Komunikátor Danger Hiptop alias T-Mobile Sidekick definitivně míří do Evropy. První změnou oproti americkému modelu, která nás napadne, je rozdílné frekvenční pásmo sítě GSM. Evropský Hiptop bude triband, telefonovat s ním by tedy mělo být možné v sítích GSM na všech kontinentech. Evropské jazyky obsahují také mnoho znaků s diakritikou, společnost Danger některé z nich přidává do firmware již nyní, ostatní budou připraveny při uvedení Hiptopu na evropský trh. Připravuje se též lokalizace uživatelského rozhraní do francouzštiny a němčiny. Bude také rozšířen ovladač klávesnice tak, aby bylo možno zadávat znaky s diakritikou, které nejsou na klávesnici jednoduše dostupné. Software Hiptopu stále dozrává, nový firmware chystaný na léto bude obsahovat i podporu kopírování textu (cut, copy a paste).

Operátor, který chce nabízet přístup na internet pomocí Hiptopu, musí provozovat speciální proxy, která webový obsah optimalizuje pro displej s nízkým rozlišením. Rovněž přílohy v elektronické poště jsou prostřednictvím proxy v síti mobilního operátora překládány z formátu Microsoft Word, Adobe Acrobat (PDF) a některých obrazových formátů do formátů podporovaných klientem. Obdobný přístup zvolili tvůrci Hiptopu již dříve při návrhu služby WebTV (zařízení pro přístup k Webu a e-mailu zobrazuje webové stránky na obrazovce běžného televizoru), kterou posléze prodali Microsoftu. Rakouská firma www.ucpmorgen.com nyní připravila pro Hiptop bránu umožňující příjem a odesílání MMS. Na straně klienta přibude ještě wapový prohlížeč od Digital Airwaves.

Pro evropský trh bude připraven Hiptop s barevným displejem, prototyp již je k dispozici. Danger se také rozhodl použít radiový modul od Texas Instruments místo stávajícího, který dodává firma Intel. Danger nebyl spokojen s technickou podporou Intelu a radiový modul od TI by měl rovněž vyjít levněji.

Ke komunikátoru lze dokoupit speciální digitální fotoaparát. Již nyní jsou snímky pořizovány barevně, problémem ovšem zůstává poměrně nízké rozlišení. Fotografie se tak uplatní spíše ve weblozích, jako je třeba tento.

I nadále nebude Hiptop umožňovat přímé propojení s PC pro synchronizaci dat nebo v roli radiového modemu. Kontakty a kalendář lze jen v omezené míře do Hiptopu nahrávat prostřednictvím sítě mobilního operátora.

Společnost Danger nesdělila, kteří operátoři nabídnou Hiptop v Evropě jako první. Do společnosti ovšem investovali operátoři T-Mobile a Orange.