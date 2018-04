Kompletní přehled novinek na trhu a telefonů, které se začnou prodávat do 1Q/2003

Toužíte po novém mobilu? Stále si nemůžete vybrat? Možná proto, že váš vysněný telefon ještě není v prodeji, nebo se začal prodávat teprve nedávno. Připravili jsme pro vás přehled všech nových modelů mobilních telefonů na našem trhu a přidali jsme i známé novinky, které se začnou prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Třeba mezi nimi najdete svého favorita. U některých přístrojů ale musíte počítat, že se jejich uvedení na trh může zpozdit, což se stává velmi často a o prodlení se veřejnost dozví až těsně před původně plánovaným termínem. Nekamenujte nás tedy, když se u nějakého telefonu v datu jeho uvedení na trh přesně nestrefíme. Stejně tak rádi přijmeme vaše informace o nových modelech, které ani my neznáme, nebo nevíme přesný termín uvedení na trh. U některých telefonů, které se třeba na našem trhu ani neprodávají, uvádíme termín uvedení do prodeje v zahraničí, čímž ve většině případů myslíme země Evropské Unie a nejčastěji sousední Německo.

U některých telefonů, které se třeba na našem trhu ani neprodávají, uvádíme termín uvedení do prodeje v zahraničí, čímž ve většině případů myslíme země Evropské Unie a nejčastěji sousední Německo.

Alcatel

Půjdeme podle abecedy a jako první je Alcatel. Ten má na našem trhu momentálně jen jednu novinku, která se jmenuje OT512 - jedná se o upravený model OT511, který se prodává již déle než rok. Naopak na dlouho očekávaný Alcatel OT715 si budeme u nás muset ještě pár týdnů počkat, prodávat by se měl hned na začátku příštího roku. Jinde v zahraničí ho již ale koupit můžete a jedná se o vcelku levný přístroj (pod 10 000 Kč) a to především s ohledem na svoji bohatou výbavu. Stejně tak až po Novém roce Alcatel u nás začne prodávat model OT525, který jsme vám již v krátkosti představili.

V prvním čtvrtletí příštího roku by mohl Alcatel představit jednu ze svých dvou plánovaných low-endových novinek. O obou těchto novinkách se toho zatím moc neví, první by měla být nejlevnějším Alcatelem vůbec a zřejmě se bude jednat o převzatý model některého asijského výrobce. Druhá novinka by pak měla být nástupcem dnes již poměrně starého modelu OT311. Na vyšší modely si budeme muset počkat ještě déle, podle všeho se dočkáme konečně Alcatelu s barevným displejem či integrovaným fotoaparátem a možná i véčkového telefonu. CeBIT by měl na tyto otázky odpovědět.

Motorola

Světová dvojka v těchto dnech uvádí na náš trh novou řadu low-endů s označením C33x. Tyto low-endové telefony mají vcelku bohatou výbavu a velmi zajímavě řešené výměnné kryty. Jedná se vlastně jen o jeden telefon, který ale díky výměnným krytům může mít tři naprosto rozdílné tvary, rozměry a i hmotnost. Dále Motorola zahajuje prodej manažerského modelu T720, který by velmi rychle měla následovat inovovaná verze s označením T720i s podporou MMS, ke které se pak dá připojit i fotoaparát. Již nějaký ten pátek jsou pak v prodeji inovované verze již dobře známých modelů V60i a V66i, které nabízejí drobné kosmetické změny a bohatší výbavu.

Z dalších novinek Motoroly zmiňme low-end s barevným displejem E360, který je ale určen jen pro asijské trhy a u nás se bude prodávat jen na objednávku mimo oficiální distribuční kanály. Podobné je to pak s modelem C300, který se sice na některých evropských trzích prodávat bude, ale u nás jej výrobce oficiálně prodávat nebude. V obou případech se ale asi nejedná o pravověrné Motoroly, ale o převzaté výrobky společnosti Benq (dříve Acer). Během podzimu pak na světlo světa pronikly informace o dalších připravovaných novinkách Motoroly, ale podle našich informací nastane ještě mnoho změn a oficiálně Motorola nové modely uvede až na začátku příštího roku. Do prodeje se pak dostanou asi nejdříve v druhém čtvrtletí příštího roku. Ještě je ve hře Motorola A830 - jeden z prvních, ne-li první kombinovaný telefon GSM/UMTS, který se možná začne prodávat ještě před Vánoci, nebo hned na začátku příštího roku, ale asi ne na našem trhu.

Nokia

Nokia představila na podzim obrovské množství novinek, ale všechny se na trh dostanou až v příštím roce; doufejme, že hned v prvním čtvrtletí, jak slibuje výrobce. Nejdříve ale k těm modelům, které se již prodávají. To se týká Nokie 7210, stylového telefonu s barevným displejem, který bude následovat sestřička se stejnou výbavou, ale decentnějším vzhledem, model 6610. Ta by se měla i u nás prodávat ještě v prosinci letošního roku. V zahraničí se ve stejném termínu objeví snad i třetí sourozenec výše uvedených telefonů, luxusní model 6100. I ten má stejnou výbavu jako Nokie 7210 a 6610, ale je menší a lehčí. U nás se zřejmě začne prodávat až po Novém roce. Do konce roku se na trhu ještě možná objeví inovovaný low-end 3510i s barevným displejem, ale těžko říci, jestli i na našem trhu. Hned po Novém roce pak Nokia slibuje zahájení prodeje Nokie 3650, která by měla prověřit konkurenci v segmentu telefonů s barevným displejem a integrovaným fotoaparátem.

Někdy po začátku nového roku Nokia slibuje prodej i u duálního telefonu pro provoz v GSM a UMTS sítích, modelu 6650; ale ten se asi jen tak u nás prodávat nebude. Na další novinky si pak asi počkáme trochu déle, ale doufejme, že Nokia splní slib a uvede je ještě v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Jedná se o nový ultra low-end 2100, nový odolný model 5100, rozklápěcí telefon 6800 určený především pro psaní zpráv, či inovovanou verzi super luxusní Nokie 8910 ve verzi „i“ s Javou a barevným displejem. To samé by pak mělo platit o čtvrtém modelu do party k Nokiím 7210, 6610 a 6100, Nokii 7250, která má integrovaný fotoaparát. Dodejme, že všechny nové Nokie vyjma modelu 2100 mají barevný displej a výrobce se netají, že chystá i nový komunikátor, na který si ale budeme muset počkat o něco déle. Otazník visí i nad nedávno představenou Nokií 6200, která by sice teoreticky mohla v Evropě pracovat, ale primárně je určena pro USA.

Panasonic

Tento japonský výrobce přesunul veškerou evropskou produkci mobilů do východočeských Pardubic, takže můžeme doufat, že se s jeho telefony budeme u nás setkávat častěji než v posledních dvou letech. Na našem trhu je aktuálně low-end s barevným displejem GD67, naopak na luxusní véčko s integrovaným fotoaparátem, model GD87, si budeme muset asi počkat do ledna příštího roku, zatímco na západ od našich hranic se již prodává. Naopak na podzim představený miniaturní telefon GD55 se bude prodávat jen v Asii.

Další novinky slibuje Panasonic až na příští rok a žádné podrobnosti o nich zatím nevíme.

Philips

Philips se vcelku úspěšně na našem trhu etabloval se svou trojicí letošních novinek. Levný model Fisio 120 by se i ve volném prodeji měl vejít do tří tisíc Kč, naopak dobře vybavený top model Fisio 820 s barevným displejem a Bluetooth najdete v Go sadě za velmi příznivou cenu 7 500 Kč. Třetí novinka, Fisio 620, je pak v nabídce T-Mobile a opět za velmi příznivou cenu. Philips ví, čím může na trhu zaujmout, takže příznivci značky mohou doufat, že se s jeho telefony budeme na našem trhu setkávat i nadále.

V prvním čtvrtletí příštího roku by to mohly být inovované modely Fisio 825 s lepším barevným displejem a Fisio 625 s pozměněným designem a lepší výbavou. Oba tyto telefony se v zahraničí začnou prodávat ještě před koncem letošního roku.

Sagem

Tento francouzský výrobce se před rokem z našeho trhu potichu vytratil, aby se na něj letos před Vánoci vrátil. V jeho aktuální nabídce najdeme atraktivní model MY-X5(d), který má barevný displej a velmi slušnou výbavu, a to celé za rozumnou cenu i u nedotovaného telefonu. V zahraničí, respektive speciálně pro operátora Orange, připravil Sagem ještě upravený model MY-G5 (d - verze s podporou dat), který vychází právě z X5 a má speciální „herní“ kryt. Mimo sítě Orange jej ale asi nekoupíme. V prodeji je pak i véčko MY3078, které se asi u nás prodávat nebude, ale jeho nástupce, MY3088, které má již dva displeje, se na našem trhu prodávat má. Stane se tak ale až v příštím roce, tento model ještě výrobce neuvedl ani na západoevropské trhy. Naopak low-endová novinka MY-X3(d) se začala v západní Evropě prodávat právě v těchto dnech a po Novém roce by se měla objevit i na našem trhu. Nové modely pro příští rok zatím Sagem nepředstavil.

Samsung

I tento výrobce se ve větší míře začal na našem trhu prosazovat až letos, a to pod taktovkou nového výhradního dovozce. V současné době u nás oficiálně pořídíte jen model T100 a před koncem roku se snad konečně dočkáme i modelu S100, který mimo Německo nabral zpoždění v celé Evropě. V zahraničí pak můžete zakoupit i model Q300, který se u nás asi vůbec prodávat nebude. Možná, že se před koncem roku dostane i na model A800, pokud ne, tak se na trhu objeví na začátku příštího roku. V blízkém sledu by jej měly následovat Samsungy T400 (T410), V200 a snad i S300. Všechny tyto modely lze očekávat na trhu ještě v prvním čtvrtletí příštího roku.

O něco později (ale příjemná překvapení se nevylučují) bychom se mohli těšit na modely T200, T300, T500, T700, S200, S500 a možná že i modely A600, E100 a P400. Samsung představuje novinky jak na běžícím pásu, a jak historie již často ukázala, ne všechny představené telefony se opravdu do prodeje dostanou, některé novinky se mohou prodávat třeba jen v Asii. Mimo modelů T400, V200 a S300 nemůžeme žádné další novinky na příští rok potvrdit na 100 procent.

Siemens

Jedna novinka Siemense právě vstoupila na náš trh; jedná se o model A50, nástupce levných, ale nepříliš dobře vybavených modelů A35/36 a A40. Oproti nim je ale A50 jako nebe a dudy a přitom si zachoval velmi příznivou cenu. Tu lze v dané kategorii očekávat i od nového manažerského telefonu S55, který se snad dostane na náš trh ještě před Vánoci. Masivní nasazení u operátorů ale nelze očekávat dříve než v lednu příštího roku. Ještě později se začne prodávat nový luxusní model SL55, který zatím výrobce ani nepředstavil, ale jeho fotografie jsme vám již nabídli. SL55 by se měl začít prodávat zhruba v březnu příštího roku. V podobném termínu se očekává ještě jedna novinka, a to buď odolná verze S55 s označením ME55, ale podle posledních informací pravděpodobněji nástupce modelů M50 a MT50, který ale asi odolný nebude. Nechme se překvapit, nejpozději na CeBITu bude jasno. U Siemensu ještě připomeňme duální GSM/UMTS model U10, který ale není ničím jiným než přeznačenou Motorolou A830. Na trhu bude až po Novém roce a u nás kdo ví jestli vůbec. Ještě doplňme, že na začátku příštího roku začne Siemens v Evropě (ale ne u nás) prodávat své první véčko, model CL50, který se v Asii již nějakou dobu prodává.

Sony Ericsson

Dvě novinky od Sony Ericssonu se již prodávají, jedná se o low-endy T200 a T300; zajímavější je asi ta druhá s barevným displejem a příznivou cenou. Miniaturní model T600 se začne prodávat každým dnem i na našem trhu a čeká se na nový nejlevnější model T100, který měl být na trhu ještě v listopadu, ale pokud se to podaří před Vánoci, budeme spokojeni. Zajímavostí u T100 je fakt, že by se u nás měl prodávat dříve než v západní Evropě.

Další očekávaná novinka - chytrý telefon P800 má již dnes zpoždění, měl být uveden na trh podle původních plánů již na začátku podzimu. Podle všeho se to ale jen stěží podaří před koncem roku, reálnější se nám zdá termín na začátku příštího roku. Tento telefon ale poprávu bude patřit mezi absolutní světovou špičku. O dalších novinkách Sony Ericssonu nám není v této chvíli nic známo, možná že výrobce něco představí hned na začátku příštího roku, pravděpodobněji ale až na jarním CeBITu.

