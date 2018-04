KOMENTÁŘ: Vynikající HTC One nebude pro tchajwanskou značku záchranou

Firma, u které se ještě před několika lety zdálo, že její růst snad nemůže narazit na žádné meze, v poslední době na konkurenci nestačí. Přístrojem, který to má změnit, má být právě novinka One. HTC se rádo chlubí tím, jak tento model znamená nový přístup ke špičkovým smartphonům a jak výjimečný je jeho fotoaparát i některé další funkce. Jenže to všechno na giganty dnešního mobilního průmyslu stačit nemusí.

Ostatně se zdá, že firma si je toho částečně vědoma. Alespoň tedy její šéf Peter Chou. Jeho vystoupení na londýnské světové premiéře bylo trochu vlažné, postrádalo doposud pro HTC tak typické nasazení a nadšení. Možná je to tím, že Chou byl opravdu vyčerpaný, jeho snaha zvrátit nepřízeň osudu, kterou firma prožívá, ho jistě stojí spoustu sil. Někteří z přítomných novinářů dokonce spekulovali o tom, že Chou mohl v poslední době prodělat i zdravotní potíže, které mohl stres z práce vyvolat.

Skvělý smartphone ještě prodejní čísla nedělá

Ať už je to s šéfem HTC jakkoli, je jisté, že HTC One je sice vynikající smartphone, který v mnohém konkurenci předčí, avšak jistou záchranou není. HTC má totiž potíže zcela jinde než v tom, že by jeho smartphony nebyly konkurenceschopné. Vždyť i podle našich recenzí vycházejí stávající modely výrobce ve srovnání s konkurencí často vítězně. Jsou to skvělé stroje a platí to třeba i o dosavadním top-modelu One X/One X+, jehož displej považujeme za lepší než u konkurenčního Samsungu Galaxy S III.

Jenže právě Samsung a Apple jsou největším problémem HTC. Tchajwanský výrobce je proti těmto gigantům téměř trpasličí firmou a konkurovat jim může jen s velkými obtížemi. Není to o tom, že by HTC nezachytilo některé trendy, byť firma během své existence chyby udělala i v této oblasti. Potíž je spíš v tom, že HTC nemá a ani nemůže mít takový rozpočet v oblasti vývoje a výzkumu a už vůbec ne marketingu.

Firma se to snaží dohánět kreativitou, která snad nikdy vývojářům v HTC nechyběla. Jenže možná jako v kritickém období v Nokii chybí místy vedení odvaha zkusit něco opravdu nového. Namísto toho se firma omezuje na "inovace" jako každý rok: nový způsob ovládání nebo větší či menší experimenty se samotným uživatelským prostředím. Infraport a bohužel ani hodně zajímavý fotoaparát to asi nezachrání. Masy se totiž nerozhodují podle výbavy daného telefonu. Uživatelé, kteří si kousek koupí kvůli jedné určité funkci, jsou v menšině.

Ve značce je síla

Dnes rozhoduje značka, tudíž prestiž. Apple je jedním pólem, druhým pólem, v dnešní době už vlastně dominantní jako kdysi Nokia, je korejský Samsung. Zatímco Apple představuje jakýsi luxus a individualismus (bez ohledu na to, že iPhone má "skoro každý" - jde o vnímání značky), Samsung je jakousi jistotou, na kterou lze vsadit kdykoli. Má ho totiž "skoro každý". Do redakce se nám často z našeho okolí i od čtenářů scházejí dotazy na to, jaký smartphone bychom doporučili. V drtivé většině přitom dotaz tazatele začíná: "Mám si koupit tenhle Samsung, nebo..." Mnozí se pak diví, když vzhledem k jejich požadavkům naše doporučení zní jinak než korejský model, který našli v operátorské prodejně místního supermarketu.

HTC tedy především potřebuje budovat značku. Jenže tento proces je velmi zdlouhavý, náročný a nákladný a firma teď nemá zrovna přebytek peněz. A to, že jich velkou část utratí za sponzorování fotbalové Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA, opět situaci příliš rychle nezachrání. Evropa je totiž jenom jeden trh a HTC potřebuje budovat značku globálně. Firma bohužel příliš dlouho sázela na to, že přitáhne pozornost jenom svými produkty. Ano, to platí ve skupině lidí, kteří se třeba o oblast chytrých telefonů zajímají, ovšem běžná veřejnost často o existenci značky nic netuší.

Jistě, dá se namítat, že se přeci HTC tu a tam spojuje s jinými známými značkami jako třeba v případě prvního smartphonu Google Nexus nebo v případě svých zvukových schopností se značkou Beats Audio (i tahle epizoda stála firmu spoustu peněz). Jenže to vše je stále sázka na stále stejnou oblast. HTC potřebuje vystoupit ze světa chytrých telefonů pro fanoušky. Jen tak mimochodem, těch má firma v České republice z procentuálního hlediska více než mnohde jinde. To je důkazem toho, že snaha místních poboček může nést své ovoce. Jenže na rozhodujících velkých trzích, které značkám přinášejí peníze, je hra podstatně drsnější.

Drsná konkurence

Shrnuto a podtrženo. HTC bychom přáli, aby model One byl opravdu jeho cestou z problémů. Jenže tak jednoduché to nebude, je to jen jeden z mnoha špičkových smartphonů, které se letos chystají na trh. Jako tomu bylo u modelu One X, který před rokem tlaku konkurence i přes nesporné kvality odolat nedokázal. V konkrétních produktech problém HTC určitě není. Firma se v celosvětovém měřítku musí začít snažit na frontách, kde se dovede pobízet masám. A musí se snažit rychle, nebo mu z dohledu krom Samsungu a Apple zmizí i další konkurenti v podobě zavedených Sony (tomu se v poslední době docela daří) a LG a ambiciózních čínských značek Huawei a ZTE. A to ještě za rohem čeká Lenovo.