Komentář: Redingová je zachránce nebo politický kariérista?

Boj za snižování cen čehokoliv a kdykoliv je obecně u veřejnosti velice oblíbený a proto jej politici často rádi využívají. Je ale jen málo politiků, kteří pak přejdou od slibů k činům.

Komisařka Redingová si vytyčila cíl, že zavede levnější roaming v rámci EU. Jde o záslužný čin, neboť roamingové poplatky jsou opravdu drahé a prostor pro slevy zde nepochybně je.

Ví ale komisařka Redingová, placená z našich daní, o čem mluví? V rozhovoru pro Českou televizi, který si můžete prohlédnout zde, totiž uvádí zajímavé názory, které lze snadno vyvrátit. Její iniciativa se tak může zdát spíše jako politické gesto, než uvážené kroky.

"Nikdo neví, jaké jsou vztahy mezi operátory z jednotlivých národních trhů, kolik si oni platí mezi sebou," uvedla pro ČT Redingová. Tyto ceny přitom stanovuje přímo národní regulátor telekomunikačního trhu (u nás Český telekomunikační úřad), kterému to přikazuje evropská směnice 200/19/ES. V ČR dostane mobilní operátor, do jehož sítě volá účastník jiného operátora, přesně 3,11 Kč/min. bez DPH, což vyplývá z cenového rozhodnutí ČTÚ. Tento poplatek je tedy regulovaný a má pokrývat náklady spojené s terminací hovoru.

Ve svém rozhovoru dále zmiňuje, že ceny, které platíme v zahraničí za příchozí hovory, jsou z 90% až 95% čisté zisky operátorů. Propojovací poplatky za ukončení hovorů v síti jiného operátora existují nejen v České republice, ale i ve všech ostatních státech EU, které ostatně musí implementovat tutéž směrnici.

Například ve Velké Británii, kde působí celoevropsky uznávaný regulátor telekomunikačního trhu OfCom, byla v roce 2005 průměrnou cenu za ukončení hovoru v mobilní síti 0,1266 €/min. (tedy cca. 3,61 Kč/min). Tento poplatek musí britským operátorům platit kdokoliv, kdo volá do jejich sítě. Tedy i operátor, který doručuje příchozí hovor svému zákazníkovi v roamingu.

I kdybychom upustili od všech ostatních nákladů spojených s roamingem, tak pokud by 3,61 Kč mělo tvořit veškeré náklady operátora s doručením příchozího hovoru do roamingu a měl by to tedy být jen oněch 5 až 10% z celkové ceny, musela by být cena za příchozí hovor v roamingu 36,10 Kč/min. až 72,20 Kč/min. Což je v případě našich operátorů nesmysl.

"V České republice platíte více než 7 € za 4 minuty, když voláte v zahraničí," uvádí Redingová. To je odvážné tvrzení, protože záleží na tom, jakého operátora používáte, jestli máte tarifní program nebo předplacenou kartu, ve které jste zemi a jestli se jedná o příchozí nebo odchozí hovor apod.

Například u T-Mobile si díky jeho struktuře tarifů můžeme ukázat, že paní Redingová opět neříká pravdu. Nebudeme brát přitom v úvahu žádná další zvýhodnění a výhodnější tarify.

T-Mobile CZ (Happy roaming) Odchozí hovor Příchozí hovor Slovensko 29,75 Kč/min. (1,04 €/min.) 14,28 Kč/min. (0,50 €/min.) Zbytek Evropy (vyjma Ukrajiny a Ruska) 41,65 Kč/min. (1,46 €/min.) 23,80 Kč/min. (0,83 €/min.) Za čytři minuty hovoru se zaplatí maximálně 5,84 euro. Ceny jsou včetně DPH.

Vodafone CZ (+ Vodafone karta) Odchozí hovor Příchozí hovor Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Vatikán 29,75 Kč/min. (1,04 €/min.) 14,28 Kč/min. (0,50 €/min.) Zbytek Evropy (vyjma Ruska) 35,70 Kč/min. (1,25 €/min.) 17,85 Kč/min. (0,63 €/min.) Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

U předplacené karty Go pak po Evropě voláte nejdráže za 1,06 € + 0,31 €/min. (za příchozí i odchozí volání)



"Když voláte v rámci Bruselu, budete platit místní hovor. Spotřebitel bude všude platit svou domácí cenu. " Pokud je český uživatel v české síti, obsluhuje ho pouze síť daného operátora. Pokud je český uživatel v roamingu – je kvůli jeho hovoru zaměstnána síť roamingového operátora, sítě operátorů poskytujících konektivitu do ČR a konečně síť domácího operátora.

Je zjevné, že náklady musí být zákonitě vyšší než ty za domácí volání doma. To poněkud nekoresponduje s výrokem komisařky, která očekává, že se ceny vrátí k „normálu“ – tedy náklady + přiměřený zisk.

Politická kampaň za naše peníze?

Při pohledu na tyto výroky vyvstává otázka, zda se nejedná jen o drahou politickou kampaň. Jedna věc je totiž bojovat za levnější roaming a druhá věc je používat nefér argumenty z pozice síly. Rozhovor v ČT mě ovšem zdaleka nepřesvědčil, že by o osudu mobilních komunikací v Evropě rozhodoval člověk, který se vyzná ve stěžejních evropských směrnicích a regulačních principech.