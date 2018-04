Komentář: windows phone zajistí Nokii přežití, Microsoft se s ní sveze

O nové strategii Nokie a jejím příklonu k windows phone bylo napsáno mnoho. Stejně tak se už déle než půl roku objevují různé dohady o tom, zda tato strategie bude Nokii k něčemu nebo zda z ní bude profitovat jenom Microsoft.

Nedávný příchod modelu N9 a také nových symbianových smartphonů tyto otázky znovu zvýraznil. Jak se totiž ukázalo, a sami jsme si to vyzkoušeli v recenzích N9 a symbianového modelu 700, Nokia si se svými problémy dovedla poradit i sama.

Nezvedla by se Nokia tak jako tak?

Symbian Belle a MeeGo jsou totiž konečně moderními systémy, které splní drtivou většinu nároků uživatelů na dnešní smartphony. Pravda, ještě by nějaká vylepšení potřebovaly, ale po letech má Nokia konečně produkty, které jsou plně konkurenceschopné a v některých ohledech soupeře dokonce i překonávají - a to i v softwarové oblasti.

Naopak uvedení novinek s Windows Phone 7.5 Mango ukázalo, že na poli windows phone se sice Nokia zařadí k současnému trendu a nabídne masové modely s moderním a perspektivním systémem, ale prozatím se může jen pramálo odlišit od konkurence. Model Lumia 710 se může pochlubit pouze plnohodnotnou navigací navíc, Lumia 800 alespoň konkurenci windows phone telefonů překonává svým designem a zpracováním. Může se tedy zdát, že kdyby Nokia zůstala na samostatné stezce, byla by na tom v podstatě lépe.

Jenže realita je asi trochu jiná. Za prvé, symbian se do přijatelné podoby podařilo upravit po několika letech neúspěchů a těžko říci, kdy by Nokia na toto scestí sešla znovu. Symbian jako takový by asi nešlo vylepšovat donekonečna a i sama firma si toho byla vědoma - zvolila jej jako systém pro telefony středních a nižších tříd, zatímco pro špičkové přístroje se rozhodla vytvořit zcela nové MeeGo.

Na startovní čáře remíza

Co se MeeGo týče, to opravdu mohlo být rovnocenným soupeřem dnešním moderním systémům. Z tohoto hlediska je ho škoda. Na druhou stranu, firma zvolila jen jiný špičkový systém - navíc také takový, který zatím není příliš rozšířený. Na startovní čáře jsou si tedy tyto systémy rovny. Výhodou MeeGo mohl být fakt, že by jej měla Nokia téměř plně pod kontrolou. Jenže to přináší i nevýhody - firma do jeho vývoje musí věnovat nemalé prostředky a jejich návratnost není vůbec jistá. Licencování systému z vnějšku se zdá z tohoto hlediska být jednodušším řešením - Nokia se jednoduše může soustředit na to, co jí vždy šlo stejně lépe než samotný software - špičkový hardware s řadou inovací.

A tady se dostáváme k tomu, proč Nokia předpokládá, že má s windows phone světlou budoucnost. Dovede pro windows phone připravit ten nejlepší hardware a přinést řadu technických inovací, které v daném měřítku může prosadit jen opravdu významný hráč.

Nokia znovu neohroženou jedničkou?

Ostatně, firma už to nějakou dobu naznačuje. Jakoby okovů zbavená ukazuje řadu futuristických konceptů toho, jak by mohly mobilní telefony v budoucnu vypadat. A najednou věříme tomu, že Nokia bude možná prvním výrobcem, který nám přinese mobilní telefon s ohebným displejem.

Ještě než k tomu dojde, měla by Nokia přinést několik inovací na pole samotných windows phone. Jak jsme již psali, příští rok se dočkáme prvních dvoujádrových windows telefonů a také vstupu systému do nižších cenových hladin. Nokia bude v obou případech průkopníkem - i proto, že jiní výrobci by k takovým krokům neměli příliš chuť, soustředí se většinou především na android. Najednou by pak mohla finská mobilní jednička z této pozice těžit. Její přístroje budou viditelnější a od řady konkurentů se budou odlišovat.

Microsoft se s tímto efektem sveze. Nokia mu pomůže zviditelnit mezi uživateli windows phone jako takové a přitáhne k systému jistě i pozornost dalších výrobců. Navíc to může být právě Nokia, kdo svými požadavky bude určovat budoucí vývoj systému samotného. Microsoft se toho může od Finů hodně naučit a přitom může jít stále svou cestou.

Otázkou zůstává, jak budou v případě windows phone postupovat ostatní výrobci. Ti zatím totiž systému od Microsoftu nepřikládají příliš důležitosti a připravují jen pár modelů - aby je v nabídce měli pro jistotu. Pokud dokáže Nokia nastartovat vlnu popularity systému, jistě se k ní přidají.

To ale bude znamenat, že nakonec přístroje Nokie nebudou tak výjimečné, jako se budou jevit nyní z počátku. Zároveň to ale znamená, že si firma bude muset dávat záležet na různých vylepšeních v podobě aplikací a technických inovací. Mimochodem, to by samozřejmě musela Nokia dělat i se svým vlastním systémem, jen by na to měla méně času a utrácela by podstatně více peněz.

Postup spíš pozvolný

Ne, nepředpokládáme, že by Nokia najednou raketově nastartovala oblibu windows phone - vzestup tohoto systému bude spíše postupný. Podobně i samotná Nokia nemůže slavit. Její pozice světové jedničky je stále v ohrožení a příchod nových zařízení s windows phone jen pomůže útok odrazit. Nakonec si ale firma bude muset pomoci sama.

Pozici světové jedničky může Nokia za pomoci windows phone udržet - tento úkol by měla se systémy zcela ve vlastní režii asi o něco složitější. Souboj se Samsungem bude ale i tak velmi zajímavý a budou z něj těžit především zákazníci. Zdá se, že tempo inovací v mobilním světě by se mohlo ještě zrychlit.

Pokud si ale někdo pod úspěchem Nokie a windows phone představuje to, že firma získá zpět svou neotřesitelnou pozici na trhu, nejspíš se mýlí. Meta 40% podílu na trhu jí už asi navždy zůstane vzdálena. Za to ale nemůže volba operačního systému, který firma do svých telefonů bude dávat. Může za to situace na celosvětovém trhu, kde je celkově znát výrazný ústup tradičních značek na úkor nových výrobců. S tím, jak tito výrobci budou nadále své značky budovat a stávat se tradičnějšími, bude i jejich pozice sílit.

Je to podobné, jako v automobilovém průmyslu. Největší automobilové firmy jako GM, Toyota, Ford nebo Volkswagen se ještě před několika lety mohly na korejský koncern Hyundai dívat skrz prsty. A hle, najednou patří i korejská skupina mezi největší producenty automobilů na světě. A už rozhodně není vnímána jako producent druhořadých levných vozů pro zákazníky s menšími nároky a větší ochotou dělat kompromisy.

Nokia může být jako GM. Může se oklepat z nedávných potíží a vyjít z nich silnější než dříve. A stále může být největším výrobcem na světě. Ale také nemusí.