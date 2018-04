Komplexní řešení pro IRDA

Periferní zařízení pro infračervený přenos IrDA pro mobilní zařízení Od okamžiku, kdy se Microsoft rozhodl hrát roli na trhu HPC (příruční PC), velké společnosti, vyrábějící HPC, včetně NEC, Hitachi, Casio, HP, Philip, dokonce i Sharp, začaly mít zájem o používání Microsoft Windows CE jako operačního systému pro svá HPC. Momentální verze 2.0 systému Windows CE standardně používala ovladač zařízení pro infračervený přenos, zatímco do systémů Windows 98 a NT 5.0 bude ovladač zařízení pro infrařervený přenos taktéž brzy zabudován. Až budou tyto operační systémy skutečně podporovat infračervený přenos, vstoupí obchod se zařízeními pro infračervený přenos jistě brzy do další etapy rychlého růstu. Stále více mobilních zařízení, jako například notebooky, HPC, PDA, digitální kamery, mobilní telefony atd. je vybaveno zařízením pro infračervený přenos. Uživatelé mobilních zařízení vyžadují pohodlnější způsob bezdrátového přenosu souborů a bezdrátového tisku souborů. To je důvod, proč se možnost infračerveného přenosu stává novým standardem pro levná propojovací rozhraní. Vynikající vlastnosti přenosu IrDA, jako je nízká cena, nízké nároky na napájení či vysoká odolnost proti šumu jej činí ideálním způsobem pro bezdrátový přenos souborů a bezdrátové tisknutí. Díky infračervenému přenosu IrDA se stává sen o spojení bez složitých kabelů skutečností. Přehled hardwarových komponentů pro IRDA Série infračervených adaptérů IRmate

Určená k vybavení stolních PC zařízením pro infračervený přenos, připojeným přes COM port, zabudovanou zásuvku pro infračervený přenos či I/O slot. Potom může být uskutečněn přenos souborů z uvedených mobilních zařízení na stolní PC pomocí infračerveného spojení.

IRprint IR-620 : Rychlý infračervený adaptér pro tiskárnu

Určený pro zajištění přístupu "Point and Print" ("Namiř a tiskni") k zařízení tiskárny pro uživatele přenosných PC, vybavených zařízením pro infračervený přenos. Popis jednotlivých komponentů typ propojení použití konektor parametry poznámka IR-210 IRDA-seriový port přenos souborů seriový konektor RS-232 9/25 pin IRDA 1.0

až 115,2 kbps pro PC bez IRDA podpory IR-220 IRDA-IRDA přenos souborů konektor pro IRDA IRDA 1.0

až 115,2 kbps pro PC s věstavěnou IRDA podporou IR-410 základní deska-IRDA přenos souborů ISA sběrnice IRDA 1.1

4Mbits/s pro PC bez IRDA podpory IR-420 IRDA-IRDA přenos souborů konektor pro IRDA IRDA 1.1

4Mbits/s pro PC s věstavěnou IRDA podporou IR-620 IRDA-tiskárna tisk na paralelní tiskárny paralelní port IRDA 1.1

4Mbits/s pro řešení tisku Zpracováno na základě materiálů firmy Portfolio Praha (02/6911163)