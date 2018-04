Komfortní posílání SMS zpráv zdarma podporuje u Vodafonu jen 10 telefonů

Pokud vás nová nabídka Vodafonu oslovila, jistě jste alespoň na chvíli zajásali. Ono 300 SMS zdarma denně, které lze komfortně zaslat z propracované Java aplikace, je přece jen docela fajnová nabídka; pokud tedy přežijete malé bannery na displeji mobilního telefonu.

Po bližším studování parametrů služby jsem však přišel na jeden podstatný háček. Tato aplikace umožňující zasílání SMS zdarma přímo z telefonu si totiž rozumí jen s deseti mobilními telefony dvou světových značek.

Podmínkou pro její funkčnost je totiž podpora mobilní Javy ve verzi 2.0. Tu sice podporuje celá řada přístrojů na českém trhu, Vodafone však stažení aplikace podmiňuje kontrolou kompatibility telefonu.

V seznamu kompatibilních přístrojů však najdeme zatím jen vybrané telefony od Nokie a Sony Ericssonu. Přehled podporovaných telefonů naleznete pod tímto linkem.

Pokud patříte mezi ty uživatele, kteří nevlastní telefon uvedený v seznamu (což nebude zas takový kumšt, že?), máte možnost zasílání SMS zdarma z portálu Vodafone Live!. Pro někoho může být tento fakt alespoň malou záplatou na zásadní bolístku nové služby.

A co na to Vodafone? "Pokud chcete službu využívat s aplikací JAVA, je to možné pouze na telefonech uvedených na našich stránkách. Samozřejmě ale můžete službu využívat na jakémkoli telefonu, který podporuje přístup k portálu Vodafone live!," uvedl Chris Robbins z Vodafonu v našem on-line rozhovoru.

"V tuto chvíli pracujeme na tom, aby se portfolio telefonů, které budou podporovat naši JAVA aplikaci, rozšířilo," dodal. Všechny jeho odpovědi si můžete prohlédnout na této adrese.