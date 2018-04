KOMENTÁŘ: Google kupuje Motorolu. Android si oddechne

Zpráva o tom, že Google kupuje mobilní divizi americké Motoroly, přišla doslova jako blesk z čistého nebe. Přitom je ale tento krok zcela logickým vyústěním současné komplikované situace ve světě chytrých mobilů.

Chystaná transakce, kterou musí nejprve schválit příslušné regulační úřady, totiž pomůže stabilizovat velmi divokou situaci, která v poslední době panuje okolo operačního systému Android. Google a jeho partneři (firmy, které si Android licencují) jsou totiž napadáni ze všech možných stran kvůli údajnému porušování patentů. Android se tak začíná mnohým výrobcům prodražovat, protože řada patentů je velmi obecných a výrobci než aby vedli zdlouhavé právní bitvy, raději zaplatí licenční poplatky v řádu několika dolarů za prodaný přístroj.

Potíž je především v tom, že Android používají výrobci, kteří se sami mohou patentovým útokům konkurence jen těžko bránit. Ačkoli třeba Samsung i LG vlastní bohaté patentové portfolio, na mobilní a softwarové giganty jako je Microsoft, Oracle, Apple nebo třeba i Nokia to nestačí. A Google samotný je na tom ještě hůř, tato relativně mladá společnost (v mobilním byznysu obzvlášť) vlastní jen minimum patentů důležitých v mobilním světě. Tedy až doposud.

Google už delší dobu hledá, kde by jakou firmu s rozumným portfoliem patentů koupil. Nevyšlo mu to v případě portfolia firmy Novell a nedávno Google prohrál aukci o patentové portfolio Nortelu. V obou případech vyhrála konsorcia, jejichž členy jsou i Apple a Microsoft. Velcí konkurenti se tak spojili, aby zabránili Googlu vylepšit jeho pozici. Argumenty byly poměrně jednoduché: Google odmítl spolupráci s konkurencí a chtěl se patenty vyzbrojit tak, aby nejen mohl odrazit její útoky, ale naopak i přejít do protiútoku. To pochopitelně nemohly firmy takového formátu dovolit.

Motorola jako logická volba

Tím se dostáváme k Motorole, která zůstala v celé kauze ve stínu. Možná trochu proto, že firma teprve nedávno prodělala velkou operaci. Někdejší gigant se rozdělil na dvě nezávislé divize: Motorola Mobility, která vyrábí mobilní telefony a některá domácí spotřebitelská zařízení (třeba set-top boxy), a Motorola Solutions, která vyrábí průmyslová zařízení, vysílačky a spravuje zbytek někdejšího síťového byznysu (většinu Motorola už prodala a z odvětví vycouvala). Transformující se Motorolu tak možná trh trochu přezíravě ignoroval, obzvláště když se mobilní části stále nedařilo vrátit se alespoň částečně k úspěchům let už dlouho minulých.

Jenže nedávno se ozval šéf Motorola Mobility, Sanjay Jha, že by firma mohla chtít také licenční poplatky po jednotlivých výrobcích, kteří vyrábí smartphony s Androidem. A najednou to mnoha lidem docvaklo. Vlastně nejstarší firma mobilního byznysu musí mít velmi bohaté patentové portfolio.

A nejde jenom o patenty z dřevních dob mobilního světa, ale i o podstatně modernější patenty týkající se třeba dotykového ovládání. Vždyť třeba v Číně byla Motorola dlouhodobě poměrně úspěšná se svými dotykovými linuxovými komunikátory. Motorola jako průmyslový gigant byla asi i pro firmy formátu Apple, Microsoft nebo Google velké sousto, ale samostatná a ve ztrátách se potácející mobilní divize, to je jiné sousto.

A zdá se, že Google zareagoval ze všech nejrychleji. Pravděpodobné je, že firmy o transakci jednaly už v době, kdy šéf Motoroly začal hovořit o možnostech licenčních poplatků. Zájem Googlu je logický a zamýšlená transakce by neměla vzbudit vlnu odporu ani u regulačních orgánů. Kdyby o koupi Motoroly uvažoval Apple nebo třeba Microsoft, situace by asi byla jiná. Navíc Applu a Microsoftu by v současné chvíli nebyla samotná mobilní divize vyrábějící telefony k ničemu, Google tím vyřeší i to, kdo bude dvorním dodavatelem jeho značkových telefonů.

Vyrovnání sil a nové otázky

Koupí Motorola Mobility získá Google silné portfolio patentů pro ochranu Androidu. Otázkou ale zůstává, jak se bude systém jako takový dál vyvíjet. Google i Motorola se při oznámení transakce předháněli v tom, jak ujišťovali další výrobce, že na otevřené povaze Androidu se nic nezmění. Alespoň pro začátek to jistě bude pravda a pokud Google "propůjčí" nově nabyté patenty k ochraně androidu jako celku, vnese to do světa tohoto systému tolik potřebný klid.

Samozřejmě, patentové portfolio Motoroly neznáme ani povrchně, takže nemůžeme vyloučit, že se některé jednotlivé spory objeví. Celkově by ale měl být systém méně náchylný na útoky kvůli různým patentům.

Z dlouhodobějšího hlediska ale mohou u Androidu nastat velké změny. Tím, že Google bude vlastnit zásadní portfolio patentů pro obranu systému, jej bude mít také více pod kontrolou.

Je to čistá spekulace, ale koupě Motoroly by paradoxně mohla ulehčit konec Androidu jako Open Source produktu a Google by se jednoho dne mohl rozhodnout, že bude systém nabízet pod komerční licencí. Portfolio patentů by ho k tomu jistě opravňovalo. Tento krok navíc dává větší smysl z obchodního hlediska na trzích, kde je Android velmi populární, ale služby Google (na kterých Google vydělává, ne na Androidu) tam rozhodující nejsou. Přitom jde o tak obří trhy jako je Čína nebo veškeré země bývalého Sovětského Svazu. To je ale jenom takové sci-fi.

Změny by u Androidu mohly nastat i kvůli přehodnocení přístupu k výrobcům. Motorola provázaná s Googlem totiž může být protežována, což se pochopitelně nemusí líbit ostatním výrobcům. Otázkou je, nakolik Google udrží rovný přístup ke všem firmám, které Android licencují. První reakce z mobilního světa jsou pozitivní a dosavadní výrobci androidích telefonů zamýšlenou transakci vítají. Pokud by ale Google svou pobočku upřednostňoval, mohou rychle změnit názor. Třeba takový Samsung, asi největší výrobce androidích smartphonů, by mohl rychle přejít na svůj vlastní systém Bada.

Zatím ale takové plány zůstávají v říši spekulací. Google tvrdí, že Motorolu bude provozovat jako samostatnou společnost a že ji nebude začleňovat do svých struktur. To znamená, že i značka Motorola pravděpodobně v mobilním světě přežije.

Doslova ještě před několika hodinami tahal Google za kratší provaz v nadcházející válce mobilních operačních systémů. Android je sice v současnosti nejpopulárnějším mobilním operačním systémem, ale patentové bitvy mu mohly srazit vaz. Po koupi Motoroly by mohl být Google výrazně silnější, než vůbec kdo očekával. A zdá se, že teď se bude muset snažit Microsoft, který svá Windows Phone chtěl protlačit mimo jiné i na úkor androidu.

A mimochodem, plány na Windows Phone Motoroly tímto asi zcela padají.