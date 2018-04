KOMENTÁŘ: Vodafonu můžeme zatleskat, ale na oslavu je ještě hodně brzo

Jednoznačná odpověď je ano, je to málo. Vodafone sice přidal (až na jeden tarif) neomezené SMS kamkoliv a volání do zahraničí za minuty v paušálu. Jenže to jsou jen hrátky s detaily. Když totiž porovnáme nové tarify všech tří operátorů, tak zjistíme, že ceny jsou podobné a s nabídkou služeb pak operátoři jen vhodně žonglují.

Ovšem sekundová tarifikace od začátku hovoru, ač jinde v zahraničí běžná, je v Česku téměř snová záležitost. Dosud Vodafone účtoval první minutu celou a pak po sekundách. T-Mobile u nových tarifů účtuje 60+30, u starších 60+60. O2 u Neonů účtuje v taktu 60+60 a u mládežnické Pohody 60+1. Je jasné, že s čistě sekundovou tarifikací lze slušně ušetřit.

Jestli si některá služba našich operátorů zaslouží označení férová, tak sekundová tarifikace určitě. Bohužel, dál už to taková sláva není.

Další novinkou Vodafonu je volání do zahraničí za stejné sazby jako u lokálních hovorů. Jenže jen v rámci volných minut. Nad jejich rámec je sazba stanovena, kulantně řečeno, na průměru či lehce nad průměrem tuzemského trhu. To za prvé. Za druhé u nižších tarifů vychází volná minuta na šest až osm korun a pak už není rozdíl nikterak zásadní oproti běžným konkurenčním cenám.

Proti argumentu, že čistým vydělením ceny tarifu volnými minutami se minutové sazby nedobereme, si můžeme vypomoci minutovou sazbou nad rámec volných minut. Tu Vodafone plošně stanovil na 4,99 korun, což je především u vyšších tarifů velmi odvážná suma. Někdo by (správně) mohl namítnout, že až poněkud nemístná. Konkurence je totiž u vyšších tarifů o korunu až dvě levnější. A to stále srovnáváme jen v kontextu vysokých tuzemských cen.

Ale zpět k volání do zahraničí: běžný zákazník tuto výhodu využije spíš výjimečně. Celkově proč ne, mělo by to být samozřejmé, stejně jako je tomu u mnoha zahraničních operátorů.

Vodafone kontruje neomezenými SMS kamkoliv vyjma nejnižšího tarifu. Opět proč ne, konkurence to kromě neomezených tarifů nemá. Jenže má zase volání a SMS ve vlastní síti, buď v části dne nebo kdykoliv. Co je výhodnější? Jak kdy, jak pro koho, a přesně to nespočítá nikdo.

Prostě a jednoduše, nové tarify Vodafone jsou zajímavé. V kontextu sekundové tarifikace revoluční, ale dále je to jen oblíbená hra s čísly. Tu přidáme, tu ubereme, tady zlevníme, tam zdražíme. A ve výsledku jsme na tom vlastně pořád stejně.

Jedno je ale nepopiratelné: pracovníci marketingových oddělení operátorů si musí při vymýšlení nových nabídek připadat jako kouzelníci.