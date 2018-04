Komfort za pár babek – recenze navigace MyGuide 3060 Go

Doby, kdy za GPS navigaci bylo potřeba dát několik desítek tisíc, jsou už dávno pryč, v současnosti si můžete pořídit navigaci pod 10 tisíc a nemusíte ani dělat kompromisy. Současné navigace toho totiž zvládnou poměrně hodně.

Přestože model 3060 Go je nejlevnějším z produktového portfolia MyGuide, nabízí velmi slušný komfort, několik nadstavbových funkcí, ale hlavně kompletní mapy celé Evropy. To určitě ocení všichni, kteří se nepohybují jen po Česku, ale občas vyrazí i za hranice.

Design a upevnění v autě

Konzervativní, tak přesně tohle slovo se vám pravděpodobně vybaví v okamžiku, kdy vybalíte MyGuide 3060 z krabice. Oblé hrany, černé provedení, bílé popisky tlačítek s modrým podsvícením. Přístroj nijak neoplývá tlačítky – na přední straně najdeme pouze čtyři.

Tlačítka plus a mínus pro nastavení měřítka mapy, celkem šikovné tlačítko pro vypnutí displeje (navigace ale zůstane funkční), a pak záhadné tlačítko M, jehož funkci se nám nepodařilo odhalit – za celou dobu testování jsme se nedostali do situace, kdy by mělo nějaký význam.

Na levém boku se nachází tlačítko pro zapnutí a konektor pro připojení sluchátek, na pravém pak konektory pro připojení napájení, TMC přijímače a – co jsme při testování doopravdy ocenili – mechanické kolečko pro regulaci hlasitosti. To odstraňuje složité nastavování hlasitosti s pomocí displeje, které je třeba za jízdy hodně nepohodlné. Pro navigace nevybavené dálkovým ovládáním skoro ideální řešení. Na spodní straně se pak nachází slot pro SD kartu, na níž jsou uloženy mapové podklady a další soubory.





Zadní strana pak patří dvojici reproduktorů schopnou reprodukovat stereo zvuk a samozřejmě také výklopné anténě. Podle údajů výrobce by mělo jít o nový GPS modul SirfstarIII s dvacetikanálovým přijímačem. SirfstarIII se vyznačuje velmi dobrou citlivostí na signál, navigace s tímto modulem, které jsme měli možnost otestovat, se chovaly opravdu skvěle – dokázaly najít signál i uvnitř budov (pochopitelně poblíž oken), případně uprostřed vysokých budov.

Bohužel musím říci, že modul v MyGuide 3060 se takto ideálně nechoval a přístroj byl na kvalitu signálu velmi citlivý. Asi nejvíc vadil poměrně dlouhý start – od spuštění přístroje do najití dostatečného počtu satelitů k zahájení navigace často uběhlo až 5 minut, a to i na místech s dobrým signálem. Poměrně velké problémy měl MyGuide i na místech, kde se navigace běžně bez mrknutí displeje chytají.

Na citlivosti by měl výrobce trochu zapracovat, protože skutečně kazí jinak velmi dobrý dojem z přístroje. V anténě je přirozeně konektor pro připojení externí antény, možná bych o ní zauvažoval, spíše kvůli pohodlí.

Naopak plusové body u nás MyGuide 3060 posbíral za pevný a dobře vyřešený držák do auta. Ten se docela snadno zacvakne do dvou děr na spodní hraně přístroje a do západek pod anténou. Přístroj takto drží velmi pevně a zacvaknete ho napoprvé. Rameno držáku je přiměřeně dlouhé a velmi pevné, takže za jízdy se navigace neklepe.

Ovládání a práce s přístrojem

Ještě jednu výhradu bychom k MyGuide měli – poměrně pomalý start. Po zapnutí se totiž octneme v základním menu přístroje a samotný navigační program je třeba teprve spustit. Jeho start trvá zhruba 20 sekund, což není úplně málo.

Jinak je ale ovládání přístroje velmi příjemné. Na horní hraně je sice schovaný stylus, ale pro běžnou práci s navigací jej téměř nebudete potřebovat. Na všechno stačí prst, protože tlačítka na dotykovém displeji jsou pohodlně použitelná prstem. Snad jen při vyhledávání jsou tlačítka softwarové alfanumerické klávesnice o něco menší. Ale i s tlustšími prsty se dá s trochou soustředění cíl celkem pohodlně napsat.

Trochu zvláštní je, že když vyhledáte adresu, navigace nezačne počítat trasu, ale zobrazí cíl na mapě a vy máte zhruba 10 sekund na stisknutí tlačítka navigovat. Jinak přístroj zůstane u zobrazení cíle. Navigaci pak musíte spustit přes menu.

Vyhledávat můžete podle adresy, vybrat cíl z historie nebo ze seznamu POI, případně zadat GPS souřadnice. Přímo v základním menu jsou ještě tlačítka Domov a Práce, kam si můžete uložit libovolné body nebo adresy a aktivovat navigaci k nim pouze jediným tlačítkem – vlastně dvěma, protože i v tomto případě musíte následně stisknout navigovat.

Logiku přístroje jsem nepochopil ještě v jednom momentu – pokud se rozhodnete zadat třeba nový POI nebo určit položky Domov a Práce ze GPS souřadnic, nedoplní přístroj aktuální polohu, jak bych očekával, ale zapíše sem údaj z posledního zvoleného místa. Jaký to má důvod nám poněkud uniká.

Při nastavení navigace si můžete zvolit nejkratší, nejrychlejší a také stále populárnější ekonomickou trasu, která je jakýmsi kompromisem mezi dvěma prvními variantami.

Nejrychlejší varianta má totiž často utkvělou představu, že se musíte co nejdéle držet na dálnici či rychlostní silnici a nutí vás najet i desítky kilometrů navíc jen kvůli pár minutám úspory času (často ještě diskutabilní). Naopak ekonomická trasa vám navrhne variantu, které sice není úplně nejkratší, ale zároveň vás nežene uzoučkými uličkami s pofidérním povrchem.

V parametrech můžeme také vybrat, pro jaké vozidlo chceme navigaci přizpůsobit, výběr je poměrně široký – automobil, taxi, autobus, TIR, První pomoc, kolo a chodec. Podle zvoleného typu vozidla (případně chodidla …) si můžeme nastavit omezení navigace – používání nezpevněných komunikací, dálnic, placených silnic či trajektů, a také vypnout či povolit obraty do protisměru a nucení navigace vrátit se na trasu. Docela zajímavý je i posuvník umožňující nastavit citlivost algoritmu – můžete volit mezi rychlostí a přesností výpočtu.

Jak se stalo v poslední době tradicí, MyGuide umí upozornit i na překročení omezené rychlosti. Dokáže to udělat buď hlasem, nebo jen změnou barvy ukazatele aktuální rychlosti, přičemž lze nastavit i toleranci překročení rychlosti. V Německu a Rakousku fungovalo upozornění velmi spolehlivě (samozřejmě s výjimkou krátkodobých omezení), v Česku se ale občas přístroj na dálnicích dožadoval rychlosti 100 km/h docela zbytečně.

Navigace a mapové podklady

Jakmile naleznete trasu a stisknete Navigovat, můžete vyrazit. Navigační prostředí programu MyGuide 6 je poměrně přehledné a dost se podobá softwarům v přístrojích Mio. Mapa je zobrazena na pravých dvou třetinách displeje, levá třetina patří navigačním šipkám a pak třem polím, jejichž význam si můžete sami nastavit. Na pravém okraji mapy se ještě nachází informační ikonky směru jízdy, dostupnosti signálu, nabití baterie a nastavení zvuku.

Mapy jsou velmi přehledné, máme k dispozici 2D i 3D zobrazení, a také několik barevných variant map. Podobně jako v případě přístrojů Mio, se při průjezdu křižovatkou zobrazí 2D pohled pro snazší orientaci. Zvolit si lze i noční režim (automaticky nebo ručně), který je ale podle našeho názoru příliš tmavý a špatně přehledný. Celkově je zobrazení poměrně přesné, poloha na silnici se od reality liší maximálně o pár metrů, což v praxi příliš nevadí.

Zobrazení map je plynulé, osobně se mi sice více líbí 3D model používaný TomTomem, ale i na mapy MyGuide jsem si docela rychle přivykl. MyGuide používá mapy od firmy TeleAtlas. Ta má Česko zmapováno velmi slušně, podobně jako zbytek Evropy. Trochu horší je situace na východ od nás – Polsko, Slovensko a také Balkán podrobností příliš neoplývají.

My jsme při testování s navigací najezdili asi 2 000 kilometrů – po Česku, Německu a Rakousku a nenarazili jsme na větší problém. Mapové podklady byli v podstatě přesné, snad ve všech městech byly k dispozici ulice, u krajských měst také čísla. Při odchýlení od trasy reagovala navigace celkem rychle a nabídla jinou trasu. Součástí dodávky je SD karta s kapacitou 512 MB, kam se vejde kompletně Evropa, dokoupit lze ještě USA a na webu jsou k dispozici aktualizace v podobě map Aljašky a Havaje (to pro případ, že byste si trochu zajeli).

Mapa obsahuje celkem 27 evropských zemí, a prostředí je k dispozici ve 24 jazycích, stejně jako hlasová navigace. Pro češtinu je k dispozici mužský hlas, takže vaše přítelkyně nemusí žárlit.

Další výbava

I když to tak na první pohled nevypadá, MyGuide 3060 není pouze jednoúčelovou navigací. V základním menu najdeme ještě položku hry, která obsahuje několik – docela zajímavých – her. K dispozici jsou celkem 4 kategorie her.

Přičemž Solitaire a Asia pod sebou skrývají vždy několik her karetních či ve stylu Mahh Jong. Kromě toho si můžete zahrát docela zajímavou plošinovku a návykovou kosmickou střílečku Flux. Jen škoda, že ovládání pomocí stylusu není úplně ideální.

Další možností je složka multimédia, kde – jak se asi dá čekat – najdeme podporu přehrávání MP3 a WAV, prohlížení obrázků a také přehrávání filmů ve formátech MP4 a AVI.

Celkem jednoduše tak můžete MyGuide proměnit z navigace v přehrávač hudby, prohlédnout si na něm fotky z digitálního foťáku nebo děti zabavit po cestě filmem. Problém je, že mapové podklady kompletně zabírají dodávanou paměťovou kartu, takže pro jakýkoli další obsah si budete muset pořídit jinou – a přijdete tak třeba o přehrávání hudby na pozadí navigace, což je každopádně trochu škoda.

Technické parametry

MyGuide 3060 je postaven na operačním systému Microsoft WinCE.Net Core Version 4.2 a v jeho útrobách tepe procesor Samsung 2440 s pracovní frekvencí 400Mhz, ten ve spojení s 64 MB RAM a 32 MB Flash paměti dodává přístroji celkem slušný výkon při zobrazování mapy i při větším množství podrobností. Občasné poskočení jsme zaznamenali jen při nejvyšší kvalitě zobrazení se všemi podrobnostmi. Pak už se ale mapa tak jako tak stává poněkud nepřehledná, takže tuto variantu stejně asi nebudete používat.

Displej pracuje v Windows Mobile rozlišení 320 x 240 bodů. Displej má příjemnou úhlopříčku 3,5“ a jde přirozeně o aktivní TFT variantu, která dokáže zobrazit 16,7 milionu barev. Vestavěná Li-Ion baterie má kapacitu 720 mAh a dokáže udržet přístroj v provozu při zapnuté navigaci zhruba 4 hodiny. Trochu zvláštní je, že součástí dodávky není klasická nabíječka pro 200 V, ale pouze nabíječka do auta.

MyGuide 3060 Go není vybaven vestavěným RDS-TMC přijímačem, který obsahují vyšší verze. Pokud budete chtít dopravní zpravodajství využívat, bude nutné si přikoupit přijímač. Ten se k přístroji připojuje pomocí čtyřpinového 2,5 mm jacku (RS-232C).

Závěrem

Po dobu testování zanechala MyGuide 3060 celkem pozitivní dojem, někdy malinko krkolomné ovládání a pomalejší start vyvážila spolehlivým vedením na cílové místo, inteligentní kalkulací trasy a rychlou reakcí na změnu směru jízdy. Mapové podklady jsou díky mapám od TeleAtlasu na slušné úrovni, a nakonec velmi příjemná je i cena – ta se v současné době pohybuje pod 10 tisíc korun v akčních nabídkách prodejců.