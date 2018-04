KOMENTÁŘ: Všechno bude jiné - operátoři, nakupování mobilů i Nokia

Nechceme předpovídat budoucnost, ale z toho, jaké informace k nám v poslední době putují, je jasné, že se v následujících letech mobilní svět dramaticky změní. Nejprve bude změna pomalejší a méně pozorovatelná, ale v horizontu 5 až 10 let nebude mobilní svět tím, jak jej známe dnes

To je v podstatě jasné. Když se podíváme na dobu 10 let zpět, byla oblast mobilních služeb také úplně jiná. Sítě 3G byly žhavou novinkou, smartphony hračkami pro několik nadšenců, mobilní data byla v plenkách a o různých on-line službách a komplexních aplikacích nebylo ani vidu ani slechu.

Na druhou stranu hodně z tohoto mobilního světa se dodnes zachovalo. Trh funguje tak, že si uživatel pořídí od mobilního operátora tarif a pak může služeb využívat. Za služby platí operátorovi, ten se jich snaží uživateli nabídnout co nejvíce. Mobilní telefon si můžete koupit právě u operátora nebo na volném trhu v řadě e-shopů či kamenných prodejnách

Tohle všechno se ovšem v následujících letech pravděpodobně výrazně změní. Už řadu let se ozývají hlasy, že někteří mobilní výrobci chtějí doslova degradovat mobilní operátory na pouhé zdroje kapacity. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o Applu, jehož globální dosah a podíl na trhu mu dovolují jednat s operátory velmi tvrdě. Apple dokonce docela potichu do svého iPhonu 6 integroval funkci softwarové SIM. To znamená, že pro změnu operátora vlastně není potřeba měnit SIM kartu – stačí si jej jen zvolit z nabídky v menu telefonu. Zatím to samozřejmě prakticky nikde nefunguje, je to ale první známka přicházejících změn.

Smrt operátorů v podobě softwarové SIM

Navíc co Apple možná zamýšlí, jiní už v praxi zavádějí. Řeč je o čínské společnosti Huawei a její nové značce Honor. Nedávno představená špičková novinka Honor 6 Plus je totiž softwarovou SIM vybavena také a Honor při přestavení slíbil, že ji budou moci zákazníci doopravdy využít. Huawei si totiž nasmlouval spolupráci s operátory v zahraničí, mimo Čínu. Zákazník, který si tak v Číně pořídí špičkovou verzi Honor 6 Plus s Dual SIM a duální podporou LTE, bude moci v zahraničí volit z nabídky operátorů, které má Huawei nasmlouvané.

Už tedy žádný roaming, uživatel si zvolí v zemi, kam pojede, libovolného poskytovatele služeb a bude platit místní ceny. O něco podobného se snaží EU v rámci své regulace - operátoři by měli nabízet možnost volby poskytovatele roamingových služeb. Jenže v případě EU mají situaci operátoři pod kontrolou. V případě, o kterém hovoříme, má věc pod kontrolou uživatel potažmo výrobce jeho telefonu. A to je zásadní rozdíl.

Situace už je tak daleko, že se podle našich informací hovoří u některých čínských výrobců mobilních telefonů o operátorech jako o mrtvolách. To je asi přehnané, nicméně tradiční fungování operátorů se změní. Tlak na změnu ze strany výrobců je přitom docela logický - zákazníkům daleko více záleží na smartphonu, který právě třímají v ruce, než na tom, kterého operátora právě využívají. Je tak možné, že by se obchodní model mobilního světa mohl změnit - kupovat si budeme smartphony a teprve skrze ně služby operátorů.

Platit budeme právě výrobci smartphonu, nikoli operátorovi. Není to úplná utopie - dnes už něco podobného funguje v případě konektivity celé řady různých přenosných zařízení nebo u automobilů. Moderní auta mívají často datové služby a uživatelé je mohou používat třeba na území celé Evropy. Automobilka má za tímto účelem dohodu s některým z nadnárodních operátorů (případně s více operátory) a platí ona jemu, nikoli zákazník operátorovi. Jak se pak rozhodně datové služby automobilka účtovat uživateli vozu, to už je na jejím zvážení. Druhým případem jsou třeba čtečky Kindle, které také mívají data v ceně.

Ambiciozní Číňané

Změní se i to, jak si budeme kupovat samotné smartphony. Čínští výrobci, kteří jsou v poslední době extrémně ambiciózní a brousí si zuby na nejvyšší pozice světových prodejních žebříčků, totiž mají jasno v tom, že budoucnost je v přímém prodeji přes internet. Jak by měl tento model fungovat, naznačuje v Evropě třeba značka OnePlus. Její model One se oficiálně prodává pouze on-line na stránkách výrobce. Že jde telefon sehnat i u kamenných prodejců, je dáno aktivitami různých distributorů, kteří se snaží těžko dostupný model zpřístupnit hladovému publiku a něco na tom samozřejmě vydělat.

V praxi to má fungovat tak, že vlastně jinde ani telefon koupit nepůjde. Huawei (a nejen on) už v Číně ukazuje, jak budeme nakupovat. Firma ve své domácí zemi provozuje vlastní e-shop Vmall. Ten se podle našich informací na činských prodejích Huawei podílí ohromujícími 40 %. Dalších 40 % prodejů jde přes další on-line prodejce a jen 20 % všech smartphonů prodá v Číně Huawei v kamenných obchodech.

Čínské firmy chtějí údajně z procesu prodeje zařízení zákazníkovi úplně eliminovat jakékoli další prostředníky. Namísto toho, aby v ceně telefonu byla započítána marže distributora, marže prodejce i další náklady, prostě výrobce vyexpeduje telefon ze svých skladů zákazníkovi přímo. Jednoduše pomocí nasmlouvané kurýrní služby. K takovým jednáním už dochází i v Evropě, byť v tomto případě ještě čínské firmy podle našich informací volí prostředníka - distributora, který bude ochoten na tento způsob „hry“ přistoupit. K němu se telefony naskladní, od něj poputují nasmlouvanou zásilkovou službou přímo k zákazníkovi.

Tyto dramatické změny mají i mimo Čínu přinést velmi atraktivní ceny koncových zařízení. Ty samozřejmě nebudou nikdy tak nízké jako v domovské Číně, ale měly by být o desítky procent nižší než v současnosti. Jak na takovou novou hru přistoupí tradiční značky jako Samsung, LG, HTC, Sony nebo Microsoft se svými lumiemi, je otázkou. Kdo ví, mnozí z nich třeba zaspí dobu, podobně jako se to povedlo Nokii v době její nadvlády a změně na trhu chytrých telefonů.

Comeback Nokie?

Ostatně, finská mobilní legenda chystá podle našich informací velký comeback. Ten naznačila už představením tabletu s operačním systémem Android, v závěru roku 2015 se podle všeho máme setkat znovu i se smartphony se značkou Nokia. Ty budou mít také Android – nikoli jeho nepoužitelnou verzi, kterou dávala Nokia (ta, co patří teď Microsoftu) do modelů řady X, ale klasický plnohodnotný Android. Podle našich informací bude zařízení značky Nokia vyrábět Foxconn a ten bude mít na starosti i celou distribuci a prodej.

Těžko si přitom představit, že přistoupí na jiný než moderní prodejní model. Budoucí přístroje se značkou Nokia tak možná k zákazníkům poputují doslova rovnou z továrny. Síla značky Nokia a pozice finského výrobce na poli infrastruktury by pak mohla přinést i určité dohody s operátory.

To, že v mobilním světě postupně nastoupí sítě páté generace, mobilní připojení nás doslova obklopí a bude takřka v čemkoli, je už trochu jiný příběh. Ten je o překotném rozvoji technologií jako takových. Jisté je, že v současnosti jsme teprve na samotném začátku té opravdové mobilní éry. Éry, ve které bude všechno jinak.