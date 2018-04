Komunikátor, co zničí každou konkurenci - recenze Samsung SGH-i780

Paměť a procesor

Osazení CPU a pamětí je skutečnou Achillovou patou všech WM komunikátorů poslední doby. Recenzovaný model je však v této partii pevně v kramflecích a rychlost je jeho druhé jméno. Největší zásluhu na tom má srdce přístroje, kterým je top model široké rodiny Intel XScale s pracovním taktem 624 MHz. Ten spolu se 128 MB SDRAM odvádí skvělé výkony a prakticky nelze udělit pokyn, kterým by se i780 nějak zadýchal. Chválíme také volnou operační paměť na čistém zařízení, která činí rovných 86 MB. To je v porovnání s Touch Cruise o téměř než 20 MB více. A to se počítá.









Samsung běží na Windows Mobile 6 Professional, které spolu s aplikacemi z ExtendedROM zabírají zhruba dvě třetiny z 256 MB FlashROM. Na uživatelská data je tak připraveno necelých 90 megabytů. Hudbu nebo filmové klipy je lepší ukládat na paměťovou kartu typu microSD (SDHC).

Displej a ovládání

Samsungu SGH-i780 bude navždy ve světě Windows Mobile patřit jedno prvenství a tím je displej s nezvyklým rozlišením 320 x 320 obrazových bodů. Displej je opatřen dotykovou vrstvou, jeho úhlopříčka má rozměr 2,6 palce (asi 66 mm) a v jednom okamžiku se rozzáří více než 260 tisíci barevnými odstíny. Kresba je velmi jemná a displej kontrastní, jeho barevné podání je přitom věrné.





Zobrazovač není zcela v rovině těla komunikátoru, zapuštěn je ale jen mírně. Citlivost dotykové vrstvy je zcela optimální a s displejem se i přes vyšší tvrdost pracuje velmi dobře.

Podstatně lépe, než tomu je u Touch telefonů společnosti HTC. Jas podsvícení lze regulovat v pěti stupních (společně pro bateriový pohon i nabíjení), což by nevadilo. Horší však je, že displej i přes nastavený nejnižší jas docela září a ve tmě působí trochu rušivě.

K čitelnosti na přímém slunci zato nemáme nejmenších výhrad – stačí nastavit druhý nejvyšší stupeň a ani jasná obloha vaše pracovní výkony neohrozí. Samozřejmostí je nastavení doby podsvícení v případě, že je přístroj v nečinnosti. Jediným negativem použitého displeje je tak horší kompatibilita aplikací, která byla od dob první zmínky velikým strašákem.

Nakonec to ale není tak horké a řada oblíbených aplikací (TCPMP, Haali Reader, Opera 9.5 Beta, MobiPocket Reader, Slick) je zobrazena zcela korektně. Klíčoví výrobci oblíbených nadstaveb pro Dnes, SBSH a Spb, navíc avizovali, že další verze jejich aplikací již bude s novým standardem rozlišení počítat. Zklamaní ale budou hráči her. Jen malé procento těchto aplikací si totiž s použitým displejem poradí a tak zůstane pruh displeje šíře 80 px nevyužit.

Ke hraní her není rozhodně určen ani hlavní ovládací prvek. Ten je schopný pracovat ve dvou režimech. Prvním je klasický TouchPad, kdy se na displeji zobrazí kurzor, který navigujete stejně jako na notebooku. V Nastavení – Systém – Finger Mouse lze přepnout na pohyb ve čtyřech směrech. V této fázi kurzor myší zmizí a vy tahy ve čtyřech směrech simulujete běžný čtyřsměrný ovládácí prvek. Tento režim je k práci daleko vhodnější a po chvilce tomuto stylu ovládání snadno přivyknete.