Komerční start digitálního vysílání je na spadnutí

Tři sítě pro šíření digitálních multiplexů sestavil a třem držitelům licencí na digitální vysílání ve čtvrtek 15. července udělil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Vyplývá to ze sdělení ČTÚ. České radiokomunikace (ČRa), Czech Digital Group (CDG) a Český Telecom tak mohou začít budovat multiplexy pro digitální televizní vysílání v systému DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) a zahájit komerční provoz digitálního vysílání.

"V Praze můžeme s řádným digitálním televizním vysíláním začít ihned, v Brně a Ostravě během čtyř měsíců a do roka dokážeme pokrýt většinu České republiky," uvedl dnes generální ředitel ČRa Miroslav Čuřín. Podle něj se budou náklady ČRa na vybudování multiplexu pohybovat mezi stovkami milionů a jednou miliardou korun. ČRa budou moci využít až 60 procent svých současných vysílacích budov a anténních nosičů. "Budeme muset stavět jen minimum nových vysílacích věží. Cena za přenos jednoho digitálního televizního programu se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun ročně," dodal Čuřín.

Postup Telecomu naznačil výkonný ředitel Telecomu pro prodej Roman Stupka: "Výstavbu sítě můžeme zahájit v nejbližších měsících a po uzavření dohod s dodavateli obsahu budeme připraveni spustit komerční provoz." Konkrétní termíny však nespecifikoval. Telecom bude v první etapě pokrývat televizním digitálním signálem oblasti Prahy, Brna, Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Pardubic a Olomouce. Zástupce CDG se ČIA dnes nepodařilo zastihnout.

Multiplex ČRa pokryje území, na kterém žije 77 procent obyvatel České republiky a Český Telecom pak zasáhne 49 procent obyvatel. Informace o velikosti pokrytí CDG se ČIA nepodařilo získat. Navrhované rozdělení 70 kmitočtových pozic je platné pouze do roku 2006, tedy na období přechodu z analogového na digitální vysílání. V roce 2006 by mělo na mezinárodní úrovni dojít k definitivnímu rozdělení kmitočtů pro digitální vysílání DVB-T. Jak ČIA potvrdil předseda ČTÚ David Stádník, v ČR by pak mělo být k dispozici šest až sedm celoplošných multiplexů.