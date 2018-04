Komentář: Taky se těšíte na čtvrtého operátora? Tak se radši netěšte

Proč se přihlásil jen jeden nový zájemce a navíc v podobě tuzemské investiční skupiny? Důvod je prostý: cena, podmínky aukce a poměrně malý tuzemský trh. Dříve avizovaní zájemci prostě na tak velkou investici, jako je plnohodnotný operátor, prostě nemají. Jejich šance možná přijde s otevřením trhu a vstupem virtuálů. Ale na to si ještě počkáme.

Když pomineme technologické problémy s množstvím a rozdělením volných frekvencí, tak hlavní překážkou je celková investice do nové celoplošné sítě. Vedle samotných licencí, které také nejsou zrovna za hubičku, to jsou malé desítky miliard korun. Alespoň tak odhadují náklady na kompletní vybudování sítě všichni námi oslovení výrobci infrastruktury. Samozřejmě mimo záznam.

Kdyby šlo o nenasycený trh, tak proč ne, jenže český trh je nasycený. Sice nespokojený s cenami a kvalitou služeb, ale nasycený. Nový operátor tak musí rozjet agresivní nebo alespoň agresivnější cenovou politiku, jinak zákazníky nepřetáhne. A o ně půjde, nových je minimum, jestli vůbec ještě nějací v Česku jsou.

To znamená, že při nastavených podmínkách aukce to většině zájemců prostě nevycházelo. Obří investice a pochybná návratnost. A proto to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Spekulovalo se o zájmu některých asijských subjektů (operátorů, dodavatelů infrastruktury). Do aukce se sice nepřihlásily, přesto stále mohou mít o český trh zájem. Jenže raději nepřímo. Skupina PPF se netají, že by případnou síť vybudovala jako investici, kterou by ve vhodném okamžiku prodala. A právě tady mohou stát za bukem ony asijské subjekty. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby případná domluva již byla dávno uzavřena dopředu.

PPF by počáteční provoz a marketing jistě zvládla lépe (nebo snadněji), než nový subjekt, který nemá s českým trhem zkušenosti. A o topornosti mnohých asijských firem na evropských trzích ví každý z telekomunikačního byznysu.

Navíc ještě není vůbec jisté, že se PPF nakonec stane čtvrtým operátorem. Ti současní mohou šroubovat cenu a nebo to od PPF může být jen hra, jak na současné operátory zatlačit. Proč? Třeba proto, aby PPF pustili do svých sítí jako virtuála. A to by pro Kellnerovu skupinu mohlo být mnohem zajímavější, než stavět novou síť za miliardy.