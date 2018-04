Kompletní telefonní řešení pro vaši firmu

Každá firma potřebuje ke svému zdárnému fungování stejné základní technické prostředky, nezávisle na tom, v jaké oblasti působí. Telefonní ústředna a počítačová síť jsou dnes natolik samozřejmé prvky, že údiv způsobí spíše zaměstnavatel, který jimi nedisponuje. Tato pomyslná laťka jde přitom v posledních letech ještě výš. Přidává se nutnost přístupu k internetu a elektronické poště, technici zase volají po účinném zajištění ochrany proti vniknutí do systému, tzv. firewallu. Každý z těchto požadavků přitom představuje mnohdy zcela samostatné řešení. Alcatel se proto vydal vstříc těm, kteří chtějí používat všechny tyto vymoženosti současně, aniž by přitom vynakládali finanční prostředky za správu jednotlivých systémů a měli co nejméně starostí s jejich instalací. Vyvinul proto produkt OmniPCX Office.

Charakteristiku celého zařízení lze stručně vyjádřit slovem konvergence. Najdeme v něm totiž vše, co naprostá většina firem očekává od svého technického zázemí, s tím, že k datovým i hlasovým službám se přistupuje společně, v rámci jednoho systému. Všechny aplikace jsou přednastavené, takže uživateli nezbývá nic jiného, než lehké modifikování konfigurace podle momentálních potřeb. S trochou nadsázky si lze celou instalaci představit jen jako připojení všech počítačů, telefonů a telefonních linek k jedinému zařízení OmniPCX Office.

Tato koncepce pochopitelně přináší spoustu výhod pro ty, kteří chtějí co nejjednodušeji vyřešit firemní komunikaci, ale na druhou stranu kladou vysoké nároky na stabilitu celého systému. Ve chvíli, kdy by tento centrální prvek zaváhal, nikdo se nikam nedostane. To byl jeden z důvodů, proč Alcatel vsadil na osvědčené a stabilní komponenty.

Tím, že celý OmniPCX není nic jiného než počítač se speciálními aplikacemi, mohl výrobce sáhnout po velmi dobrém operačním systému Linux. Můžeme proto usuzovat, že celé zařízení má z hlediska spolehlivosti velké šance na to, aby obstálo i ve velmi náročném provozu. Mezi jeho další velké přednosti patří také tři možná provedení racků (3/6/9 slotů), která pokryjí nároky širokého spektra zákazníků. Můžete totiž vybírat v kapacitách od šesti do 236 uživatelů, což už stojí za pozornost. Pochopitelně, že základní rozšiřitelnost systému je velmi jednoduchá. Pouze pokud se rozhodnete kapacitu razantně navýšit, budete muset počítat s výměnou celého racku, a ne jen s přidáním několika rozšiřujících desek.

LAN

Rozhodnete-li se OmniPCX Office použít pro realizaci firemní počítačové sítě, pak vás budou bezpochyby nejvíce zajímat integrované funkce switche (přepínače). Ten sestává až z šesti desek, každá o kapacitě 8/16 portů s automatickou detekcí rychlosti přenosu (Ethernet 10 Mbps/ Fast Ethernet 100 Mbps). Díky použití serveru DHCP jsou jednotlivým připojeným stanicím IP adresy přiřazovány dynamicky, takže se k systému velmi jednoduše přidávají nová zařízení.

Integrovaný router (směrovač) má na starosti připojení k internetu a vzdáleným sítím vůbec. K tomuto můžete využívat všech dostupných způsobů, tedy komutovaný přístup přes klasickou analogovou linku, ISDN nebo přes podstatně zajímavější ADSL či pevnou linku. Vše záleží na konfiguraci, kterou si sestavíte. Tím, že Alcatel systém navrhoval jako kompletní řešení, tak musel brát v potaz i neméně důležitou otázku bezpečnosti. V době otevírání serverů vstříc celosvětové síti je to více než důležité, proto standardní součást zařízení tvoří certifikovaný firewall (filtrování paketů IP, překlad síťové adresy NAT) , který by měl vaši LAN ochránit proti útokům zvenčí.

Rozhodnete-li se několika zaměstnancům zpřístupnit firemní počítačovou síť z jejich domova, pak zajisté oceníte aplikace podporující vytvoření zabezpečené virtuální privátní sítě (VPN). Z dalších schopností si zaslouží zmínit přítomnost DNS (domain name server), e-mailový server (POP3/SMTP/ESMTP) a vyrovnávací paměť pro přístup k internetovým stránkám (proxy caching). Samozřejmostí je podpora počítačové telefonie CTI.

Telefonní část

Pozornost si zaslouží i provedení části suplující pobočkovou ústřednu. Nabízí totiž vše, co by moderní telefonní systém měl mít. Dokážete k němu připojit všechny používané telefonní linky (nejčastěji analogová, ISDN2, ISDN 30), přičemž při odchozím volání je vám plně k dispozici funkce LCR (least cost routing) uskutečňující volání přes nejlevnější cestu. Samozřejmostí jsou nejrůznější přesměrování hovorů, vytváření uživatelských skupin či statistik volání. Používáte-li často záznamník, pak máte k dispozici široké rozpětí paměťového prostoru standardními 20 minutami počínaje a 200 hodinami při využití pevného disku konče. Z široké škály funkcí si zaslouží vyzdvihnutí především možnost týmové spolupráce, například mezi sekretářkou a manažerem, založené na propracované filtraci volání, či v rámci skupiny, kdy má příslušným softwarem vybavený operátor šanci snadno sledovat vytíženost jednotlivých linek. Méně tradiční je vytvoření menu, z něhož si volající může vybrat jednu z alternativ v případě, kdy telefon nikdo nebere. Například tedy můžete nadefinovat, že vyprší-li předem stanovená doba, dotyčný bude moci volit mezi zanecháním vzkazu či přepojením na sekretářku.

Kapitolou sama pro sebe je implementace unified messagingu, tedy jednotného systému zpráv. Vzhledem ke koncepci zařízení se však možnost propojování hlasové pošty, faxu a e-mailu dala očekávat. Bohužel v námi testované verzi zařízení nebylo počítáno s detailnější spoluprací například s GSM bránou, což je zajímavé především v ohledu centralizovaného přístupu ke krátkým textovým zprávám.

Má co nabídnout

Pokud se poohlížíte po kvalitním řešení firemní komunikace, pak o Alcatelu OmniPCX Office rozhodně zauvažujte. Disponuje totiž naprostou většinou funkcí, které bude vaše firma potřebovat, a díky koncepci vše v jednom výrazně usnadní správu celého systému i instalaci. Díky snadné rozšiřitelnosti jsou jeho možnosti nasazení dalekosáhlé, malou kanceláří počínaje a středně velkou společností konče. Vše záleží jen na vašich požadavcích. Navíc budete-li k jeho pořizovací ceně přistupovat s tím, že supluje hned několik velmi dobře zpracovaných zařízení, pak se investice do něj nebude zdát tak závratná. Námi testovaná verze (rack pro šest slotů, Fast ethernet, BRA, PRA, VoIP,…), zapůjčena společností ISC Communication, přijde zhruba na čtvrt milionu korun včetně DPH.