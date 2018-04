Komunikátor jinak: čtvercová Nokia X5 má výsuvnou QWERTY klávesnici

Velmi nezvyklý, téměř čtvercový tvar, má nová hudební Nokia X5. Telefon by měl zaujmout především dámy, proto také bude v nabídce v pěti barevných variantách, kde vedle tradiční černé bude zářit v růžové, fialové, azurové a žlutozelené.

Nokia představila svůj nový model v Singapuru na akci Nokia Connection. V mrazivém prostředí hotelového sálu před asijskými a evropskými novináři telefon prezentovala šéfka divize smartphonů společnosti Nokia Jo Harlow. Dřívější rozhovor Mobil.cz s ní si můžete přečíst zde.

Nokia X5 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí. První zemí, kde si zákaznice budou moci telefon pořídit, bude Indonésie. Postupně se ale dostane na všechny trhy včetně evropských. Příjemným překvapením je předpokládaná cena 5 000 korun včetně daně. To je za dobře vybavený smartphone jistě přijatelná suma.

Novinka jde proti současným trendům. Musí se totiž obejít bez dotykového displeje, naopak má výsuvnou QWERTY klávesnici. Ovšem nikoliv z boku, jak je dnes u špičkových smartphonů obvyklé, ale zespodu. Rozevřený telefon tak vypadá jako klasický komunikátor ala BlackBerry nebo Nokia E71 či E72.

Jelikož je to především stylový smartphone, má telefon lesklou přední plochu. Ve výrazných barevných kombinacích to je jistě atraktivní prvek; ovšem jen do té chvíle, než se na přední straně přístroje začnou kupit otisky prstů. Lesklé plasty je přitahují jako silné magnety.

Pochvalu zaslouží klávesnice, a to jak funkční tlačítka pod displejem na horní části telefonu, tak i výsuvná QWERTY klávesnice se zvýrazněnými numerickými tlačítky uprostřed. Tlačítka jsou dostatečně velká a mají optimální zdvih. Jen by mohla být z tvrdšího materiálu. Bez výhrad je i vysouvací mechanismus, decentní povrchová úprava boků i zadní části přístroje.

Přestože je design novinky nezvyklý, je na první pohled jasné, že máme v ruce přístroj od Nokie. Je otázkou, jestli zákazníci v Evropě a Asii nezvyklý tvar přijmou. V USA už Nokia jeden obdobně tvarovaný přístroj prodává pod názvem Nokia 7705 Twist.

S ohledem na cenu je výbava telefonu velmi dobrá. Chybí jen GPS, všemi dalšími obvyklými funkcemi telefon disponuje. Vedle podpory 3G má telefon i wi-fi a v sítích GSM ovládá všechna čtyři používaná pásma. Přestože přístroj patří do hudební řady X, má jen minimální vestavěnou paměť 200 MB. Jako úložiště multimediálních souborů poslouží karta microSD, telefon je podporuje až do velikosti 32 GB. K dispozici je 3,5 mm sluchátkový konektor.

Vedle MP3 přehrávače telefon nabídne i rádio a má speciální hudební klávesy pro snadné ovládání přehrávače. Zajímavostí je využití akcelerometru. Pro výběr náhodné skladby stačí s telefonem na stole zatočit. Říkejme tomu hudební ruleta v praxi. Podobně lze akcelerometr využít pro zjištění počtu zmeškaných zpráv. Místo točení je ale třeba s telefonem zatřepat.

Podle výrobce je důležitou vlastností novinky dobrá přístupnost k sociálním sítím. Telefon podporuje všechny obvyklé a nabízí k nim rychlý přístup. To ale není nic převratného, to samé umí většina smartphonů Nokie s operačním systémem Symbian (S60, třetí edice). To samé pak platí i pro přístup k rozšířeným emailovým službám. V obou případech se jistě bude hodit plnohodnotná QWERTY klávesnice.

Z multimediálních funkcí stojí za zmínku ještě pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a LED bleskem.

Nokia X5 parametry: