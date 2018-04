Komise vybírá privatizační poradce

Výběrová komise dnes vyřadila jednu z deseti nabídek uchazečů o poradenské služby při prodeji státního podílu v Českém Telecomu. Podle dobře informovaného zdroje, který si nepřál být jmenován, bylo kvůli formálním nedostatkům nabídky vyřazeno konsorcium HSBC a Komerční banky.

Komise se znovu sejde koncem dubna, až uplyne lhůta, ve které se může vyřazená firma odvolat. Poté by již měla hodnotit nabídky podle zadaných kritérií. O vítězi mají rozhodnout zkušenosti a reference z transakcí podobného rozsahu a nabídnutá cena. Vláda požaduje zprávu o výběru poradce do konce května. Při minulém neúspěšném pokusu o prodej vládě radila banka J.P. Morgan.

Nabídky na účast v soutěži fondu v únoru předložilo 11 firem a konsorcií, z toho jednu nabídku komise vyřadila hned po jejím převzetí. Podle neoficiálních informací se tendru účastní Wood&Company spolu s Merrill Lynch, Morgan Stanley a Patria Finance, Credit Suisse First Boston a Česká spořitelna, Rothschild a CAIB, J.P. Morgan, Citigroup, ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein a švýcarská UBS spolu s Central European Trust.

Poradenská firma by měla vládě do poloviny roku doporučit způsob privatizace. Vlastní prodej by měl začít ve druhé polovině letošního roku a skončit zřejmě v roce 2005. O Telecom se patrně budou moci ucházet telekomunikační firmy i finanční investoři.

Zájem o podíl v Telecomu již neoficiálně projevily TDC a Goldman Sachs, PPF a údajně i Swisscom spolu se CVC Partners. Objevily se i spekulace o zájmu Deutsche Telekomu, které firma odmítla komentovat. Telekom dříve několikrát oznámil, že o akvizici nemá zájem. Analytici odhadují cenu podílu státu na 50 až 65 miliard korun.