Komu se vyplatí nové datové tarify Eurotelu

Nové služby umožňují za jeden paušál využívat připojení prostřednictvím více technologií (např. ADSL i WIFI). Využívání jiné technologie než té stávající však u většiny uživatelů představuje nutnost koupě nového zařízení (modemu). Proto v textu najdete i srovnání starých a nových paušálů za jednotlivé způsoby datových přenosů.

Využití nových služeb je vždy vázáno podpisem smlouvy (2 roky, 1 rok, nebo na dobu neurčitou). GO zákazníci proto mají smůlu. Případné zákazníky z řad ostatních operátorů naopak potěší, že není potřeba aktivace některého z hlasových tarifů. Výjimkou je využití ADSL, v tomto případě je nutné mít některý z hlasových tarifů Českého Telecomu.

Internet Mobil (EDGE, GPRS)

Pro využívání je nutné vlastnit telefon podporující GPRS (rychlost podle typu přístroje až 56 kb/s pro stahování a 28 kb/s pro odesílání dat), nebo EDGE (rychlost stahování až 180 kb/s). Signál služby pokrývá 99 % obyvatel.

Dosavadní měsíční poplatek za neomezené využívání této formy přístupu na internet byl v rámci služby Eurotel Data Nonstop 649 Kč (cena je, stejně jako všechny ostatní, bez DPH). Nový poplatek při podpisu smlouvy na 12 měsíců je 599 Kč a při podpisu na 24 měsíců 549 Kč. Ušetřit lze maximálně stokorunu měsíčně. Pokud se nebudete chtít vázat ani na dvanáct měsíců, zůstane zachována možnost současného tarifu Data Nonstop za 649 Kč. K němu lze navíc za 50 korun přikoupit 60 volných minut. Je tedy velmi individuální otázkou, komu se Internet Home vyplatí. Někteří jistě upřednostní možnost nevázat se a navíc získat 60 minut volání za cenu 1,60 (resp. 2,50) Kč za minutu.

Internet Doma (WIFI, ADSL)

Varianta Doma kombinuje technologie WIFI a ADSL. Každá z technologií vyžaduje speciální typ zařízení (ADSL modem, resp. kartu pro příjem WIFI). Pro připojení přes ADSL je navíc potřeba telefonní linka (technologii podporuje 90% sítě Českého Telecomu). K chytání signálu přes WIFI je třeba být v dosahu jednoho ze 174 přípojných bodů (tzv. hotspotů). Přenosová rychlost dosahuje až 500 kb/s.

Rozdíl cen při využívání ADSL není nijak závratný. Při objednání služby bez závazku odpovídá částka 799 Kč ceně dosud účtované za Data Speed Nonstop 512, resp. 1024 (max. rychlost 512, resp. 1024 kb/s). Při podpisu smlouvy na 12 měsíců zaplatíte o stovku méně - 699 Kč, což odpovídá dosavadnímu ADSL o rychlosti 256/64 kb/s.

U WIFI se výše paušálu liší již podstatněji. Původní cena za neomezené využívání byla 899 Kč. Ušetřit tak lze stovku či dvě. Pokud máte zařízení umožňující používání ADSL i WIFI, je pochopitelnou výhodou placení pouze jednoho paušálu.

U všech kombinovaných služeb (Doma, Business, Kombi) platí, že v jednom okamžikuk je možné být připojený jen jednou, pomocí vybrané technologie.

Internet Business (WIFI, ADSL, CDMA)

Možnost využití další technologie přináší třetí služba - Business. Kombinovat lze technologie ADSL nebo CDMA a WIFI. Uživatel si může vybrat jedno z vysokorychlostních připojení k internetu (CDMA nebo ADSL) a zároveň může využívat WIFI. CDMA je dalším typem mobilního internetu. Signál pokrývá 80 procent populace a k jeho využívání je třeba mít speciální modem. Teoretická rychlost může dosáhnout až 1024 kb/s, v praxi se setkáme s hodnotou nižší (poloviční až čtvrtinovou, v závislosti na využití sítě).

Současní uživatelé služby platí měsíčně 899 Kč. Částka odpovídá ceně za Internet Business bez podpisu závazku. Při upsání se na jeden rok ušetříte každý měsíc stokorunu. Stejně jako u předchozí varianty pak zůstává příjemná možnost připojovat se přes WIFI, ADSL i CDMA za jeden jediný paušál.

Internet Kombi (vše dohromady)

Nejen pro "milovníky" mobilního internetu bude nejpřitažlivější varianta Kombi. Jako jediná spojuje relativně rychlé CDMA (použití u notebooku či stolního počítače) a pomalejší, leč v každém telefonu či MDA dostupné GPRS. Podmínky jsou stejné jako u Business, zákazník tedy využívá buď CDMA nebo připojení přes pevnou linku. Zároveň se může připojovat přes WIFI a navíc přes GPRS/EDGE. Paušál bez podpisu smlouvy je 1 099 Kč, při úpisu na 12 měsíců se cena o stokorunu snižuje.

Internet Mobil Internet Doma Internet Business Internet Kombi paušál - 799 Kč (951) 899 Kč (1070) 1099 Kč (1308) paušál (1 rok) 599 Kč (713) 699 Kč (832) 799 Kč (951) 999 Kč (1189) paušál (2 roky) 549 Kč (653) - - - (E)GPRS ano ne ne ano WIFI ne ano ano ano ADSL ne 512/512 kb/s 1024/512 kb/s ano CDMA ne ne ano ano V závorce jsou ceny s DPH

Dotované telefony a modemy

K využívání některých technologií je zapotřebí speciálních telefonů, resp. modemů. Stávající nabídka tarifů Eurotel Internet však bohužel není spojena s nabídkou zvýhodněného HW. "Zákazník může využít zvýhodněnou nabídku v případě koupě GPRS/EDGE modemu nebo v případě koupě CDMA modemu. Pak je zákazník dvojnásobně uvázán," upřesnila Alexandra Hroncová z Eurotelu.

S tím souvisí i aplikace minimálního plnění (minimální výše faktury, kterou se zákazník při nákupu dotovaného mobilního telefonu či modemu zaváže po určenou dobu platit).

"Měsíční paušál služby Internet Mobil se započítává do minimálního plnění. Měsíční paušál Internet Kombi se započítává do minimální plnění v případě využití zvýhodněné nabídky CDMA modemu a nezapočítává se do minimálního plnění v případě využití zvýhodněné nabídky GPRS/EDGE modemu," doplnila Hroncová.

Používání a možná omezení služby

Charakter služby teoreticky (a po omezenou dobu i prakticky) umožňuje být současně připojen např. přes GPRS i ADSL. Podepsáním smlouvy se však účastník zavazuje užívat v rámci služby Eurotel Internet v jednom okamžiku pouze jeden typ připojení. Eurotel to uvádí takto: "V případě porušení tohoto závazku je Eurotel oprávněn po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování služby Eurotel Internet." Pro uživatele příjemná formulka je "po předchozím upozornění".

Pokud jde o Fair User Policy (podmínky za nichž může Eurotel omezit přístup ke službám - např. zpomalením rychlosti), podmínky nejsou nikterak specifikovány. Stále zatím probíhá testování pilotní verze FUP, která má za cíl zajistit rovnou kvalitu a dostupnost služby pro všechny uživatele. FUP se ale vztahuje pouze na služby Internet Business a Internet Kombi, konkrétně na přístup přes CDMA.

Přechod na vyšší verzi tarifů Internet je možný i při podepsaném závazku. Vázací doba se pak začíná počítat znova.

Pro koho se hodí nové tarify?

Nová struktura datových tarifů by mohla oslovit i uživatele, kterým pojmy jako GPRS, EDGE či CDMA nic neříkají. Potěšeni můžou být i ti, kteří již nyní souběžně využívají např. ADSL a GPRS. Jejich náklady by se měli podstatně snížit. Naopak za dosavadní ceny budou surfovat uživatelé CDMA, kteří již jsou vázáni smlouvou na dobu určitou.