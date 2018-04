Operátoři si oddechli, zákazník smutní. Nová konkurence nebude

Veškerý humbuk kolem čtvrtého mobilního operátora byl zbytečný. Aukce skončila velmi rychle (více zde) a dosavadní trojice operátorů si rozdělí frekvence v nejdůležitějším pásmu 800 MHz rovným dílem. Každý tak bude moci stavět plnohodnotné a s konkurenty srovnatelné pokrytí LTE. Jak je to možné, když původně byla třetina spektra vyhrazena novému hráči? Jednoduše – nováčci z aukce prostě vycouvali a ČTÚ tak mohl nechat stávající operátory dražit i vyhrazenou část.

Na první pohled to vypadá jako prohra pro zákazníky. Určitě se vyrojí spousta spekulací, jak to bylo celé dopředu domluvené a jaké divadlo na nás operátoři s ČTÚ v čele uhráli. Jenže komplot by to musel být opravdu parádní, se spoustou hodně chytrých (a drahých) zastíracích manévrů. V posledních týdnech se toho na českém telekomunikačním trhu událo tolik, že odhadovat výsledek aukce bylo velmi nejasné. I vzhledem k neznámým úmyslům přihlášených nováčků.

U Vodafonu si oddechli, zatím

S nimi na své straně mohl počítat Petr Kellner a jeho nová akvizice – česká Telefónica. Mohl s nimi počítat i Vodafone, který nemá partnera pro sdílení sítí. Právě Vodafone, který paradoxně proti vyhrazení kmitočtů protestoval nejhlasitěji ze všech, nakonec na chování nováčků vydělal nejvíce. Právě on totiž získal pro ně původně vyhrazený blok frekvencí. Vedení operátora, a to nejenom to české, si jistě oddechlo, firma si na českém trhu zachová alespoň nějakou hodnotu a může se stabilizovat. Ještě před aukcí to vypadalo, že by na Vodafone pořádný kus spektra zbýt nemusel. Ostatně operátor se na tuto možnost vlastně i připravoval, jinak by těžko představoval svůj Turbo Internet s LTE puštěným na části spektra 900 MHz (více zde).

Vodafone však pochopitelně nemá vyhráno. Jakožto nejmenší operátor bude mít v poměru na zákazníka nejvyšší náklady na budování nové sítě, a jelikož jeho konkurenti už teď šetří sdílením sítí stávajících, boj o zákazníky a zachování zisků nebude jednoduchý. Po dvou zásadních vlastnických změnách dotýkajících se českých operátorů, kromě PPF a Telefóniky (více zde) i koupě GTS skupinou Deutsche Telekom (více zde), tak není vyloučeno, že se dočkáme i třetí – místní pobočka Vodafone může být klidně na prodej, teď za alespoň rozumnou cenu.

Jasný vítěz je jen jeden - Huawei

A co se stavění nových sítí týče, tam bouchají šampaňské především u Huawei. Nová LTE technika pro všechny tři operátory jim v následujících letech přinese stabilní miliardové příjmy. Jak ovšem budou naši operátoři LTE budovat, zatím není jasné. Že by v současné situaci šetření nákladů stavěli tři nezávislé sítě, se zdá být doslova utopickou myšlenkou. Kdo však bude stavět s kým, na to si ještě počkáme.

Co aukce ukázala doopravdy? Že tu pro plnohodnotného čtvrtého mobilního operátora není prostor. Možná ne z hlediska samotných zákazníků, kteří by si konkurenci jistě přáli. Ale přinejmenším z hlediska investic. Náklady na budování celého nového mobilního operátora jsou příliš vysoké. PPF ukázala, je je v podstatě výhodnější koupit některého ze stávajících. A třeba již zmiňovaný Vodafone určitě nebude o mnoho dražší, než by stála kompletní stavba nové sítě pro úplného nováčka. Aukce nepřilákala žádného zahraničního operátora, který by sem chtěl vstoupit.

Spasitel z Asie nepřišel

A to ani žádného asijského hráče. Právě asijští operátoři jsou jedni z mála, kteří mají na investice dost peněz. Pak už má v mobilním světě přehršel peněz jen americké AT&T. Právě asijští operátoři mohli na český trh vstoupit skrze nováčky v aukci. To se však neuskuteční, nic takového očividně domluveného nebylo. Vstup čtvrtého hráče byl zbožným přáním jak laické, tak i odborné veřejnosti. Reálná matematika a situace na telekomunikačním trhu jsou však proti. Jedna šance pro vstup nového operátora tu byla – a ČTÚ ji promarnil zrušením aukce vyhlášené před rokem. A vůbec, kdyby úřad celkově v otázce aukce postupoval rychleji, mohl ji možná ještě stihnout v době, kdy v telekomunikacích panoval větší optimismus.

Teď v tomto odvětví moc optimismu nenajdeme. Spojují se operátoři i v daleko větších zemích, než je Česká republika. Komentátoři ze zahraničí otevřeně mluví o tom, že i na velkých trzích není prostor pro více než tři nebo čtyři hráče. Nezřídka jsou operátoři ve ztrátách (jistě, těch českých se to netýká) a to ještě budou muset investovat do nových sítí. Úspory se hledají všude, kde to jde. Kdysi bohaté dotační programy se přeměnily ve splátkový prodej telefonů, málokterý světový operátor zachoval nějaký bohatý věrnostní program. A konsolidace bude pokračovat. V Česku však toužíme, navzdory ekonomické realitě, po rozšiřování.

Revoluční rok 2013

Prosím, více konkurence znamená vždy pro zákazníka více možností volby a teoreticky nižší ceny. Ty by ovšem nováček nepřivedl, s miliardovými investicemi a nulovou uživatelskou základnou by si je nemohl dovolit. Co by nováček přinést mohl, by bylo větší tempo inovací a zavádění nových služeb. Když už by investoval, tak do toho nejmodernějšího. Tady však možná čeští zákazníci zkrátka nepřijdou, uvidíme, co udělá progresivní PPF s v posledních letech také docela akčním O2.

A z hlediska cen nakonec čeští uživatelé mobilních služeb také už moc lamentovat nemusí. Letos ceny výrazně poklesly a navíc se na trhu objevily desítky virtuálních operátorů, kteří přináší mnoho alternativ, někdy i za zajímavé ceny. Je jich tolik, že se v nich ani nelze vyznat, téměř nikdo nezná jejich kompletní nabídku. Mají však tarify pro rozdílné cílové skupiny, takže si vybere prakticky každý. Přijměme tedy dosavadní realitu. Možná právě celý humbuk okolo aukce český telekomunikační trh změnil. Změnil ho k lepšímu a věříme, že nastolený směr bude udržen.