Komentář: iPhone 5 žádné wow, ách ani bravo. To se ale dalo čekat

17:19 , aktualizováno 17:19

Je nový iPhone 5 zklamáním? Není, ale ani to není žádný zázrak. To se ovšem dalo čekat, přeci jen ani u Applu nejsou takoví blázni, aby do něj namontovali vodotrysk nebo raketový motorek.