Komunikace zadarmo v síti Českého Telecomu

Memoboxy jsou zřizovány k pevným linkám Českého Telecomu, vybrat si může i ten, kdo telefon nemá (ke schránce Memobox Virtual není třeba vlastnit telefonní přístroj).

Pokud máte čas a nejste líní "povídat si" s automatem, můžete komunikovat zdarma (a ještě se naučíte mluvit do záznamníků…). Princip je jednoduchý: stačí si zaktivovat bezplatné schránky Memobox Basic Plus nebo Memobox Komfort Plus. To samé však musí udělat i uživatelé pevných linek, s nimiž chcete komunikovat. Nemusíte se bát, že vám bude Český Telecom něco účtovat, protože aktivace a používání většiny Memoboxů je zdarma. Telecom to však má dobře vymyšlené - daní za tuto službu je, že v době vaší nepřítomnosti (Memobox Basic Plus) či v době, kdy telefonujete a stanice je obsazena (Memobox Komfort Plus), se vám kdokoliv může dovolat – hovor zvedne právě Memobox. Dotyčný tudíž zaplatí svému poskytovateli telekomunikačních služeb za spojení.

Princip odesílání zpráv je jednoduchý. V hlavním menu stisknete 2 a zadáte číslo schránky, do které chcete namluvit vzkaz. Toto číslo je devítimístné (stejné jako číslo telefonní stanice). Pokud chcete vzkaz nahrát do pobočkové schránky oné stanice, za číslo schránky vložíte ještě číslo pobočkové schránky. Celkem to tedy je desetimístný číselný řetězec složený z čísla schránky a čísla pobočky. Nové Memoboxy spuštěné po přečíslování sítě bohužel neumožňují poslech seznamu pobočkových schránek - číslo pobočky musíte znát. Pokud zadáte číslo neexistující pobočky, schránka vám to oznámí.

Můžete odesílat zprávu i do více Memoboxů současně. Zprávu můžete označit jako urgentní (předběhne ostatní) či jako osobní (adresát jí nemůže přeposlat do jiné schránky). Ke všem zprávám lze objednat i stav doručení, který je výhodný: informuje vás o skutečném stavu vaší nahrané zprávy - vyslechnutí adresátem či její nevyslechnutí včetně udání důvodu (schránka je plná, zprávu si adresát do 15 dnů nepřehrál).

O nově doručené zprávě jste informováni podle individuálního nastavení, tj. bezplatným systémovým zavoláním na vaši pevnou linku, ke které schránka patří, anebo e-mailem (viz níže Memobox E-mail).

Dále jsme pro vás připravili souhrn podrobnějších informací o dalších nabízených Memoboxech.

V nabídce jsou Memoboxy Komfort, Komfort Plus, Basic, Basic Plus, Fax, Profi, Virtual a ISDNbox. Ke všem schránkám (vyjma Memobox Virtual) lze zaktivovat doplňkovou službu Memobox E-mail.

Memobox Komfort

Schránka umožňuje přijímat hlasové zprávy, pokud je obsazeno a pokud na hovor nikdo neodpovídá. Počítejte proto s tím, že při obsazené lince bude volající bez milosti přesměrován do schránky. Pokud nikdo neodpovídá, přesměruje se hovor do schránky po 25 vteřinách (po 6. zazvonění). Kapacita schránky je 20 hlasových zpráv.

Memobox Basic

Parametry jsou shodné jako u Memobox Komfort, ale Memobox Basic má jednu výhodu: nepřesměruje volajícího do schránky, když je obsazeno. Díky tomu lze Memobox Basic kombinovat se službou Čekající hovor (Call Waiting), kterou zaktivujete na infolince Telecomu; aktivace i používání je zdarma. S touto službou však také nepřijdete o vzkazy, pokud je obsazeno – volající je po 25 vteřinách speciálního vyzváněcího tónu (dlouhý a krátký tón) přesměrován do schránky. O čekajícím hovoru na lince vás informuje krátké pípnutí ve sluchátku – v právě probíhajícím hovoru je ale snadno přeslechnutelné, protože je velmi krátké; jeho tónová výška je shodná s oznamovacím tónem.

Memobox Komfort Plus a Memobox Basic Plus

Parametry jsou opět shodné s Memobox Komfort, resp. s Memobox Basic. Proč tedy "Plus"? Je to Memobox na vyšší úrovni, který se od předchozích Memoboxů liší kapacitou – můžete zde mít uloženo 30 zpráv (tj. o 10 víc), můžete si tvořit také vlastní pobočkové schránky s číselným označením 1-9. Ty jsou podřízeny hlavní schránce 0. Každá pobočková schránka je chráněna heslem, ke zprávám v konkrétní pobočkové schránce má přístup jen osoba, která zná heslo. Volající přesměrovaný do schránky si může vybrat adresáta zprávy - schránka nejprve přehraje seznam uživatelů pobočkových schránek. Tvorba či rušení podschránek je možná přes hlavní schránku s číslem 0. I pobočkové schránky umožňují zasílání hlasových zpráv do jiného Memoboxu, které je bezplatné.

Memobox Fax

Memobox Fax je speciální typ schránky: většina funkcí je shodná s Memobox Komfort Plus s tím rozdílem, že Memobox Fax přijímá a odesílá pouze faxové zprávy.

Memobox Profi

Tato schránka spojuje funkce hlasové a faxové schránky. Má stejné parametry jako Memobox Komfort Plus a Memobox Fax, navíc umožňuje přijímat i faxové zprávy s hlasovým doprovodem. Cena za její používání je 50 Kč měsíčně.

ISDNbox

ISDNbox má shodné vlastnosti s Memobox Profi, ale je možné ji aktivovat pouze u ISDN linek. Na rozdíl od Memobox Profi její používání není zpoplatněno.

Memobox E-mail

Ke každé službě Memobox lze zdarma zřídit službu E-Mail. Memobox po obdržení hlasové nebo faxové zprávy zašle upozornění na předem nastavenou e-mailovou adresu, tzn. třeba na mobil (adresa se nastaví na https://memobox.ct.cz/pm/, zde nastavíte i další parametry schránky).

Existují dvě varianty zasílání: s přílohou a bez přílohy. Každá zaslaná zpráva s přílohou je účtována sazbou 0,80 Kč. Pokud tedy nemáte přístup ke své telefonní lince, zato máte přístup k internetu, můžete si záznam v podobě souboru v MP3 poslechnout, faxové zprávy obdržíte ve formátu TIF. Tento způsob prohlížení obsahu schránky vyjde levněji než volat ze zahraničí přímo do Memoboxu. Druhá varianta e-mailové notifikace je upozornění bez přílohy; tento způsob upozornění není zpoplatněn. Pokud chcete být o nových zprávách informováni prostřednictvím SMS na mobil, je tato varianta upozornění bez přílohy to nejlepší řešení. V e-mailové zprávě najdete tyto informace: číslo pobočky, ve které je nová zpráva, čas uložení, telefonní číslo volajícího a délka zprávy v sekundách.

Kolik za to?

Výběr zpráv a nastavování schránky se u výše uvedených typů Memoboxů uskutečňuje vytočením Zelené linky 800121314, obsluha schránky z tohoto čísla funguje pouze při volání z domovské telefonní stanice (té, pro kterou je schránka zřízena), v tom případě hovor není tarifikován. Z jiného telefonního přístroje vybaveného tónovou volbou lze Memobox vybírat přes číslo (+420) 960 + číslo vaší pevné linky. Po vytočení se ozve výzva k zadání čísla schránky, do níž chcete vstoupit. Za volání do schránky zaplatíte v ČR ve špičce 1,40 Kč/min a 0,70 Kč/min mimo špičku. Výběr zpráv ze zahraničí je tarifikován tamější sazbou za volání do České republiky. Ačkoliv Český Telecom na svých stránkách píše, že výběr je možný z jakéhokoliv telefonu s tónovou volbou, nepodařilo se nám dovolat se na číslo 960+číslo pevné linky z mobilního telefonu - testováno v síti Eurotel a Oskar.

Memobox Virtual

Memobox Virtual je hlasová schránka, ke které není potřeba vlastnit telefonní přístroj. Hlasové zprávy můžete pouze přijímat. Kapacita schránky je 30 zpráv a za její využívání platíte 50 Kč měsíčně. K této schránce také nelze zaktivovat službu Memobox E-mail. Poplatek za využívání služby Memobox Virtual činí 50 Kč měsíčně. V dnešní době, kdy má skoro každý mobil, tato služba již není tak užitečná, jako tomu bylo v "době pevné".

Výběr zpráv z Memobox Virtual je možný přes bezplatné číslo 800111213, volání je tedy bezplatné i z mobilních telefonů.

Doplňkové služby

Memoboxy mají od 22.9. 2002 nové funkce. Mezi ně patří Zpětné volání, Buzení telefonem, Oznamování telefonem a Odložené doručení zprávy.

Zpětné volání

Při poslechu zprávy z domovské telefonní stanice stisknete klávesu 4 – poté budete automaticky spojeni s číslem, z něhož byla zpráva ve schránce zanechána. Po ukončení tohoto hovoru můžete pokračovat v poslechu zpráv ve schránce. Službu můžete využívat pouze z telefonní stanice, k níž je schránka zřízena. Pokud zanechaná zpráva neobsahuje korektní číslo volajícího (volající například zprávu poslal z pobočkové schránky), Memobox při poslechu takovéto zprávy nenabízí možnost zpětného volání. Za hovor spojený z Memoboxu zaplatíte stejnou částku jako za běžný hovor (s ohledem na váš cenový program).

Buzení Memoboxem

Schránka zavolá na domovský telefon v zadaný den a čas a dvakrát přehraje standardní zprávu pro buzení. Můžete kombinovaně nastavovat tři typy buzení schránkou: buzení na 24 hodin dopředu, buzení pro všechny pracovní dny a buzení pro víkend. U každého typu můžete nastavit vždy jeden čas. Službu nastavujete v nabídce "Možnosti oznamování". Buzení schránkou vždy prozvání linku, k níž je schránka zřízena. Za službu zaplatíte cenu jako za místní hovor (s ohledem na váš cenový program).

Připomenutí schránkou

Schránka zavolá na domovský telefon v zadaný den a čas a dvakrát přehraje předem připravenou zprávu - připomenutí. Čas připomenutí lze nastavit na maximálně rok dopředu a až pro 5 aktuálních připomenutí současně. Službu nastavujete v nabídce "Možnosti oznamování" z libovolného telefonu (i mobilního). Připomenutí schránkou je však vždy směrováno na telefon, k němuž je schránka zřízena. Za službu opět zaplatíte jako za místní hovor (s ohledem na váš cenový program).

Odložené doručení zprávy

Při odpovědi na uloženou zprávu nebo při odesílání nové zprávy do jiné schránky zadáte datum a čas, kdy má být zpráva příjemci doručena.

Služby Memoboxu mnohý uživatel ocení. A pokud se vám služba neosvědčí, můžete ji bezplatně zrušit na infolince Českého Telecomu 800123456.