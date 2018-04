Kompletní přehled novinek na trhu a telefonů, které se začnou prodávat do 3Q/2003

Na konci loňského roku jsme vám nabídli první přehled novinek a telefonů, které se v nejbližší době chystají do prodeje. Od té doby uplynulo čtvrt roku a tehdejší novinky jsou již běžným zbožím i na pultech tuzemských prodejen. Naopak se objevilo množství nových modelů, které výrobci za poslední tři měsíce představili. I z těchto telefonů si již některé začínají prodávat, jiné zahájení prodeje teprve čeká. Podívejte se, na co se můžete v nejbližší době těšit a co si již dnes můžete koupit.

Uvedené termíny zahájení prodeje však berte s rezervou, výrobce totiž míní, ale realita jeho plány mění, takže několik týdnů až pár měsíců zpoždění není stále ničím výjimečným. U telefonů, které se u nás běžně neprodávají, uvádíme předpokládané zahájení prodeje v zahraničí, ve většině případů v sousedních státech. Výjimky jsou pak v textu označeny.

Odkazy na aktuální články o každém telefonu najdete v tabulce.

Alcatel

V minulém přehledu uvedené novinky Alcatelu jsou již i u nás dávno v prodeji, výrobce však představil množství úplně nových modelů. Nejdříve se ale vrátíme k již prodávaným telefonům, všechny Alcately totiž dnes vynikají především cenou, takže pohledný model OT512 patří mezi vůbec nejlevnější telefony na trhu, jeho inovovaná verze OT525 stojí okolo čtyř tisíc a manažerský model OT715 stojí jen o málo více, než pět tisíc korun. Nemá totiž barevný displej, který budou mít až letošní novinky.

První letošní novinkou Alcatelu je model OT320. Zajímavý je snad jen předpokládanou cenou, která by se měla bezpečně vejít pod 3 000 Kč. Není to vlastně ani Alcatel, ale převzatý model tchajwanského GVC,který se prodává i pod značkou LG. Je ale otázkou, jestli se vůbec na našem trhu objeví, což bude asi platit i o modelu OT526, který je jen mírně upravenou verzí modelu OT525 s podporou her ve standardu In Fusio. Další novinkou je model OT531 s barevným displejem, opět převzatý telefon od jiného výrobce, tentokrát od Mitsubishi. Telefon to není vůbec špatný, opět ale není jisté, jestli se u nás bude prodávat.

Další novinky jsou už pravé Alcately, bohužel dříve, než těsně před létem se s nimi nesetkáme. První z nich je Alcatel OT331, low-end s barevným displejem a prý vynikající cenou. V prodeji by měl být zhruba od července. Více funkcí a jiný design nabídne první Alcatel s podporou MMS, model OT535. Ten by se také měl začít prodávat na začátku léta. Jeho vylepšená varianta s integrovaným fotoaparátem ponese označení OT735 a v prodeji bude asi až na podzim.

Motorola

Motorola většinu svých letošních novinek představila hned začátkem roku v čínské Šanghaji, zbytek si ponechala na letošní CeBIT. Z novinek uvedených v minulém přehledu se do prodeje u nás dostal model T720i s MMS a přídavným fotoaparátem (chystá se varianta T722i speciálně určená pro T-Mobile), naopak low-end C33x se někde zatoulal a začal se prodávat právě v těchto dnech. Low-end s barevným displejem E360 je určen jen pro Asii, jeho „černobílá“ varianta C300 se prodává nejblíže v Polsku. První 3G telefon - A830 se taktéž prodává, ale jen na vybraných trzích v zahraničí.

Novinek pro letošní rok Motorola představila hodně, zatím ale není úplně jasné, jestli se všechny dostanou do Evropy. S jistotou by to měl být model C350 - low-end s barevným displejem a prý i velmi nízkou cenou. V květnu by měl být i u nás. /plně nejjednodušší model C230 (C200?) bude v prodeji na začátku léta a jeho hlavním benefitem by měla být opět velmi nízká cena. Motorola vůbec jde cestou co nejnižších cen, takže i vyšší modely by měly být velmi levné. MMS a integrovaný fotoaparát bude mít dvojice modelů V300 a E390. První bude véčko speciálně určené pro T-Mobile, druhý model bude to samé, ale v klasickém balení a pro každého. Fotka V300 zatím nebyla zveřejněna, měl by ale být velmi podobný asijskému modelu V295. Ten má i jednodušší verzi bez fotoaparátu s označením V290. Oba jsou ale určeny jen pro Asii. Top model V600 se pak do prodeje asi nedostane dřív, než před koncem roku.

Další novinky se asi také jen tak na trh nedostanou. Jedná se o první EDGE telefon T725, vycházející z modelu T720. Dalším 3G přírůstkem je model A825, kdy se bude prodávat ale není přesně známo a u nás to asi stejně nebude. To samé platí o novém Accompli s barevným displejem - Motorole 388c. V Asii se už prodává, jestli bude v prodeji i v ČR - nevíme. To samé pak platí i o netypickém modelu E380. To je low-end s barevným displejem a flipem. Bližší podrobnosti zatím nejsou ani k dalšímu modelu z řady Accompli - Motorole A760 s operačním systémem Linux a k modelu A920 s operačním systémem Symbian.

Nokia

V minulém přehledu měla Nokia obrovské množství novinek a většina z nich už je na trhu. Letos zatím představila tři nové telefony, žádný z nich ale asi prodejní rekordy lámat nebude.

Z podzimních novinek se již u nás prodávají modely 2100, 5100, 6100, 6610, 7210, 7250 a 8910i, mobil a hrací konzole v jednom - Nokia N-Gage zatím ne, stejně jako netradiční model 6800. Letošní novinky Nokia představila na CeBITu a jedná se o tři telefony. Zajímavý autotelefon Nokia 810, EDGE model 6220 s integrovaným fotoaparátem, který vypadá jako model 6610 a „hudební“ telefon 3300 se do prodeje dostanou až ve třetím čtvrtletí letošního roku, pravděpodobně o prázdninách. U modelu 6220 je ale málo pravděpodobné, že bude k dostání i u nás.

Panasonic

Panasonic na letošním CeBITu představil tři novinky, které by mohli mít u zákazníků slušný úspěch. Jen doufejme, že se na náš trh nebudou dostávat se čtyřměsíčním zpožděním, jako současný top model GD87. Ten se začal u nás prodávat před pár dny, omluvou za zpoždění je nový firmware s několika vylepšeními. Zatím se u nás neprodává ani extra malý model GD55, který je v Asii již klasikou. Měl by se ale v Evropě prodávat.

První letošní novinkou je právě vylepšená verze tohoto kolibříka, model G50, který má i barevný displej. Další novinkou je model X70, nástupce modelu GD87 a třetí nový Panasonic představený na CeBITu je model G60, nástupce populárního modelu GD67. Je menší, lehčí a lze k němu připojit fotoaparát. Měl by se začít prodávat v létě, stejně jako model G50. Véčko X70 by se pak mělo do prodeje dostat na podzim.

Philips

Philips pomalu doprodává své modely Fisio 820 a 620, aby uvolnil místo pro jejich lehce inovované nástupce Fisio 825 a Fisio 625. Obě novinky by se měly začít prodávat každým dnem, nejpozději v průběhu května. Budou levné, stejně jako předchozí modely a mají slušnou výbavu.

Budoucnost Philipsu je ale ve véčkách. Dvě představil před nedávnem, jsou to modely 630 a 330. Uvidíme, jestli se budou prodávat i u nás, podle posledních informací ano. To ale asi nebude platit o reinkarnovaném modelu Xenium 9@9++, který je sice výrazně lépe vybavený, než jeho dva roky starý předchůdce, ale vypadá velmi podobně. Je velmi pravděpodobné, že se bude prodávat jen v Asii.

Sagem

Sagem se už na našem trhu po delší odmlce prodává a model MY-X5 (verze s datovým modemem se jmenuje MY-X5d) není vůbec špatný. V prodeji je i véčko MY3088, jeho levnější varianta MY3078 se asi našemu trhu vyhne. Do prodeje se také dostává nový low-end MY-X3 (datová verze MY-X3d). Ceny Sagemu jsou příznivé, spolehlivost by již měla být na úrovni konkurence.

Novinky Sagemu pro letošní rok představují inovované verze modelu X5 s lepším displejem a podporou MMS zpráv - X5e, popřípadě speciální verze G5 s krytem uzpůsobeným k hraní her. Ten je ale určen jen pro některé operátory a asi ani jeden z těch našich to není. Hodně zajímavý je model X6 s integrovaným fotoaparátem a také zatím tajemné véčko X8, která má hodně zajímavý a netradiční design.

Samsung

Korejský Samsung je už dávno pověstný, jako „chrlič novinek“. Ani letos své fanoušky nezklamal, měl by jim ale zajišťovat pravidelná školení, aby se v té záplavě zorientovali.

Aktuálně jsou u nás v prodeji modely T100, S100, V200 a A800. Během několika týdnů se začnou prodávat i Samsungy S300 a T400. Již loni představený model P400, stejně jako model P410, se pak do prodeje dostane až na konci léta.

Z letošních novinek se asi žádná nezačne prodávat dříve, než na podzim, překvapení ale nelze vyloučit. Jedná se o modely: P410 - dva barevné displeje a fotoaparát v kloubu, Z100 - první 3G telefon výrobce, X400 a X410 - dva velmi pěkné telefony, druhý s Bluetooth a Javou, oba pak ve stejném designu, S200 - jiná designová varianta modelu S300, E400 - asi levnější řada výrobce, tentokrát s dvěma barevnými displeji. Samsung také chystá mobil v hodinkách - Samsung Watch Phone a tři chytré telefony. Model D700 „jede“ na platformě Symbian, model i500 zase pohání Palm a i700 si pro změnu rozumí s Microsoftem.

Existují i další nové modely Samsungu, jsou ale určeny jen pro Asii a výrobce je v Evropě ani neukázal. Naopak další novinky pro Evropu chystá Samsung na podzim.

Siemens

Siemens představil letos hned několik novinek a jedna z nich se právě začíná prodávat. Jedná se o levný model A55, který postupně nahradí jeho starší variantu A50. Stylovou variací na velmi populární model S55 je novinka s názvem SL55. Označení sice svádí k úvahám, že se jedná o nástupce modelu SL45(i), ale není tomu tak. Ten nahradí model SX1, který má sice netradiční klávesnici, ale jinak se jedná o jeden z nejlépe vybavených chytrých telefonů. Prodávat by se měl od léta, model SL55 bude u nás k dostání již v květnu. Někdy mezi tím, tedy asi v červnu zahájí Siemens prodej své další novinky, modelu M55. I jeho označení svádí k chybné domněnce, že se jedná o odolnou variantu modelu S55. Opět chyba lávky, telefon má sice výraznější design, než S55, jedná se ale o mírně ochuzenou variantu pro mladé s výhodnější cenou.

Další nové Siemensy se jmenují Xelibri a jedná se o novou designovou značku výrobce. Ten pro každý půl rok představí čtyři modely, ty první se jmenují Xelibri 1, 2, 3 a 4. Zatím je vystavoval jen jako makety, ale v létě, nebo spíš na jeho konci by se měli začít prodávat. U nás to ale bude s největší pravděpodobností později. Telefony Xelibri se budou nabízet v módních obchodech, nikoliv v běžné distribuční síti. Mezi stylové telefony patří i model CL50, atypické véčko z Asie, které se právě v těchto dnech v omezeném počtu začalo prodávat i u nás.

Sony Ericsson

Sony Ericsson má zatím pro letošní rok tři novinky. Jedna se asi našemu trhu vyhne,jedná se o 3G model Z1010, atraktivní véčko s hned dvěma fotoaparáty. Ve světě se ale nezačne prodávat dříve, než na podzim. O něco dříve by se na trh měl dostat model T310, který je jen lehce modifikovanou variantou dobře známého modelu T300. Má pozměněný design, pár funkcí navíc a stále stejný barevný displej. Více pozornosti zaslouží nový top model T610, který je nejen pohledný, ale i velmi slušně vybavený a má i slušný barevný displej. Na trhu nahradí dosluhující, ale legendární model T68(i) a mělo by se tak stát zhruba v polovině roku.

Pokud vás zajímají novinky i dalších značek, hledejte v následující tabulce.

Legenda:

CZ - telefon je již oficiálně v prodeji na našem trhu

Z - telefon se již prodává v zahraničí (ve většině případů myšleno v západní Evropě), u nás buď konkrétní značka vůbec nepůsobí, nebo se přístroj ještě do prodeje nedostal (často lze zakoupit na objednávku)

2Q/03 - předpokládané zahájení prodeje v zahraničí (případně i ČR - údaj v závorce). Pokud je znám přesný měsíc zahájení prodeje, je uveden: například 06/03

? - bližší informace nejsou k dispozici

Poznámka: Pokud u telefonu chybí fotografie, momentálně není k dispozici. Je-li u telefonu link, najdete pod ním aktuální článek o konkrétním telefonu na našem serveru.

Rádi přijmeme vaše připomínky a návrhy. Pokud znáte podrobnější informace o nějakém telefonu, nebo pokud víte o přístroji, který v tabulce chybí, napište nám do redakce, nebo přispějte do diskuse pod článkem.