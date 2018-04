Kompletní návod na úpravu vaší Motoroly - dokončení

Předem vás ale musíme upozornit, že aktivací těchto kódů či primárně aktivováním TEST módu na vašem telefonu ztrácíte nárok na záruku, pokud se ovšem na něj záruka ještě vztahuje. A stejně tak připomínáme upozornění z první části článku o zadávání kódů souvisejících s hardwarovými funkcemi telefonů.

Než začnete zadávat jednotlivé kódy, musíte pomocí speciální sekvence povolit jejich aktivaci, což je nutné u většiny novějších modelů. Tato sekvence je postupné zadání tří kódů ve stejném tvaru jako kódy ostatní. Zadejte tedy: [] [] [] 000 [] 1 [] (OK), dále [] [] [] 001 [] 1 [] (OK) a nakonec [] [] [] 070 [] 0 [] (OK). Když se podíváte do tabulky, zjistíte, že ve stavu od výrobce jsou právě tyto kódy nastaveny opačně. Nyní by již vše mělo fungovat jako po másle. Dodejme, že u některých funkcí je nutné po zadání kódu telefon vypnout a znovu zapnout, aby se změna projevila.

První příjemnou funkci, kterou je možno aktivovat až na jednu výjimku u všech modelů telefonů Motorola určených pro provoz v sítích GSM, je SERVISNÍ MENU. Tou výjimkou je model Motorola Timeport P7389i, tedy model s GPRS. U tohoto telefonu nelze níže popsanou metodou aktivovat plné servisní menu, řešení je velmi komplikované a drahé - ale je možné.

SERVISNÍ MENU (MENU-Eng Field Options) aktivujete pomocí kódu: [] [] [] 113 [] 1 []. Menu se objeví jako poslední položka hlavního adresáře menu telefonu. Samotné menu bude i na telefonu s češtinou pouze v anglickém jazyce. Jedinou výjimkou je model CD920/930, kde u jedné verze FW bylo servisní menu přeloženo do českého jazyka. Popis servisního menu vám přineseme v nejbližší době.

Další užitečnou funkcí je aktivace hodin u modelů, které jimi standardně nedisponují. Hodiny lze aktivovat u modelů: D520, AMIO, M3888, T2288, V2288, T180. Starší modely sice jakoby hodiny podporovaly, ovšem v jejich útrobách nebyl qurtzový strojek, takže ukazovaly po aktivaci pouze statický údaj o čase. Hodiny aktivujete pomocí kódu: [] [] [] 123 [] 1 []. Jejich aktivace se projeví po restartování telefonu a v menu Nastavení telefonu přibudou položky pro jejich nastavení.

Komu nestačí telefonní seznam na SIM kartě, tomu jistě přijde vhod aktivace vnitřního telefonního seznamu. Jeho kapacita je 100 pozic, což jistě není k zahození. Tento seznam je možné aktivovat u modelů: M3888, T180, T2288 a V2288. Aktivaci provedete následujícím kódem: [] [] [] 087 [] 1 []. Ověření aktivace vnitřního telefonního seznamu najdete v menu Telefonní seznam, Osobní čísla, kde se nalézá položka Kapacita telefonního seznamu. V případě úspěšné aktivace budou následovat dvě podpoložky - jedna informující o kapacitě vnitřního seznamu a druhá o kapacitě seznamu na SIM kartě.

Hudební skladatele jistě potěší možnost aktivace editoru vyzváněcích melodií. Ten je možné aktivovat u modelů T2288, V2288 a některých modelů řady Timeport, které jej nemají aktivní již z výroby. Pro zprovoznění stačí zadat tento kód: [] [] [] 278 [] 1 []. Editor naleznete v menu Nastavení telefonu, kde si též budete moci vybrat, zda budete chtít zvonit jednou ze standardních melodií nebo právě tou vaší.

Dalším hudebním počinem může být aktivace různých tónů upozorňujících na příchozí SMS. Tuto funkci lze aktivovat od modelu CD920/930 a v modelech novějších, pokud jí nedisponují již v základní výbavě. Aktivaci umožní zadání kódu: [] [] [] 276 [] 1 []. Položku najdete opět v menu Nastavení telefonu.

Pro všechny majitele duálních, popřípadě triálních telefonů existuje možnost vybírat v menu, jestli telefon bude přijímat signál na všech pásmech současně (900, 1800, 1900 MHz), nebo jen na jednom konkrétním. K aktivaci slouží následující 4 kódy, které je potřeba všechny zapnout, tedy v parametru zadat číslo 1. Jsou to kódy: 203, 204, 205 a 206. Zadáte postupně jeden za druhým ve tvaru: [] [] [] 203 [] 1 []. První tři kódy mají vazbu na položky v menu Síť a poslední kód aktivuje možnost změny pásma v Menu rychlé volby.

Dále je pomocí kódů možné aktivovat automatické přepínání Linky 1/2, což je takzvaná funkce ALS, kterou ale zatím naši operátoři nepodporují. Jediným efektem bude editovatelný spodní řádek na displeji, kde budete moci zadat libovolný nápis. Ovšem nikdy nepřepínejte v menu telefonu na linku 2, protože pak nebude možné kamkoliv volat. Kód pro aktivaci je: [] [] [] 213 [] 1 [], popřípadě pro změnu linky v menu Nastavení telefonu platí kód: [] [] [] 008 [] 0 []. Editaci textu pro tuto funkci naleznete v menu Telefonní seznam, kde se nachází položka Moje telefonní čísla. Zde stačí upravit text pro první telefonní číslo.

Vše podstatné, jsme vám nabídli, z dalších kódu vás ještě upozorníme na zhruba posledních deset, které jsou nejnovější, ale týkají se pouze nových verzí firmwaru, popřípadě nových modelů telefonů Motorola. Jejich zadávání je bezpředmětné, pokud není v telefonu nová verze FW. Pouze v několika případech telefonů dovezených z SRN nebyly s novým firmwarem aktivovány všechny možnosti a pak podle potřeby můžete tyto nové kódy použít. Mějte na paměti upozornění a doporučení z první části článku. Většina kódů povoluje, či zakazuje jednotlivé položky menu. Pro lepší orientaci si přepněte telefon na anglický jazyk (který má drtivá většina telefonů), kde se názvy jednotlivých položek budou shodovat s názvy v tabulce. Pomocí tohoto postupu si můžete upravit menu své Motoroly dle libosti. Majitelé telefonů, kde není možné nastavovat Menu Rychlé volby jistě uvítají možnost položky upravovat, k čemuž slouží kód 185, který je potřeba zapnout hodnotou 1. Menu Rychlé volby může u některých modelů mít i tzv. čtvrtý řádek, čehož dosáhnete zadáním kódu 208 s parametrem 1. Pro někoho může být zajímavý kód 300, který aktivuje, či deaktivuje WAP, což samozřejmě platí jen pro telefony s WAPem. Kdo nechce mít položku WAPu v menu, tak zadáním kódu 300 s parametrem 0, položku WAP z menu odstraní.

Nedoporučujeme zkoušet především kódy: 193, 194, 207, 218 až 223 a další, kterým u názvu v tabulce předchází svislá čárka. Riziko je na vašem uvážení. Generálně platí, že to, co se vám podařilo aktivovat, či deaktivovat, lze ve většině případů vrátit do původního stavu zadáním kódu, ale s opačným parametrem. Parametr 1 funkci aktivuje, naopak parametr 0 funkci deaktivuje. Stejně tak vás musíme upozornit, že v některých případech může jeden kód u rozdílných modelů spravovat jinou funkci. Příkladem může být kód 367, který by měl aktivovat kalkulátor, ale v modelu L7089, který funkci kalkulátoru nepodporuje, tento kód znemožní používat hlasové značky pro hlasové ovládání.

Dodatek: Na upozornění našich čtenářů, doplňujeme informace z první části článku , že počet kódů by neměl převyšovat 400 a parametry mohou být pouze dva, 1 a 0. Pokusy s vyššími čísly by neměly znamenat riziko, ale přesto je nemůžeme doporučit. Informace nemusí platit pro všechny modely telefonů, na upřesnění těchto údajů se pracuje.

151 0 |SMS Date Time Format

152 0 Phone Setup: Language Selection: Dansk

153 0 Phone Setup: Language Selection: Nederlands

154 1 Phone Setup: Language Selection: English

155 0 Phone Setup: Language Selection: Suomi

156 0 Phone Setup: Language Selection: French

157 0 Phone Setup: Language Selection: Deutsch

158 0 Phone Setup: Language Selection: Greek

159 0 Phone Setup: Language Selection: Magyar

160 0 Phone Setup: Language Selection: Italiano

161 0 Phone Setup: Language Selection: Norsk

162 0 Phone Setup: Language Selection: Portuguese

163 0 Phone Setup: Language Selection: Spanish

164 0 Phone Setup: Language Selection: Svenska

165 0 Phone Setup: Language Selection: Turkish

166 0 |Language Automatic

167 1 Quick Access Show Battery Meter

168 1 Signal Strength Indicator

169 0 |A5.2

170 0 Call Related Features: Talk and Fax: Next Call Only (TS61 Next Call Only Option)

171 0 Phone Setup: Language Selection: Thai

172 0 Phone Setup: Language Selection: Tieng Viet

173 0 Phone Setup: Language Selection: Bahasa Malaysia

174 0 Phone Setup: Language Selection: Bahasa Indonesia

175 0 Phone Setup: Language Selection: Filipino (Tagalog)

176 0 Phone Setup: Language Selection: Simplified Chinese

177 1 Don't display menu name

178 1 Phone Book: Fixed Dialling: Setup Fixed Dialling: Erase Entry

179 0 Phone Setup: Keypad Guard

180 1 Call Related Features: Call Barring: Cancel All Barring

181 1 |SMS Call Back Option Return

182 0 |Hutchison Home Zone

183 0 |MPC Home Zone

184 1 Call Diverting (New style)

185 1 Enable custom Edit Quick Access Menu

186 0 |New Volume Adjust Menu Mode

187 0 Call Related Features: Key Answer Only (Allow Opening Flip to check CLIP)

188 1 |TS61 Fast Call Only Fast Access

189 1 My Phone Number(s)(Phone Book)

190 1 |Caller ID Alpha Tag Lookup

191 1 Enable EFR on DSP 71.xx or higher. If set to 1, outgoing calls are not possible on older phones!

192 0 If set to 1, outgoing calls are not possible on older phones

193 0 Set Ringer Tone 2. If set to 1, outgoing calls are not possible on older phones!

194 0 If set to 1, outgoing calls are not possible on older phones!

195 1 Fax (Outgoing Message Type)

196 1 X400 (Outgoing Message Type)

197 1 Paging (Outgoing Message Type)

198 1 E-Mail (Outgoing Message Type)

199 1 ERMES (Outgoing Message Type)

200 1 Voice (Outgoing Message Type)

201 1 |Charge Mode Timer

202 1 Phone Setup: Language Selection: Polski

203 0 Change Band (no function on 8900)

204 1 Change to 900 (no function on 8900)

205 1 Change to 1800 (no function on 8900)

206 0 Change Band (in Quick Access Menu) (no function on 8900)

207 0 VoiceNotes (cd9x0 Only)

208 0 Adds 4th row to Quick Access Key

209 0 Export PIN delete (in "Require SIM Card PIN")

210 1 |Handsfree Toggle (Menu Item)

211 0 Record VoiceNote (Menu Item)

212 1 |Detailed Diverting (Voice) menu

213 0 Automatic Inactive Select Phone Line 1/2 on 900 MHz Band

214 1 |MenuMode For Divert VoiceCalls

215 1 Quick Access Divert All Voice Calls

216 1 Phone Setup: Language Selection: Cestina

217 0 Phone Setup: Language Selection: Complex Chinese

218 0 Input Method Selection(cd928+ S/W AB.50.03 Support CKE(Chinese Keypad Entry))

219 0 Chinese Keypad Entry Method: Pin-Yin

220 0 Chinese Keypad Entry Method: Stroke

221 0 Chinese Keypad Entry Method: Smart English

222 0 Chinese Keypad Entry Method: Multi-tap

223 0 Chinese Keypad Entry Method: Bo-po-mo-fo

224 0 Phone Setup: Greeting Tone (StarTAC S/W 64.09.09 or higher)

225 1 |Multiparty Calling Capable

226 0 |Independent Ctrl ( Call Wait Line1 Line2)

227 1 Phone Setup: Language Selection: Romanian

228 1 Phone Setup: Language Selection: Lithuanian

229 1 Phone Setup: Language Selection: Russian

230 0 |Send Speech Teleservice Line1

231 0 Enable Flip function | (keys disabled when Flip closed)

232 0 |Enable flash light (LED)

233 0 Voice Dialling

234 0 Quick Access Setup/Add or Edit Voice Tag (if 233 enabled) (cd9x0 S/W AB.04.14 or higher)

235 0 |Power On Delay

236 1 Delayed Power off (cd9x0 S/W AB.04.14 or higher)

237 1 |Ability to Transfer Calls

238 1 Provider name in display row 2, read ROM SIM file 0x6f46;

239 1 Power Off tone (cd9x0 S/W AB.04.14 or higher)

240 0 |Direct Dial As IP_Dedicated Key

241 0 If set to 1 Phone will display poor greeting |Compressed

242 0 Display off when flip closed

243 0 Contrast Adjust

244 0 If set to 1 some phones will power on and off permanently. Dangerous!

245 1 Display network names instead of shortcode |GSM 900 PLMN Display

246 1 |DCS/PCN 1800 PLMN Display

247 0 |PCS 1900 PLMN Display

248 0 |Multiparty with 2 parties

249 0 |US Or European Supervisory Tones

250 1 |Intro Messages For Quick Access Function

251 0 |ROAMING or Operator Name Display

252 1 Enable SIM Toolkit Menu

253 0 Change to 1900 (on Tri-Band phones)

254 1 Change to 900/1800 (on Tri-Band phones)

255 0 Change Mode (Auto Select/Digital Only/Analog Only) (On Non-GSM phones)

256 0 Change Mode (Quick Access Menu) (On Non-GSM phones)

257 0 Viag Home Zone

258 0 |CLIR Recognition Restriction

259 1 Phone Setup: Language Selection: Bulgarian (cd938 Only)

260 1 Phone Setup: Language Selection: Hrvatski (cd938 Only)

261 1 Phone Setup: Language Selection: Eesti (cd938 Only)

262 1 Phone Setup: Language Selection: Latviski (cd938 Only)

263 1 Phone Setup: Language Selection: Srpski (cd938 Only)

264 1 Phone Setup: Language Selection: Slovensky (cd938 Only)

265 1 Phone Setup: Language Selection: Slovensko (cd938 Only)

266 1 Phone Setup: Language Selection: Ukrainian (cd938 Only)

267 0 |Scanning Preferences On/Off

268 0 |Sid Display On/Off

269 0 |Analog PIN code On/Off

270 0 |??????? Send Message|Enter Number/Find Entry By Name/Find Entry By Location

271 0 |Receive Only Mode On/Off

272 1 Send Message: Enter Number/Find Entry By Name/Find Entry By Name

273 0 Eng Field Options: Memory Monitor (S/W A0.06.18 or higher?)

274 0 |Analog Emergency Call

275 0 |Place Analog Emergency Call

276 0 Set Message Alert Tone (cd938 Only) (S/W A0.06.18 or higher?)

277 0 |SmartCard SIM Select / Notification

278 0 Enable "Edit Music ringtone" (Timeport, T/V2288) disable Backlight on M series!

279 0 |Activate IR port Menu Item

280 0 |Activate IR Port Quick Access

281 0 |Call Divert To EEPROM

282 0 |Animated Wakeup Graphics

283 0 |Language List For Cell Broadcast

284 0 |Enable Receipt of Unicode SMS

285 0 |Disable Roaming Icon

286 0 |Phone Setup: Language Selection: Hebrew

287 0 |Phone Setup: Language Selection: Arabic

288 0 |Static Wakeup Graphics

289 0 |Cell Broadcast Backlight Off

290 0 |Credit Remaining on Idle Display

300 0 Enable WAP

315 0 Enable Alarm

319 0 Phone Setup: Set Alarm

331 0 Games

332 0 Bricks

333 0 Hanoi Tower

334 0 Baccarat

349 0 Phone Setup: Enable Extended Menu