KOMENTÁŘ: Tak se to podařilo, Microsoft utáhl Nokii na vařenou nudli

Microsoft kupuje za zhruba 140 miliard korun divizi Nokia Devices and Services, tedy tu část firmy, která se zabývá produkcí mobilních telefonů a souvisejících služeb. Součástí transakce je tedy i mapová část Here a další služby. K tomu ještě Microsoft získá licenci na veškeré mobilní patenty původní Nokie, ty však zůstanou majetkem finské firmy, která se tímto stává čistě technologickou společností a zabývat se bude právě především patenty a síťovými technologiemi.

To jsou fakta, která v současnosti o mobilní transakci roku zatím víme. Jaké budou důsledky, můžeme zatím jen spekulovat. Prakticky jisté ovšem je, že jednou z hlavních postav celého spojení bude Stephen Elop. Kanaďan, který nastoupil do Nokie na pozici šéfa v roce 2010, hrál v nejnovější akvizici jistě velikou roli. A ačkoli mnozí spekulují, že byl do Nokie vlastně za tímto účelem nasazen, být to tak nemusí a vlastně to ani není důležité.

Elop se ovšem teď opět stane jedním z vysokých manažerů Microsoftu a velmi důrazně si touto transakcí řekl o pozici šéfa firmy. Ostatně o tom, že je horkým kandidátem na křeslo odstupujícího šéfa Steva Ballmera, se hovoří již od oznámení Ballmerova záměru. Jeho šance teď výrazně vzrostly.

Ustrnul Microsoft, ustrnula Nokia. Teď se spojí

Elop, nebo jiný nový šéf, by měl Microsoft vést do nové éry plně mobilního světa. Je trochu paradoxní, že prorazit se bude pokoušet duo, které dosud nebylo ve světě chytrých mobilních zařízení příliš úspěšné. Microsoft stejně jako Nokia zaspal v době nástupu moderních smartphonů a jeho operační systém dodnes stále jen dotahuje ztrátu na konkurenci. A to jak z hlediska tržní pozice, tak i funkcionality.

Microsoft sám tak trochu ustrnul v době osobních počítačů, které byly jakýmsi vrcholem minulého desetiletí. Teď ovšem přebírají vládu mobilní zařízení a smartphony, tablety i jejich různé nástupnické koncepty jsou tím, po čem uživatelé touží a co pohání dění ve světě internetu. A s Nokií přece jen Microsoft získává firmu, která má ve světě mobilních zařízení nesrovnatelně větší zkušenosti a stále také i větší zvuk než on sám. Dosavadní vlastní pokusy vyrobit přístroje pro koncové zákazníky, ať už to byl hudební přehrávač Zune, telefon Kin nebo naposledy tablet Surface, zatím skočily neúspěchem.

Ve srovnání s popularitou těchto zařízení můžeme i stále relativně špatné prodeje Nokií s operačním systémem Windows Phone považovat za úspěch. Jak se ovšem zdá, Nokia se v poslední době přece jen zvedá. Na řadě evropských trhů se systém Windows Phone stal dvojkou za Androidem (platí to i pro český trh) a ačkoli je ztráta velká, blýská se tu konečně na lepší časy. Možná i proto nakonec k transakci došlo. Firmy totiž vidí světlo na konci tunelu a peníze z Microsoftu jistě pomohou prodejům Lumií růst rychleji.

Cena, kterou Microsoft za mobilní divizi Nokie zaplatí, je nízká. Ve srovnání s také čerstvě oznámeným výkupem operátora Verizon z rukou Vodafonu (130 miliard dolarů) dokonce směšná. Přitom pro běžného uživatele téměř kdekoli na světě je transakce Microsoftu a Nokie daleko důležitější než fakt, že největší americký operátor už nebude spoluvlastněn britskou skupinou. To je důkazem, že Microsoft s Nokií kupuje především zkušenosti a přístup na světový trh s mobilními telefony. Mnoho věcí s reálnou hodnotou v Nokii už opravdu nezbylo.

Byl to jeden velký kalkul?

Zlí jazykové mohou tvrdit, že to celé byl od Elopa a Ballmera jeden velký kalkul. To je asi trochu krátkozraký pohled na situaci, Microsoftu by se možná daleko více vyplatilo kupovat Nokii zdravou a na vrcholu sil, byť za podstatně vyšší částky. Takhle totiž stále není úspěch budoucí firmy zaručen a pravděpodobný nový šéf Microsoftu Elop bude muset působit daleko jistěji než při svém poněkud rozpačitém a spíše tvrdohlavém než strategickém vedení Nokie.

Na druhou stranu, pokud měl Elop od začátku jasné zadání, úkol nejspíš splnil velmi dobře. Mnoho jeho kroků ve vedení Nokie, které nedávaly příliš smysl, je teď vlastně vysvětlených a ospravedlněných.

Ospravedlněna je i řada kroků Microsoftu. Firma se teď strukturou a schopnostmi vyrovná Applu, bude mít celý svůj ekosystém maximálně pod kontrolou a může se soustředit na jeho rozvoj. Minimálně krátkodobě to ovšem také znamená praktický konec Windows Phone zařízení od jiných výrobců. Ti už teď nemají o mobilní operační systém od Microsoftu příliš velký zájem a koncentrace na začlenění Nokie do struktur Microsoftu snahy dalších nabízet telefony s Windows ještě dále oslabí.

Konec Windows Phone u jiných výrobců to nutně není

Na druhou stranu z dlouhodobého hlediska to konec WP telefonů od jiných výrobců znamenat nemusí. Naopak, silnější a soustředěnější Windows, vyladěné ve spolupráci s vlastním "vyšperkovaným" hardwarem, mohou zájem o tento systém dlouhodobě zvednout, a poté, co prokáže své kvality, se k němu výrobci mohou vrátit.

Pro příznivce finských smartphonů je pak koupě Nokie Microsoftem vlastně vysvobození. Tápající firma teď bude mít více jistoty, více peněz a konečně snad dostane šanci přijít s produkty, které mobilní svět posunou o krok dále. Nebude to hned, ale je jasné, že by to tak být mělo. Nokia je totiž pro budoucnost Microsoftu teď ještě důležitější, než byla včera. Sázka na mobilní svět je to totiž zcela jasná a pokud v ní Microsoft neuspěje, nemá před sebou vlastně žádnou budoucnost. A to nejspíš takový gigant nedovolí, byť si při svých snahách může podobně jako Nokia sáhnout na dno.