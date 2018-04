Komunikace ve firmě usnadní virtuální privátní sítě

Virtuální privátní síť je zřejmě nejdůležitějším prvkem nabídky mobilních operátorů velkým zákazníkům. Firmám totiž umožňuje zefektivnit mobilní komunikace ve firmě a při správném vytvoření pravidel ušetřit skutečně výrazné částky na telefonním účtu.

Jak funguje virtuální privátní síť?

Nejdříve si musí firma vytvořit seznam telefonních čísel, které budou součástí virtuální privátní sítě (VPN). Těmto číslům se říká vnitřní uživatelé. Mezi členy VPN je možné volat zkrácenou volbou – namísto čísla +420 600 123 456 vytočíte jenom 456 a dovoláte se na stejný mobil. Volání na čísla v rámci VPN je levnější – operátor si účtuje nižší hovorné.

Každá VPN má seznam virtuálních čísel. Tato čísla jsou mimo firmu (může jít o důležité zákazníky nebo partnery), nicméně je možné na ně volat také zkrácenou volbou. Paegas zná ještě pojem zvýhodněné číslo, na které je možné volat se stejnými výhodami jako na virtuální čísla. Zvýhodněných čísel může být jenom pět a mají význam pouze při tvorbě volacích profilů (viz dále). Ostatní čísla jsou všechna ostatní čísla kromě vnitřních uživatelů, virtuálních čísel a zvýhodněných čísel. Volání na ostatní čísla si operátor účtuje podle standardního ceníku – pokud ovšem nemáte od mobilního operátora slevu.

Relativně bezvýznamnou vlastností VPN je, že si můžete sjednotit číslovací plán pevných telefonů ve firmě s mobilními telefony. Zkrácená čísla mohou být stejná pro mobily i pevné linky. Pevné telefony v kancelářích navíc mohou být součástí VPN a to dokonce i jako vnitřní uživatelé – pokud využíváte současně i službu přímé připojení do sítě.

Pro firmu je při pořízení virtuální privátní sítě důležité, že může jednotlivým uživatelům nastavit restrikce pro volání. Můžete určovat skupiny telefonních čísel, na které je, či není možné volat, můžete zaměstnancům nastavit, zda mohou volat do zahraničí, používat roaming, nebo jim můžete zakázat hovory mimo pracovní dobu. Aby nebylo nutné nastavovat tato omezení pro každého uživatele zvlášť, můžete vytvořit několik volacích profilů (skupin) a uživatelům potom tyto profily přiřazovat.

A jak jsou na tom s virtuálními privátními sítěmi naši operátoři? Tuto službu mají v současnosti pouze Eurotel a RadioMobil, Český Mobil VPN připravuje na podzim tohoto roku. Rozdíly mezi nabídkou Eurotelu a RadioMobilu jsou malé – VPN Eurotelu umí hledat uživatele na více telefonních číslech (pokud nezvednete mobil, zazvoní vám telefon v kanceláři, poté u zástupce a po vyčerpání seznamu se hovor přepojí do schránky) a má lepší rozlišení soukromých hovorů (více v tomto článku). Virtuální privátní síť RadioMobilu umožňuje definovat si více volacích profilů (až 99) a nemá omezení seznamu členů.

Pro ilustraci si prohlédněte schéma virtuální privátní sítě RadioMobilu:

Hovory označené 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 lze provádět zkrácenou volbou.

Hovory označené 2.4.1, 2.4.3 jsou za zvýhodněnou sazbu

Ostatní hovory nelze provádět zkrácenou volbou a jsou účtovány standardní sazbou.

Přímé propojení do sítě

Velké firmy mají obvykle také pobočkové telefonní ústředny. Ty umožňují to, že z pevného telefonu voláte zkrácenou volbou na telefon v jiné kanceláři. Pobočková ústředna (PBX) samozřejmě zajišťuje i volání do veřejných telefonních sítí. Pro volání na mobilní telefony je obvykle k pobočkové ústředně připojena GSM brána. Služba přímé připojení do sítě nahrazuje GSM bránu – do sítě operátora se připojíte přes klasickou digitální telefonní linku nebo mikrovlnný spoj (nejčastěji o kapacitě 2 Mbit/s). Pobočková ústředna potom směruje všechny hovory na mobilní telefony přes tuto linku, stejně jako přicházejí opačným směrem všechny hovory z mobilní sítě. Pro firmu je samozřejmě přímé připojení do sítě výhodnější než GSM brána. Hovor po digitální lince je také kvalitnější – ve skutečnosti je to totiž hovor ISDN. RadioMobil této službě říká Paegas Direkt, Eurotel ji označuje Conex.

Služba Eurotelu Oneport (její obdobu chystá na podzim i RadioMobil) nahrazuje službu Conex. Eurotel vám dodá speciální zařízení (kterému se říká také Oneport), které připojíte ke svojí pobočkové ústředně. Pokud ji nemáte (máte jen několik telefonů), můžete k tomuto zařízení připojovat přímo telefony a modemy. Oneport umí přenášet současně data (např. připojení firmy k internetu) a hlas (zvládá odchozí hovory do všech sítí v ČR i v zahraničí). Připojení může být řešeno jak digitální linkou, pronajatým komunikačním okruhem, tak i mikrovlnným spojením. Velmi zjednodušeně se dá říct, že při použití služby Oneport se připojíte pouze jedním kanálem a můžete využívat několik telekomunikačních služeb (hlasové hovory, datové přenosy, připojení k internetu).

Možnost připojení k síti Eurotelu prostřednictvím služeb Conex a Oneport vidíte na tomto obrázku:

Virtuální privátní síť, přímé připojení do sítě