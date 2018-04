Komu zvoní mobil?

Otázka často slýchaná a často řešená. Na různých místech, v různém čase. Dnes bych se rád věnoval vyzvánění mobilu v momentech, kdy se svědci tohoto úkazu zapojují do podivných mechanizmů, ze kterých někdy zůstává rozum stát.Začnu třeba dopravními prostředky určenými k přesunu většího množství různě nasupených nebo znuděných lidí, tedy městskou hromadnou dopravou.V tramvaji nebo jakémkoliv jiném prostředku hromadné dopravy, zvlášť, pokud je pořádně přeplněný lidmi, je zvonění mobilu podivným signálem k mnoha úkonům. Různě reagují různí lidé, s odlišným spěchem i úspěchem. Typický průběh vypadá asi takto.Zazvoní mobil. Ideálně co nejhlasitěji, aby byl slyšet opravdu v celém vagónu, případně autobusu. Pokud se nejedná o opravdu zvláštní a výjimečnou melodii, a někdy i tak, reagují hned mobilní začátečníci. Ale k těm až za chvíli.Nemobilní cestující (podivný paradox) se dělí na dva tábory. Za prvé jde o ty, kteří zvonění zaregistrují a začnou vrhat zlobné pohledy po okolostojících a okolosedících. Jejich myšlenky jsou takovéhoto druhu: "Když už musí toho "mobila" mít, nemusel by s tím nás normální lidi otravovat, ne?!"

Druhá odrůda nemobilního člověka je klidný a flegmatický typ, který je vůči zvonění naprosto imunní a není ani nazlobený, ani překvapený, někdy ani probuzený. Zvlášť ranní "do-pracovní" tramvaje jsou často plné takových občanů fungujících stále jen na poloviční tah.

Teď se konečně dostáváme k již zmíněným čerstvým vlastníkům mobilních telefonů. Jde o první typ v mém výčtu, který nějak výrazně a viditelně reaguje. Často dokonce nejrazantněji ze všech.

Mozek takového začátečníka ještě neuvykl zvuku, který ho občas burcuje z letargie a vynucuje si jeho pozornost. Proto jsou smysly takového člověka podivně zbystřeny a především nervy příslušně napjaty. Jsou dokonce tací, kteří ještě vlastní jakýsi pocit viny (vypěstovaný především díky nevrlým nemobilařům, viz.výše), který je nutí hlučící mobil rychle najít a zmáčknutím příslušného tlačítka ukončit zvonění.

Takový mozek ihned zareaguje. Dotyčný se začne, aniž by sebemíň uvažoval o tom, zda vůbec má na svém telefonu takové zvonění, rychle šacovat, případně prohlížet kabelku či kufřík. Teprve po chvilce horečné činnosti zjistí, že jeho mobil to být nemůže, z toho prostého důvodu, že ho nechal doma na stole. Začne si v duchu nadávat a uvažovat o úskalích zvykání si na nový styl života. Na zvonící mobil od té doby už nepomyslí. Zato na ten svůj, který možná doma marně zvoní v jednom kuse, na ten nepřestane myslet celý den.

Ale zpět k událostem navazujícím na zazvonění mobilu, které pokračují v závislosti na reakčních časech jednotlivých cestujících. Na řadu přichází zkušení vlastníci mobilů, kteří nejprve s ledovým klidem vyslechnou celou melodii zvonění, bez emocí ji porovnají se zvoněním vlastního mobilu a když dojdou k závěru, že se rozhodně nejedná o zvuk pocházející od nich, přestanou si zvonění všímat. A tak to nejhorší, co se jim v takovou chvíli může přihodit, je přeslechnutí zvukového signálu o přijetí SMS. Pokud se ovšem nejedná o poslední varování před zablokováním hovorů, nejde o žádnou tragédii.

Samozřejmě bychom neměli zapomenout na jednu specifickou skupinu, a to majitele vibrujících baterek. Ti jsou při jakémkoliv zvonění klidní, protože si mohou být jisti, že jich se to netýká. Svůj díl zbytečných reakcí si tak vyberou jen ve chvílích, kdy autobus najede na kočičí hlavy a klepání způsobené nerovností vozovky je možná na nějaký čas zmate.

A dostáváme se konečně ke konci celého řetězce. Ano, jde o člověka, kterému skutečně mobil zvoní. Ten samozřejmě svůj telefon vytáhne na světlo světa až jako poslední, pohledem na displej se přesvědčí, že zvoní skutečně on a při té příležitosti se podívá, kdo mu volá. Když zjistí, že je to šéf, který ho jistě shání z důvodu pozdního příchodu do práce, znechuceně zmáčkne zrušení hovoru a se smutným povzdechem uklidí mobil zpět do kapsy. Poněkud prozaický konec, ale takový je život.

Jiným momentem, při kterém rozhodně stojí za to se zamyslet nad podivnostmi, spojenými se zvoněním mobilu, jsou kulturní akce. Od koncertu, kde se nějaké to zvonění ztratí, přes kino, kde si majitel zvonícího telefonu vykoleduje maximálně škodolibý smích, až po divadlo, v kterém bude dotyčný odsouzen diváky k věčnému zatracení a personálem divadla k opuštění hlediště. Věřím, že v takovou chvíli by majitel svůj mobil nejraděj zahodil, protože asi málokdo má žaludek na sledování SMS v divadle a následné vyřvávání, kromě barbara z jisté už dávno nevysílané reklamy na Paegas.

Existuje nespočet dalších příležitostí, při kterých hraje zvonění mobilu zajímavou roli, ale k těm se případně vrátím zas někdy později. Tak jen malá rada na závěr pro vás, kteří jste to ještě nezjistili.

Nikdy se neptej, komu zvoní mobil.

Zvoní tobě.