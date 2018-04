Kompletní návod na úpravu vaší Motoroly

Téměř každý model telefonů Motorola má nějakou skrytou funkci. U některých typů lze pomocí kódů přidat mnoho užitečných funkcí, naopak některé modely můžeme pouze jemně doladit k obrazu svému.

Abyste mohli vyzkoušet zadání kódů, je nutné dostat telefon do tzv. TEST módu. Jestli telefon podporuje TEST mód, zjistíte snadno - stačí podržet déle než tři sekundy tlačítko #. Pokud se na displeji zobrazí tabulka s nápisem TEST, máte vyhráno. (Z TEST módu se dostanete zadáním čísla 01 a stiskem klávesy #.) Jestli se nic nestane, máte dvě možnosti, jak to napravit. První a snazší je zajít do nejbližšího neautorizovaného servisu, který disponuje servisním přístrojem na Motoroly. V servisu požádáte o aktivaci TEST módu, což by vás nemělo stát více než 300 Kč. Druhá možnost je vhodnější pro zkušenější uživatele a vyžaduje hardwarovou pomůcku a něco volně dostupného softwaru. Podrobný návod najdete v tomto článku. Je ovšem potřeba upozornit na skutečnost, že u nejnovějších modelů telefonů Motorola tato metoda nefunguje spolehlivě.

Než vám ukážeme, jak zadávat kódy, připomeňme trochu teorie. Celkový počet kódů by měl dosahovat čísla tisíc - tedy od pozice 000 do pozice 999. Popsáno a vyzkoušeno jich je ovšem jen okolo tří set. Každý jednotlivý kód může nabývat hodnoty od 0 do 9. Tímto způsobem by ale vzniklo 10 000 možností kombinací. V praxi naštěstí kód nabývá pouze hodnoty 0 nebo 1. Hodnota 0 značí, že funkce není aktivní, naopak hodnota 1 ukazuje, že zvolená funkce byla zapnuta. Jednotlivé kódy mohou navzájem souviset s ostatními, takže zprovoznění pouze jednoho nemusí znamenat, že požadovaná funkce bude plně provozuschopná. V tabulce jsou u jednotlivých kódů uvedeny hodnoty počáteční. Tato informace je ale pouze orientační, jelikož u konkrétních modelů se základní stav liší.

Nyní již máte telefon připravený pro zadávání kódů. Postup je velmi jednoduchý. Je pouze potřeba naučit se zadávat znak pro pauzu. Ten zobrazíte podržením tlačítka s hvězdičkou (*) a vypadá jako malý čtvereček. V našem případě jej budeme uvádět takto: []. Každý kód se zadává následujícím způsobem: [] [] [] xxx [] x []. Nejdříve zadáte tři znaky pauzy, pak třímístné číslo kódu, znovu znak pauzy, následuje hodnota 1 nebo 0 a na závěr ještě jeden znak pauzy. Až bude na displeji zadán kompletní kód, například v tomto tvaru: [] [] [] 002 [] 1 [], je nutné jej potvrdit tlačítkem OK. V tuto chvíli telefon přijme informaci o změně, která se u některých funkcí projeví ihned, ale v mnoha případech bude nutné telefon vypnout a znovu zapnout.

Je ovšem nutné připomenout, že ne každý kód je pro jakýkoliv model značky Motorola. Je nutné se vyvarovat zadávání kódů, které mají vazbu na hardwarové vlastnosti telefonu. V žádném případě není možné například aktivovat funkce záznamníku a hlasového vytáčení u modelů jako T2288, D520, M3888 a podobných. Zde hrozí riziko trvalého poškození telefonu, které nemusí být opravitelné ani v servisu. U jiných kódů, které telefon nepodporuje, aktivací nedojde k žádné změně, popřípadě se v menu objeví nová položka, ale bude nefunkční.

Pokud se pokusíte zadat kód pro jazyk (češtinu), který v telefonu není, získáte položku v menu, ale nikoliv samotnou češtinu. V tomto případě musíte navštívit servis a nechat si přehrát firmware. To samé platí pro aktivaci budíku, her a kalkulačky u modelů T/V2288. Přidané funkce jsou až od FW verze C4.10.72 nebo vyšší. (Verzi FW zjistíte v TEST módu zadáním 19#.) I v tomto případě budete muset navštívit servis - autorizovaný nebo neautorizovaný, kde vám firmware přehrají.

V zítřejším pokračování vám nabídneme druhou část tabulky s kódy. Dále vám nabídneme konkrétní případy, jak které funkce u konkrétních modelů aktivovat. Ovšem nejdůležitější částí druhého dílu bude nezbytný klíč pro aktivaci nejatraktivnějších funkcí.

V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny jednotlivé kódy, v druhém sloupci hodnoty, kterých nabývají v počátečním stavu. V posledním sloupci je anglický popis jednotlivých funkcí, který odpovídá menu telefonu v angličtině. Český překlad nejdůležitějších funkcí bude v návodu jejich aktivace.

000 0 Allow MMI Field Test Flex Command

001 0 Dead Keypad / Enable keypad menu toggle possibility

002 1 Keylock (press # & * together)

003 0 MENU-PhoneBook(Personal Numbers) (add to top level)

004 1 MENU-Messages

005 1 Mute On/Off (MENU, during call)

006 1 Show complete menu of Call Related Features and Messages

007 0 MENU-"Arrows" (Bosch MMI)

008 0 Phone Setup: Select Phone Line

009 0 Call Related Features: Last Ten Calls

010 1 Call Related Features: Restrict My Phone Number (CLIR)

011 0 Call Related Features: Call Diverting

012 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls: Divert When Unavailable

013 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls: Detailed Diverting

014 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls

015 0 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls: Divert All Voice Calls

016 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls: Detailed Diverting: If Busy

017 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls: Detailed Diverting: If No Answer

018 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Voice Calls: Detailed Diverting: If Not Reachable

019 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Fax Calls

020 1 Call Related Features: Call Diverting: Divert Data Calls

021 1 Call Related Features: Call Diverting: Cancel All Diverting

022 1 Call Related Features: Call Waiting

023 1 Call Related Features: Call Barring

024 1 Call Related Features: Call Barring: Bar Outgoing Calls

025 1 Call Related Features: Call Barring: Bar Incoming Calls

026 1 Call Related Features: Call Barring: Change Bar Password

027 0 Call Related Features: Call Restrictions

028 0 Call Related Features: Call Restrictions: Restrict Incoming Calls

029 0 Call Related Features: Call Restrictions: Phone Number Length

030 0 Call Related Features: Call Restrictions: Keypad Dialing

031 1 Messages: Call Voicemail

032 1 Messages: Received Messages

033 1 Messages: Cell Broadcast

034 1 Messages: Message Settings (completely)

035 1 Message Alert Tone (7500/8200 only)

036 1 Messages: Message Settings: Voicemail Number

037 1 Incoming Call Alert (7500/8200 or higher only)

038 0 No Alert (7500/8200 or higher only)

039 0 Vibrate Only (7500/8200 or higher only) or VibraCall On or Off

040 1 Phone Setup: Adjust Ring Volume

041 1 Phone Setup: Phone Lock: Lock Now

042 1 Phone Setup: Phone Lock: Automatic Lock

043 1 Phone Setup: Phone Lock: Change Unlock Code

044 1 Phone Setup: Require SIM Card PIN

045 1 Phone Setup: Change SIM PIN Code/Export PIN for Storage

046 1 Phone Setup: New Security Code

047 1 Phone Setup: Extended Menus

048 1 Phone Setup: Language Selection

049 1 Phone Setup: Language Selection: Automatic

050 0 Phone Setup: Change Greeting

051 1 Phone Setup: Battery Saving Mode

052 1 Phone Setup: Select Keypad Tones

053 1 Phone Setup: Phone Status

054 1 Phone Setup: Phone Status: Status Review

055 1 Phone Setup: Phone Status: Master Reset

056 1 Phone Setup: Phone Status: Master Clear

057 1 Network Selection: Available Networks

058 1 Network Selection: Network Search

059 1 Network Selection: Network Search: Registration Preferences

060 1 Network Selection: Network Search: Frequency Of Search

061 1 Network Selection: Preferred Networks

062 1 Network Selection: Preferred Networks: Add Network To List

063 1 Network Selection: Preferred Networks: Show List Of Networks

064 1 Network Selection: Find New Network ;; element #80

065 1 Show Last Call (7500/8200 or higher only)

066 1 Resettable Call Meters (7500/8200 or higher only)

067 1 Call Meters: Set Audible Call Timers

068 1 Call Meters: Set Audible Call Timers: Single Alert Timer

069 1 Call Meters: Set Audible Call Timers: Repetitive Timer

070 1 ** 1 = Register write lock !!!! (no effect on newer phones)

071 1 Show Meter During Calls (7500/8200 or higher only)

072 1 Set Meter Format (7500/8200 or higher only) ;; element #81

073 1 Set Call Cost Rates (7500/8200 or higher only)

074 1 Call Meters: Lifetime Timer

075 0 Accessory Setup: Mute Car Radio upon any keypress, disables 80

076 0 Accessory Setup: Mute Car Radio while calling or receiving a call, disables 80

077 1 Accessory Setup: Auto Answer

078 1 Accessory Setup: Automatic Handsfree

079 0 Accessory Setup: Safety Timer

080 0 Accessory Setup: Aux Alert, disables 75 & 76

081 1 Phone Book: Personal Numbers: Find Entry By Name

082 1 Phone Book: Personal Numbers: Find Entry By Location

083 0 Show Services (Phone Book: Personal Numbers)

084 0 Enter My Phone Number (7500/8200 or higher Only)

085 0 Show My Phone Number (7500/8200 or higher Only)

086 1 Phone Book: Personal Numbers: Add Entry

087 0 Phone Book: Personal Numbers: enable phone's phonebook

088 1 Phone Book: Personal Numbers: Check Capacity (Phone / SIM)

089 1 Phone Book: Personal Numbers: Prevent Access

090 1 Phone Book: My Phone Number(s): Edit Name

091 1 Phone Book: My Phone Number(s): Edit Number

092 1 MENU-Call Related Features

093 1 MENU-Phone Setup

094 1 MENU-Network Selection

095 1 MENU-Call Meters

096 1 MENU-Accessory Setup (only with PROPER headset or speakerphone)

097 0 Incoming Alert Timer

098 0 Voice Key Cancel Alert

099 0 Network Selection: Network Search: Frequency Of Search: Periodic Search

100 1 Network Selection: Network Search: Frequency Of Search: Continuous Search

101 1 Network Selection: Network Search: Frequency Of Search: Slow Search

102 1 Network Selection: Network Search: Frequency Of Search: Medium Search

103 1 Network Selection: Network Search: Frequency Of Search: Fast Search

104 0 MENU-PhoneBook (on older phones?)

105 0 MENU-PhoneBook (Personal Numbers) (add to bottom level)

106 0 MENU-Messages (add to bottom level)

107 1 Divert All Calls

108 0 Phone Book: Personal Numbers: Copy SIM Memory

109 0 Call Related Features: Call Diverting - all submenus: Divert to Voicemail or Other Number

110 0 Phone Setup: Direct Dial Key: Edit Number

111 0 Phone Setup: Direct Dial Key: Edit Name

112 0 Phone Setup: Direct Dial Key

113 0 MENU-Eng Field Options

114 0 Phone Setup: Ring Or Vibrate

115 1 Phone Setup: Set Ringer Tone

116 1 Phone Setup: Ring Or Vibrate: Vibrate Then Ring

117 0 ???

118 0 ???

119 0 ???

120 0 |Unconditional Divert indicator

121 0 |Divert Auto Cancel

122 1 |Auto Clear Voicemail Indicator

123 1 Enable Clock / Phone Setup: Show Time and Date / Set Time and Date / Set Time Format

124 1 Call Related Features: Talk and Fax (TS61 ON/OFF Menu)

125 0 Call Related Features: Talk and Fax Next Call (TS61 Next Call menu)

126 1 Last Ten Calls: Erase All Numbers

127 1 MENU-PhoneBook (Phone Book new Main Menu)

128 1 Phone Book: Personal Numbers

129 1 Phone Book: Show Services

130 1 Phone Book: Last Ten Calls

131 0 Phone Book: My Phone Number(s)

132 1 Phone Book: Fixed Dialling

133 1 Phone Book: One-Touch Dial Setting

134 0 Call Related Features: Closed User Group

135 1 Messages: Outgoing Messages

136 1 Messages: Message Editor

137 1 Messages: Message Settings (w/o Voicemail Number)

138 1 Phone Setup: Change SIM PIN2 Code

139 1 Call Meters: Show Call Charges

140 1 Call Meters: Show Call Timers

141 1 Call Meters: Set In-Call Display

142 1 Call Meters: Call Charge Settings

143 1 Call Meters: Call Charge Settings: Set Total Charge Limit

144 1 Call Meters: Call Charge Settings: Set Charge Type

145 1 Disable change Phone Book Options menu to Personal Numbers

146 0 |Fixed Dialling Edit Number

147 0 |Fixed Dialling Edit Name

148 1 Ringer On or Off (No Vibrate phones)

149 1 Show Battery Meter