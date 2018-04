ANALÝZA: Nexus, Kindle a spol. kazí ceny. Zničí tradiční značky

Levný tablet Nexus 7 za 200 dolarů, špičkový smartphone Nexus 4 za 300 dolarů nebo velký Nexus 10 za 400 dolarů. To jsou v dané kategorii ceny, které se ještě před nějakou dobu zdály nemožné. Pravda, na českém trhu jsou nereálné, ale v USA se zmíněné přístroje dají za tyto ceny pořídit a zákazníci mají dokonce na výběr.

Kromě tabletů Nexus si totiž v kategorii dostupných kousků mohou vybírat ještě z atraktivních tabletů Kindle Fire od Amazonu nebo Nook od Barnes & Noble. Značkový sedmipalcový tablet si mohou američtí zákazníci pořídit už za 159 dolarů (Nook Tablet 8 GB), což je poloviční cena oproti prémiovému novému iPadu mini a vůbec veškeré zavedené konkurenci.

Levnější než ti nejlevnější

Nově se do tohoto teritoria levných přístrojů vydal i již zmíněný smartphone Google Nexus 4, který nese v Americe nedotovanou cenovku 299 dolarů. Tedy opět prakticky polovina toho, co stojí řada stejně vybavených telefonů a částka, která podkopává dokonce i cenovky tradičně cenou útočících čínských značek Huawei a ZTE. Nový Nexus 4 přenáší novou kapitolu cenové války z pole levných tabletů na pole špičkových smartphonů. Zatím může být výjimkou, ale kdo ví. Je možné, že jej budou následovat další zařízení, už delší dobu se spekuluje třeba o smartphonu od Amazonu.

Pokud se tak stane a špičkové smartphony s cenou, která jen lehce převyšuje dotovanou u operátorů (Nexus 4 bude u amerického T-Mobile za 199 dolarů), zřejmě dojde v mobilním světě, jak jej dnes známe, k další revoluci. Ostatně ji vyhlížíme už nějakou dobu. Od revoluce, kterou způsobil první iPhone, se totiž v mobilním světě nic tak převratného neudálo. Málokdo však očekával, že nový převrat ve světě chytrých telefonů bude souviset s cenami a distribučním modelem a nikoli s další zásadní a revoluční změnou hardwaru.

Ten se teď dostává na jakýsi pomyslný vrchol a výrazné viditelné pokroky už má zřejmě za sebou. Výrobci už do smartphonů nacpali displeje všech možných úhlopříček i rozlišení, telefony podporují nesčetné množství bezdrátových sítí, disponují spoustou paměti a napojením na cloud a mají výkonné procesory, které se pomalu mohou rovnat těm ve slabších PC. Jistě, výkon i množství paměti nadále porostou, ale už to bude spíše pozvolná evoluce. Zdá se tak, že na cenovou válku pomalu přichází ten pravý čas a zákazníci by z toho mohli výrazně těžit.

Dvojsečná cenová zbraň

Lákavá cenovka, dostupnější super-smartphony a tablety pro všechny, to zní téměř skvěle. Jenže všechna zmíněná zařízení firmy prodávají prakticky bez jakéhokoli přímého zisku z prodeje. Doufají, že vydělají jinde: na prodeji samotného obsahu do těchto zařízení. A je vcelku jedno, jestli jde o aplikace, reklamu, knihy, periodika, hudbu, video a filmy, hry či další obsah. Jednoduše zařízení prodávají s nulovým ziskem a peníze vydělají jinde.

Nový model může logicky fungovat pouze pro firmy, které mohou takový obsah nabídnout. Tradiční výrobci hardwaru takové možnosti nemají a nová móda, pokud se opravdu začne šířit, by jim mohla způsobit velké potíže. Sami velcí výrobci totiž tato zařízení pro zmíněné firmy vyrábí, třeba Google Nexus pochází od Asusu, LG a Samsungu. Firmy jimi v podstatě podkopávají své vlastní produkty, které nabízejí stejné (někdy i horší) vlastnosti za vyšší ceny.

Je jisté, že pokud Google neprodává zařízení Nexus se ziskem, i zisk Asusu, LG a Samsungu bude jen minimální, na úrovni běžné u čínských OEM výrobců, u kterých si velké značky občas také nechají něco vyrobit. To však nejsou peníze, které by dovedly uživit vývojovou a marketingovou mašinérii takových gigantů. Pokud by se tedy z levných, bez zisku prodávaných smartphonů a tabletů stala běžná záležitost, velcí výrobci by začali strádat.

Zřejmě by dost omezili investice do vývoje a jakákoli další hardwarová revoluce by se oddálila do nedohledna. Že je něco takového nemožné a nepravděpodobné? Podívejte se na trh klasických PC, který se do role dodávky levných komponent nebo hardwaru dostal už před řadou let. Inovace na poli klasických počítačů tím prakticky ustala a řada firem to neustála. To by mohlo potkat i současné mobilní obry. Samsung, Nokia, LG by rázem měly velké potíže vydělávat peníze, nadějné čínské hvězdy ZTE a Huawei by mohly mobilní byznys pod svými značkami asi rovnou zabalit a vrátit se ke svým OEM kořenům.

Noví hráči

Na trhu by se však objevili zřejmě zcela noví hráči, schopní v novém modelu prodeje vytvářet zisk. Už delší dobu se spekuluje o smartphonu od Amazonu, který by měl obchodní model stejný jako tablety a čtečky knih. Podobně je léta omílanou záležitostí Facebook telefon.

Gigant sociálních sítí by mohl třeba svůj smartphone upravit tak, aby elegantně spouštěl řadu vestavěných facebookových aplikací a v nich umožňoval platit za různé služby nebo uživatelské výhody. Příjem z reklamy by také nemusel být pro Facebook zanedbatelný. To ovšem vyžaduje, aby se Facebook vydal vlastní cestou a nikoli cestou běžného androidu. Systém by měl být postaven okolo podpory HTML5 (šance pro Open webOS?).

Kromě Facebooku a Amazonu se v poslední době spekuluje také o vlastním smartphonu od Microsoftu. Jistě, ten by asi nemusel být nijak levný, ostatně tablet Surface také cenovkou neohromil. Jenže mohl by být, pokud by Microsoft chtěl a situace na trhu se patřičně změnila. V současnosti nemá Microsoft důvod podkopávat ceny hardwaru svých partnerů, kterým dodává licence programů.

Pokud se však tito výrobci ocitnou v krizi, může Microsoft snadno přejít na nový model distribuce a zisky si vybírat přímo od uživatelů. Už teď firma nabízí řadu obsahu, Xbox bude ještě růst na důležitosti a třeba paušály za služby jako Office 365 nebo větší kapacita on-line úložiště SkyDrive mohou firmě přinést nemalé peníze. Navíc smartphony vlastní značky mohou být jen jakousi prodlouženou rukou ostatních technologií Microsoftu a v důsledku mohou pomoci třeba prodat do firem víc serverů, licencí programů a podobně.

Přerod těch současných

Tradiční značky jako Samsung, Nokia, LG, Motorola a další by měly s novým modelem velké potíže. Pokud by se jim rychle nepodařilo koupit nějaký gigant s obsahem, mohly by skončit hodně špatně. Spoléhat by musely na to, že je nějakým způsobem zachrání třeba mobilní operátoři, kteří budou nadále chtít jejich zařízení nabízet a budou ochotni připravit zajímavé dotované ceny. Jenže k dotacím celkově se začínají světoví operátoři stavět s despektem.

Bát se naopak zatím nejspíš nemusí Apple, který by měl být po nějakou dobu dál schopen prodávat své produkty za luxusní prémiové ceny, maximálně by se firma vzdala části svých vcelku vysokých marží. Do existenčních potíží by se však nedostala.

Dalším zdrojem příjmů by pak byly opravdu levné telefony, ty stále velmi dobře umí třeba Nokia. V mobilním světě jsou ovšem i značky, které by mohly v novém modelu distribuce alespoň částečně prosperovat a přitom nejsou v současné době v dobré kondici. Pomoci by si mohlo třeba Sony, které už model distribuce hardwaru bez zisku nebo dokonce za dotovanou cenu zná z konzolí PlayStation.

Cestou z krize by paradoxně "nová doba" mohla být i pro HTC. To sice nemá téměř žádný obsah (některé služby nakupuje a nabízí dále), jenže má velké zkušenosti s OEM výrobou. Po boku čínských firem by se tak mohlo HTC zařadit k těm, kdo přežijí a nějaké peníze vydělat dovedou. A jak ukázaly třeba nové modely s Windows Phone 8, chytře by se u toho HTC ani nemuselo zbavit své značky.

Myslíte si, že by HTC nebylo schopné v novém modelu vydělat? Vždyť už teď je na tom se zisky bídně a snížení cen by bylo katastrofální. Jenže situace je jiná, HTC teď investuje hodně peněz do vlastního úsilí, designu i částečného vývoje, tyto peníze se však kvůli tlaku konkurence vzhledem k malým prodejním číslům nevrátí.

Dalším, kdo by mohl mít šanci přežít v trochu současné podobě, je možná překvapivě BlackBerry. Firma, která zaspala především v oblasti dotykových telefonů a moderního operačního systému, se pokusí příští rok o návrat. Pokud by jednou došlo na distribuční model bez zisků, může BlackBerry směle nechat svůj hardware vyrábět téměř kohokoli, kdo jej dodá za onu trhem akceptovatelnou cenu. Vzhledem k tomu, že prakticky ani dnes firma na svých telefonech nic nevydělá, přenechání jejich výroby a vývoje někomu jinému by jí nemuselo uškodit.

Naopak, BlackBerry by se mohlo soustředit na zkvalitňování svých služeb, za které inkasuje peníze i dnes. Z každého BlackBerry tarifu od operátorů totiž putuje nějaký ten desátek do Kanady. Jen onen multimediální obsah by BlackBerry asi v novodobé konkurenci trochu chyběl a firma by se z tohoto důvodu musela zřejmě spojit s nějakým partnerem. Alespoň z aplikací pro vlastní operační systém by ale nějaké finance do pokladny přitéci mohly.

Jeden ze scénářů

Předchozí řádky rozhodně neberte jako jasnou a danou věc. Mají ukázat pouze jeden z možných směrů vývoje světa chytrých telefonů a mobilních zařízení vůbec. Je možné, že k žádné cenové válce nakonec nedojde nebo že naznačený přerod bude tak pozvolný a dlouhý, že se stihnou všichni hráči přizpůsobit. Ostatně, podívejme se, jak pomalu pronikají podobné novinky k nám. Od Amazonu v ČR v podstatě nic oficiálně nekoupíte a obchod Google se zařízeními pro jistotu není pro české zákazníky vůbec dostupný, snad aby je lákavé cenovky nedráždily.

Navíc jen samotný Amazon a Google svět mobilních zařízen nezmění. K tomu by bylo zapotřebí i dalších nových a globálních hráčů (Facebook, Sony, Microsoft a další). Současný trend však určitě za pozornost stojí. Už jen proto, že dává zákazníkům možnost koupit si značkový a kvalitní produkt za v podstatě neznačkovou cenu. Jestli takový model opravdu uspěje a změní celý mobilní svět, to ukáže až čas.