

Telefon podporuje paměťové karty formátu miniSD až do velikosti 1 GB, které lze měnit bez nutnosti telefon vypínat. Jak již bylo napsáno, Bluetooth stejně jako infračervený port chybí. Připojit telefon k počítači lze přes USB datový kabel. Telefon podporuje funkci Mass Storage.

Stejně jako linuxová Motorola, má čínský výrobek dvoumegapixelový fotoaparát a to dokonce s bleskem. Kvalita pořízených fotografií je průměrná, nejedná se však o abstraktní obrazce jak jsme u podobných telefonů zvyklí. Telefon umí nahrávat i videa v maximálním rozlišení 176 x 224 obrazových bodů. Videa se přehrávají přes celou plochu displeje.

CECT A6 pracuje pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS. EDGE se v Číně nepoužívá a tak ho také testovaný telefon nemá. I původní Motorola MING EDGE nepodporuje. EDGE najdeme až v její inovované verzi pro ostatní trhy. Telefonní seznam pojme 1 000 kontaktů. Paměť na textové zprávy má kapacitu 200 zpráv. Nechybí podpora multimediálních zpráv MMS. Na příchozí hovor může upozornit skladba ve formátu MP3.