Komentář: Veselé Vánoce přeje ČTÚ, ale jen mobilním operátorům

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), jak název napovídá, má na starosti regulaci telekomunikačního trhu v Česku. Z jeho poslání by se dalo dovozovat, že hlavní starostí jeho úředníků by mělo být to, aby se v Česku telekomunikační operátoři chovali podle pravidel a - mimo jiné - také zbytečně neodírali zákazníky. Když se však podíváme na sled rozhodnutí (nebo také nerozhodnutí) ČTÚ v průběhu letošního roku, nemůžeme se ubránit pocitu, že mnohem více jde ČTÚ o to, aby žádným způsobem neohrozil tok peněz do kasiček mobilních operátorů.

Férově přiznejme, že na rozdíl od britského Ofcomu to má ČTÚ trochu těžší, pravomoci britského úřadu jsou totiž nesrovnatelně širší a úřad může regulovat i hospodářskou soutěž v telekomunikacích. To naši poslanci (a mobilní operátoři) nedopustili, i když se o tom také uvažovalo. Ale je otázka, jestli by to k něčemu bylo. Současná reprezentace ČTÚ totiž o nějaké znepříjemňování života mobilním operátorům nestojí, a pokud to jen trochu jde, vždy se s nimi - v zájmu co nejlepšího fungování trhu - nějak dohodne.

Minulé vedení v čele s Davidem Stádníkem bylo obviňováno z náklonnosti k tehdy monopolnímu a později dominantnímu pevnému operátorovi, tedy SPT Telecomu (později Český Telecom). Postupně se situace zlepšovala, dnes ovšem převzali veslo řízení ČTÚ mobilní operátoři. Úkol je přitom jasný, udržet současný stav v podstatě rozděleného trhu a nedopustit další zvyšování konkurence.





Je skutečně do nebe volající, jak věci, které dráždí i Evropskou komisi, dokáže ČTÚ bohorovně prohlásit za správné, normální, či dokonce potřebné. Nedávno se například rozhodl, že nevypíše tendr na čtvrtého českého GSM operátora (více zde). Množství uvolněných frekvencí by nebylo dostatečné pro vznik plnohodnotného operátora, nikdo navíc předběžně neprojevil zájem, prohlásil před několika dny Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ. Proto se raději úřad rozhodl, že uvolněné frekvence poslouží stávající trojici k posílení její pozice.

Tak tomu říkám pořádný vánoční dárek. Místo aby uvolnil prostor pro konkurenci, ČTÚ raději vylepší situaci stávajícím operátorům. Ještě aby tak do Česka přišel někdo s dynamikou Orange a zkusil třeba nabídnout levnější a kvalitnější služby. Právě Orange údajně zájem neprojevil a ČTÚ raději nezkoušel, jestli by to náhodou po oficiálním vyhlášení tendru neudělal. Co kdyby…

Je pravda, že jen z uvolněných frekvencí by asi plnohodnotného GSM operátora "spíchnout" nešlo. Jenže ono jde někdy o to, že když se nechce, nejde to, když se chce, jde to. Kdyby úředníci ČTÚ zkusili hledat cestu, jak konkurenční prostředí v Česku zvýšit, možná by se nějaké možnosti našly. Stačí se podívat, jak postupují regulátoři na západ od našich hranic. Například zmiňovaný Ofcom často prosadí řešení jen díky své neformální autoritě, k té se ČTÚ zatím nedopracoval.

Místo snahy najít řešení třeba tím, že by přitlačil stávající operátory k umožnění národního roamingu nebo využil jiné volné či brzy uvolňované frekvence, úřad raději pozici oligopolu stávajících operátorů posílí. Ostatně není to poprvé, kdy letos udělal ČTÚ třem GSM operátorům radost. Stačí se podívat do minulosti, jak Pavel Dvořák usilovně bojoval proti vzniku virtuálního operátora (více zde) nebo jak ČTÚ nezajímá způsob účtování, na který už upozornila i Evropská komise (více zde). A když začala Komise uvažovat o funkční separaci, byl to právě ČTÚ, který se jako jeden z prvních regulátorů v EU nechal slyšet, že s plánem nesouhlasí a v Česku ho realizovat nechce.

Přitom tím dochází na trhu k povážlivé nerovnováze. Zatímco pro mobilního operátora není problém doplnit svou nabídku o služby pevné sítě, v opačném gardu je to značně problematické. Všichni tři mobilní operátoři už doplnili své portfolio o služby pevné sítě, mohou tak efektivně konkurovat pevným operátorům. Naopak dlouhodobá snaha společnosti GTS Novera o to, aby mohla doplnit své portfolio o mobilní služby, naráží na odpor mobilních operátorů (podporovaný ČTÚ a Pavlem Dvořákem) proti vzniku virtuálního operátora.





Pokud ještě někdo pochybuje o tom, že ČTÚ udělá, co operátorům na očích vidí, stačí se podívat na tanečky kolem 3G Vodafonu. Tehdejší Oskar získal těsně před svým prodejem licenci na 3G síť s podmínkou, že začátkem roku 2008 pokryje minimálně 90 % území Prahy. Mimochodem, úplně stejnou podmínku musel předtím splnit Eurotel (Telefónica O2) a T-Mobile. Máme konec roku 2008 a po 3G od Vodafonu není ani památky. Ptáte se, jak to, že ČTÚ nezasáhne?

Vodafone požádal před více než rokem o roční odklad splnění podmínek. To ČTÚ povolil, ačkoli se o takové možnosti nikde v licenci nemluví. I když mezitím došlo ke změně pravidel a původní licence se změnily v kmitočtový příděl a v individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, situaci to změnilo. Přesto nedávno Vodafone ohlásil, že svoji 3G síť spustí až v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku (přitom v licenci byl jednoznačně uveden termín 1. 1. 2008). Aby toho nebylo málo, spustí ji jen na části území Prahy 9 a 10. To má k 90 % území Prahy opravdu daleko. Přitom ČTÚ má právo individuální oprávnění odejmout, pokud na něm držitel oprávnění více než 6 měsíců nevysílá. A hned by byly frekvence pro čtvrtého operátora.

Je paradoxní, jak benevolentně přistupuje ČTÚ k frapantnímu neplnění podmínek původní licence ze strany Vodafonu a naopak jak velmi trval na naplnění litery zákona při vzniku U:fona. Ten totiž použil úplně stejnou "fintu", když jeho vznik umožnila změna původní licence na síť Tetra v technologicky neutrální kmitočtový příděl. Stačí se podívat na stránky ČTÚ a zde zveřejňované zprávy z období vzniku U:fona. Stačí si vzpomenout na ostré výroky Pavla Dvořáka o tom, že on rozhodně vznik dalšího operátora nepřipustí.

Možná nám po tom všem začne docházet, proč se Česká republika z pozice země patřící ke špičce GSM trhu postupně propadla na samý chvost. V pokrytí 3G nás už dávno předstihlo Slovensko a také Rumunsko. Ceny našich operátorů patří k nejvyšším v Evropě a způsob účtování k nejnespravedlivějším. Podle ČTÚ je ale zřejmě vše v naprostém pořádku a není důvod nijak na operátory tlačit. Třeba tím, že na trh vpustí dalšího hráče.