Komu patří doména www.oskar.cz?

O doméně Oskar.cz se již zmiňoval Patrick Zandl v jeho lednovém článku (Český Mobil představil Oskara). Není to poprvé co se v médiích píše o spekulantech s internetovými doménami. Není to poprvé, co si nejeden vykuk usmyslel, že toho druhého (ve většině případů se vždy jednalo o nějakou bohatší nebo alespoň známější renomovanou firmu) připraví o pár miliónů nebo alespoň o pár desítek tisíc korun.

Původní snahou všech spekulantů s doménami bylo zpočátku vždy zaregistrovat si pokud možno co největší počet domén druhého stupně pod doménou nejvyššího stupně *.cz (nebo i pod jinou doménou jako jsou *.com, *.net, atd...) Protože kreativitě se v tomto případě meze nekladou stačilo již pouze k takto získanému jménu vytvořit nějaký vhodný obsah, často ani ten nebyl potřeba. Pokud se totiž doména nevyužívá je to většinou známka toho, že je na prodej. Potom stačí čekat až se ozve bohatý kupec. Cena za takovou nevyužívanou doménu se potom může pohybovat v řádu desetitisíců, v případě fungujících domén s kvalitním obsahem, na který se pravidelně vracejí návštěvníci - internauti, až v řádu stotisíců korun.

Drobnou komplikací se pro spekulanty stal až požadavek technického správce domén za každou takto registrovanou doménu platit pravidelný roční poplatek. Z jednoduché spekulace se tak od letošního roku stává skutečná investice, neboť riziko nezájmu o konkrétní jména se může značně zvýšit. Tento požadavek nicméně neodradil celou řadu "majitelů" domén od jejich spekulativních registrací. Termín pro zaplacení domén pro celou řadu původních majitelů vypršel počátkem ledna a začátkem února tak bylo možné všechny tyto volné domény registrovat novými majiteli.

Jak to ale bylo bylo v případě domény www.oskar.cz? Tuto doménu skutečně vlastnila až do konce roku 1999 společnost Oskar s.r.o., kterou si jako vlastní školicí středisko koupila firma Comfor a začlenila ji do svého holdingu. Tím však také skončilo veškeré používání tohoto obchodního označení a ani v sídle firmy Comfor v Pardubicích není od roku 1998 jméno Oskar nikde uváděno. Jak se nám podařilo ověřit v registru domén nebyl za tuto doménu ani v řádné lhůtě zaplacen poplatek za její užívání. Měla tedy být koncem ledna 2000 uvolněna pro registraci novým zájemcům. Okolo 20.ledna 2000 poprvé o její registraci požádala společnost Český Mobil, ale tento požadavek byl napoprvé technickým správcem domén zamítnut. Předsednictvo NIC chtělo tou dobou umožnit všem opozdilcům náhradní termín pro platbu a rozhodlo dodatečně o prodloužení této lhůty do začátku února. Zároveň došlo k dočasnému zmrazení registrací všech nových domén. Správce domén doporučil, aby roční poplatek za užívání domény oskar.cz zaplatil původní vlastník a tuto na nového vlastníka převedl. V této dodatečné lhůtě proto zaplatila roční poplatek firma Comfor a jednatel společnosti Oskar s.r.o. pan Tomáš Netolický po vyjednávání se společností Český Mobil odsouhlasil převod domény.

Další obrázek si můžeme udělat z oficiálního prohlášení společnosti Český Mobil: "Výsledkem vzájemných jednání bylo uzavření ústní dohody o převodu domény oskar.cz potvrzené následně dne 25.1.2000 písemným prohlášením statutárního zástupce oprávněného jednat jménem společnosti Oskar s.r.o. Tímto jednatelem byl pan Tomáš Netolický, který potvrdil, že uvedená doména nebyla v té době využívána společností Oskar s.r.o. a souhlasil s jejím převodem na společnost Český Mobil bez jakýchkoliv finančních požadavků. Při této příležitosti ujistil představitele společnosti Český Mobil, že Comfor jako nový majitel společnosti Oskar s.r.o. má do budoucna zájem na zajištění dobrých obchodních vztahů s třetím mobilním operátorem v České republice.

Po uvedení obchodního označení služeb mobilní sítě Oskar a po následujícím zahájení marketingové a reklamní kampaně statutární zástupce Oskar s.r.o. bez uvedení důvodů odmítl další součinnost a neumožnil tak faktické převedení domény u technického správce. Veškerá jednání převzal ředitel Comforu Petr Bříza, který dodatečně podmínil převod domény zaplacením částky 10 milionů Kč. Tento postup společnost Český Mobil posoudila jako odporující dobrým mravům a dodatečně požadovanou částku považuje za nepřiměřenou."

Co dodat? Pokud někdo spekuluje a registruje si vlastní nápad, připraví novou zajímavou službu nebo informační obsah v síti internet a následně hledá finančního investora s cílem výhodně prodat - je to jeho podnikatelské riziko i jeho vlastní případný podnikatelský úspěch. Pokud někdo parazituje na úkor jiného je to odsouzeníhodné. Pokud však někdo podepíše smlouvu a následně požaduje za ověření svého podpisu u notáře pouhých 10 milionů korun..., je to ještě ona typicky česká vykutálenost?

Společnosti Český Mobil provozující mobilní síť Oskar proto v současné době asi opravdu nezbývá nic jiného, než upozornit své zákazníky, že společnosti Oskar s.r.o. ani Comfor s.r.o. nejsou oprávněny vystupovat ani jednat jako její autorizovaní prodejci a i nadále do případného rozhodnutí soudu používat internetovou stránku www.oskarmobil.cz

A pak, že prý internet není výnosným obchodem?