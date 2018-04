Kompaktní krasavec s Androidem. Recenze Sony Ericsson Xperia Neo

Neo přichází kvůli březnovému zemětřesení v Japonsku se zhruba tříměsíčním zpožděním, což mu startovní pozici příliš neusnadnilo. Mezitím na zdejší kotlinu zaútočili čínští výrobci, kteří se snaží přetáhnout uživatele zavedené konkurence nejen slušně vybavenými telefony, ale především agresivní cenovou politikou.

Sony Ericsson Neo zavítal do nabídky O2, kde je možné jej zakoupit za cenu těsně pod 10 tisíci korunami. Podobné peníze ale stačí na první Galaxy S, které nabídne větší a lepší displej. Za 9 500 Kč už ale seženete i první dvoujádro na trhu, LG Optimus 2X. Tedy telefon lepší ve všech ohledech.

Neo přesto může řadu uživatelů zaujmout, a to především kompaktní konstrukcí a rychlým hardwarem, který ale není před hodně levnější konkurencí tolik vepředu. Výtky si vysloužil displej, zejména jeho (ne)čitelnost na slunci, a také nižší rozsah pozorovacích úhlů. Líbit se ale bude design, jehož jedinou vadou jsou lesklé plochy a tím permanentní upatlanost.

Slušná je nadílka bonusových aplikací, která však dnes, kdy uživatel může svůj telefon v mžiku obohatit mnoha bezplatnými aplikacemi s prakticky stejnou funkcionalitou, není pádný argument.

Tím naopak je vestavěný miniHDMI vstup k propojení telefonu s televizí, na jejíž obrazovce lze následně prezentovat veškeré dokumenty a přehrávat filmy. Specifikace čipové sady dovolují reprodukci videí ve vysokém rozlišení až 720p, které telefon přehraje zcela plynule.

Neo tak má dostatek pozitiv, kterými může oslovit řadu uživatelů. Problém je ale příliš vysoká cena. Zda Neo nepřichází tak trochu s křížkem po funuse, ukážou následující měsíce. Lze totiž předpokládat, že by výrobce na nevalný odbyt telefonu reagoval citelným zlevněním. S cenou pod osm tisíc korun by byly šance na úspěch daleko vyšší.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

výkonný hardware

displej pokryt sklem

Android 2.3.3

microHDMI výstup

fotoaparát s bleskem Proč nekoupit? displej je hůře čitelný na slunci

věčně upatlaný povrch

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 9 900 Kč

Neo pokračuje v již dříve definovaném designu chytrých telefonů značky Sony Ericsson. Zůstává lesklý tmavý plast, se kterým po stranách efektně kontrastují pruhy s imitací chromu. Na pravém z nich je umístěno několik ovládacích prvků: tlačítko k zapnutí/vypnutí/uspání/probuzení telefonu, ve středu pak spojené dvoutlačítko k ovládání hlasitosti, níže spoušť fotoaparátu.

Neo je poměrně kompaktní komunikátor, který díky svým nevelkým rozměrů dobře padne do každé dlaně. Záda telefonu jsou zaoblená a ani boční hrany nejsou ostré.

Pod displejem je obvyklá trojice mechanických kláves, které dohromady tvoří stříbrný oblouk. Níže je ještě nápis modelové řady (XPERIA) a nezbytný mikrofon.

Část nad zobrazovačem nabízí sekundární kameru (1,9 MPix), telefonní reproduktor, senzor přiblížení a duo stavových diod. Trojici konektorů výrobce umístil na horní hranu, přičemž dva z nich (microUSB,microHDMI) chrání krytky s gumovým uchycením. Třetím do party je 3,5 mm audio jack.

Záslepky konektorů jsou součástí zadního krytu, který zasahuje i do spodní hrany telefonu. Jeho povrch je zaoblený a pyšní se velmi pěkným přechodem z černé do tmavě modré metalízy. Zhruba ve třetině zad je objektiv fotoaparátu doplněný diodou. V horní části je také sekundární mikrofon, níže pak reliéfní logo koncernu a výdech systémového reproduktoru.

Ačkoli je celá skořápka telefonu plastová, v ruce přístroj působí pevným dojmem. Chválíme lícování jednotlivých dílů krytu a také absenci parazitních zvukových projevů při jeho důkladném prohmatání.

Výtka tak směřuje jen k přebytku lesklých povrchů. Telefon je neustále upatlaný a také škrábance si na podobný povrch najdou cestu velmi rychle. Kdo by snad chtěl pro Neo pevné pouzdro, bude jej muset přikoupit dodatečně, výrobce totiž v balení přikládá jen jakýsi váček z textilu s ekologickým poselstvím.

Paměť a procesor

Gigahertzový procesor dnes už nepohání jen topmodely, ale razí si cestu i do telefonů nižší kategorie. Ne snad, že by Neo byl low-end, ale s nejlepšími se měřit nemůže.

Rychlému procesoru asistuje dostatečně velká operační paměť (512 MB), po startu je k dispozici okolo 170 MB. Práce s telefonem je komfortní a pokyn následuje jeho okamžitá realizace. Moderní čipové sadě odpovídá také rychlá grafická jednotka, která si poradí s náročnými 3D hrami i přehráváním HD videí.

Technická specifikace:

Název Sony Ericsson Neo Rozměry [mm] 57 × 116 × 13 Hmotnost [g] 126 g Platforma Google Android 2.3.3 (Gingerbread) Čipová sada Qualcomm Snapdragon MSM8255, 1 GHz (45 nm proces), Adreno 205 RAM 512 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, Dualband UMTS Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - typ kapacitní Displej - rozlišení 480 × 854 pix Displej - úhlopříčka 3,7" (9,4 cm) Barevná hloubka 16 milionů Satelitní navigace A-GPS Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 2.1, A2DP FM rádio ano Digitální fotoaparát 8.0 MPix, 720p videa, detekce úsměvu, geo-tagging Další akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, 3.5 mm audio jack, mini HDMI výstup, přední kamera 1,9 Mpix Baterie 1 500 mAh





K úplné spokojenosti mohli inženýři najít místo na paměťový modul, takto si musíte vystačit s 512 MB FlashROM, ze kterých je uživateli reálně dostupných asi 310 MB. To je ale zčásti kompenzováno 8 GB kartou v balení. Při její manipulaci naštěstí není nutné vytahovat baterii.

Výsledky některých benchmarků:

Zařízení Neocore [FPS] Linpack [MFLOPS] Quadrant [-] LG Optimus 2X 78,6 36,45 2489 Sony Erisson Neo 48,4 26,94 1628 Samsung Galaxy S 56,2 13,51 1148 HTC Desire HD 59,8 30,41 1890

Uvedené hodnoty jsou průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím lepší výsledek.

Displej, ovládání a operační systém

Prakticky veškeré úkony se provádějí skrze dotykový displej, který měří v úhlopříčce přes devět centimetrů. To není v době monstrózních pádel s 4,3" nijak moc, ovšem takovým telefonům se Neo ani nesnaží konkurovat.

Rozlišení 480 × 854 pixelů znamená na nevelké ploše displeje velmi jemnou kresbu, chválíme věrné barevné podání, ačkoli nepůsobí tak vesele, jako v případě displejů Super AMOLED Plus od Samsungu.

Kde ale Neo příliš neboduje je jas displeje. Čitelnost na přímém slunci je dost špatná, a to i při maximálním nastavení jasu. Navíc chybí možnost ponechat řízení intenzity podsvícení senzoru. Displej je ale pokryt odolným sklem, což naopak chválíme, přeci jen to není úplná samozřejmost.

Neo má předinstalovaný Google Android ve verzi Gingerbread (2.3.2) a pokud by se jeho příchod na trh nezpozdil, byl by v době uvedení jedním z mála takto vybavených smartphonů. Dnes je už na trhu řada nových modelů s nejnovějším Androidem a zároveň někteří výrobci stihli připravit aktualizaci také pro své starší modely (LG Optimus One, HTC Desire HD, Desire Z, Samsung Galaxy S). Před nedávnem přišla OTA aktualizace na verzi 2.3.3.

Systém není v čisté podobě a nabízí několik softwarových vylepšení z dílen výrobce. Základem je pětinásobná uživatelská plocha, kterou můžete dle libosti zaplnit zkratkami aplikací a widgety. Zůstává přitom spodní lišta s rychlým přístupem k médiím, zprávám, kontaktům a telefonní aplikaci. Spustit pomocí ní můžete i přehled všech aplikací v telefonu, kde jsou ikonky stránkovány po 16 zástupcích, hledání konkrétní z nich je tak snazší než v běžnějším jednolitém sloupci. Zástupce můžete řadit nejen abecedně, ale i dle četnosti používání nebo data instalace.

Pomocí multidotykového zoomu na kterékoli z pěti ploch se zobrazí zmenšeniny všech aktuálně používaných widgetů a uživatel tak může rychleji aktivovat ten správný.

Telefonování a zprávy

Upravené prostředí se dotklo také i telefonní aplikace, její filozofie je však stále stejná. V základním zobrazení většinu displeje zaujímá numerická klávesnice, pod kterou je rychlá volba k volání nebo uložení kontaktu, ještě níže pak čtveřice záložek (výpis hovorů, telefonní seznam a oblíbené kontakty), která většinou obývá horní část displeje.

Je-li vašim denním chlebem psaní mnoha emailů a zadávání jiných textů v terénu, pak budete Neo v takových chvílích proklínat. Displej není příliš velký a při zobrazení na výšku nezbývá mnoho místa na virtuální QWERTY klávesnici.

Po přetočení je situace o dost lepší, psaní ulehčuje hmatová odezva displeje.

Vybrat si krom výchozí klávesnice můžete ještě japonskou a čínskou. Druhá jmenovaná je navzdory názvu velmi dobře použitelná a nabízí i klasické alfanumerické rozvržení abecedy na osmi tlačítkách, kde je psaní zejména v pohybu o dost jistější. Je ale nutno vypnout našeptávač, který nabízí jen anglické výrazy, případně "rozsypaný čaj".

Neo umí pracovat s účty na POP3/SMTP serverech běžných poskytovatelů, samozřejmostí je i podpora synchronizace schránek na MS Exchange serverech.

Konektivita, GPS a výdrž

Po propojení telefonu s PC kabelem můžete zvolit klasický režim mass storage pro práci s obsahem paměťové karty, kterou lze prohlížet i pomocí desktopové aplikace PC Companion. Ta mimo jiné umožňuje synchronizaci, zálohu a obnovu kontaktů (spolupracuje i s Outlookem) nebo organizování multimédií. Možností je daleko víc a Sony Ericsson tak uživateli servíruje opravdu komplexní nástroj.

Součástí čipové sady je také wi-fi modul podporující standardy b/g/n s teoretickým datovým stropem až 600 Mbit/s. Telefon podporuje funkci wi-fi hotspotu, kdy je možné EDGE/3G konektivitu pomocí wi-fi "propůjčit" dalším přístrojům, ať už telefonům nebo třeba notebooku. Skrze wi-fi je možné i sdílení multimediálního obsahu za pomocí DLNA, o kterém se zmíníme v další kapitole.

Wi-fi je zároveň nejrychlejší způsob brouzdání po webu, pro které lze využít řadu prohlížečů. Doporučit lze vestavěný browser s podporou Adobe Flash, která zobrazuje animace přímo v okně prohlížeče.

Bluetooth verze 2.0 podporuje rychlé datové přenosy i profil pro bezdrátový poslech hudby (A2DP), spárovat Neo přes BT lze s jiným telefonem i počítačem. Oba scénáře jsme vyzkoušeli a transfer dat mezi nimi proběhl bez problémů.

Neo nabízí asistovaný GPS modul, který si při zjišťování polohy může pomoci také lokalizací BTS, ke které je telefon aktuálně přihlášen. Modul je dostatečně citlivý, což se projevilo při testování navigačních aplikací. Krom vestavěných Google map jsme vyzkoušeli i Navigon, který nás doprovázel při několika kratších cestách. Zaměření pozice proběhlo poměrně rychle (kolem půl minuty), signál se během cesty neztrácel.

GPS je tradičně největším konzumentem energie, což ale v autě díky možnosti dobíjet tolik nevadí. Horší to je v případě, že telefon využijete k záznamu pěší túry nebo na jízdy na kole, kdy se odporoučí za necelé 4 hodiny.

Ačkoli Neo hospodaří se svou 1 500 mAh baterií velmi dobře, při intenzivním používání (push synchronizace účtu s Exchange serverem, 10 - 30 minut hovoru, neustálé připojení k ICQ a MSN, brouzdání po webu, poslech hudby) si telefon žádá schůzku s nabíječkou už pozdě večer. Slabá výdrž je tak stálým problémem všech současných smartphonů, dva dny plného nasazení nevydrží snad žádný. Pokud se ale zatížení smrskne na volání a SMS, Neo nebude zásuvku potřebovat tři dny.

Multimédia

Neo je poměrně dobrým multimediálním společníkem. Pomineme-li možnost hraní i náročnějších her, což umožňuje použitý hardware, nabízí se i další přednosti.

Jednou z nich je 8,1 MPix fotoaparát s bleskem, který slouží k zachycení okamžiku nebo také videí v rozlišení až 1 280 × 720 pixelů (720p) v 30 snímcích za sekundu. Jejich výslednou kvalitu zvyšuje systém Bravia, kterým se výrobce chlubí i na balení telefonu.

Možnosti nastavení expozice jsou následující:

režim (normální, detekce úsměvu, rozlišení scény)

rozlišení (4:3 8 Mpix a 2 Mpix, 16:9 6 Mpix a 2 Mpix

blesk (automat, vypnuto, zapnuto, redukce červených očí)

detekce úsměvu (velký, slabý, normální)

samospoušť (10 s, 2 s, vypnuta)

souřadnice (vypnuto, zapnuto)

Zachycení scény lze provést jednak tlačítkem, kdy po namáčknutí objektiv zaostří a po domáčknutí tlačítka dokončí expozici, nebo také dotykem na vybraném objektu na displeji. Výsledné snímky patří k nadprůměru mezi smartphony, na nejlepší fotomobily ale Neo nestačí.

Pořízené snímky:

Technologie DLNA se ve smartphonech zabydluje stále častěji a disponuje jí i Neo. Umožňuje bezdrátové sdílení multimédií se stejně certifikovanými spotřebiči, jako jsou notebooky nebo televize.

Neo však lze s televizí propojit i skrze microHDMI konektor, což nám připadá praktičtější, jedinou nutnou podmínkou totiž je HDMI výstup v televizi a nikoli certifikát DLNA, který najdeme jen u novějších modelů.

Díky rychlému hardwaru si Neo poradí i se 720p filmem, který na televizi bez problému přehraje, spolu s obrazem se kabelem přenáší i zvuk. Potřebný kabel bohužel není součástí základního příslušenství. Pokud se rozhodnete Neo takto používat, pak je jistější telefon zároveň dobíjet, procenta baterie totiž ubívají velmi rychle.

Samozřejmostí je vestavěný hudební přehrávač s jednoduchým uživatelským rozhraním, ke kterému není moc co dodávat. Hledat v Marketu náhradu zřejmě nebudete, nabízí totiž vše potřebné.

Po přehrávači videí se naopak zřejmě poohlédnete, ten vestavěný si totiž s oblíbenými DivX/Xvid kontejnery neporadí, což je škoda. Vyřeší to třeba povedený Rock Player, který u filmu, jsou-li k němu formou textového souboru přiřazeny, zobrazí i titulky.

Po připojení dodávaných sluchátek vyskočí nabídka ke spuštění aplikace FM rádia. Při prvním spuštění aplikace vyhledá stanice v dosahu, vyhledávání lze pak kdykoli spustit i manuálně.

Bonusové aplikace

LiveWare

Aplikace slouží k přiřazení aplikací k danému příslušenství. Nastavit tak můžete třeba spuštění hudebního přehrávače připojením sluchátek a podobně.

Místa

Aplikace najde nejbližší čerpací stanici, bankomat nebo restauraci podle aktuální polohy.

Office suite

Kancelářská sada pro čtení dokumentů vytvořených v MS Office nebo PDF souborů. Zakoupit lze verzi Pro, která dovoluje takové dokumenty i vytvářet (PDF ne).

Send Postcard

Jde o nástroj k posílání elektronických pohlednic. Vyberete fotku, připíšete vzkaz a adresu a celé dílo zašlete na server tvůrců. Ti z elektronické udělají skutečnou pohlednici, kterou zašlou na danou adresu. Platí se PayPalem.

Store

Katalog her, aplikací, vyzvánění nebo tapet, kterým můžete svůj telefon oživit.

Timescape

Pro Xperie tradiční aplikace, která je jakousi centrálou komunikace, dovoluje tak spravovat nejen telefonní hovory a zprávy, ale také účty u podporovaných sociální síti (Facebook a Twitter).

TrackID!

Další varianta na téma Shazam či Soundhoud, mikrofon necháte poslechnout neznámou skladbu, a pak jen čekáte na srovnání s databází. Identifikovanou píseň lze obratem zakoupit, hledat na YouTube nebo její detaily sdílet několika způsoby (emailem, SMS, Twitter).

Zprávy a počasí

V závislosti na poloze nabídne čerstvé zprávy z tisku, události jsou členěny na hlavní, sportovní a kulturní. Po rozkliknutí daného článku se celý zobrazí ve zvoleném prohlížeči.

Konkurence





HTC Incredible S (9 500 Kč)

HTC Incredible S se senzorovými tlačítky zaujme neobvykle tvarovanými zády. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne LED blesk i funkci automatického ostření. Samozřejmostí je potom FM rádio, MP3 přehrávač a GPS navigace.

Samsung Galaxy S i9000 (9 000 Kč)

Komunikátor s operačním systémem od Googlu, Samsung i9000 Galaxy S, nabízí špičkový čtyřpalcový Super AMOLED displej. Pětimegapixelový fotoaparát nabízí automatické ostření. Videonahrávky pořizuje v HD rozlišení 720p.

Huawei Ideos X5 (6 300 Kč)

Ideos X5 je prvním dobře vybaveným smartphonem Huawei. Pochlubit se může velkým jemným displejem, rychlým procesorem a 5.0 Mpix fotoaparátem. Pevná konstrukce z kvalitních plastů budí dojem dražšího telefonu, než jakým ve skutečnosti je.

LG Optimus 2X (cena 9 300 Kč)

Optimus One 2x s dvoujádrovým procesorem je dokonalým multimediálním společníkem, což dokazuje čtyřpalcový WVGA displej, pod kterým je na dotykovém panelu tradiční sestava systémových tlačítek nebo osmimegapixelový vestavěný fotoaparát.