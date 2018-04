Komentář: Dnes je den pokrývačů. Místo oslav se chce plakat

Operátor O2 připravil v rámci oslav šesti let od spuštění první 3G sítě v Česku pro zákazníky zajímavou akci. Nabídne jim USB 3G modem Huawei se SIM kartou s až pěti týdny internetu zdarma za lákavou cenu 295 korun, tedy se slevou celých 700. Kdo chce výhodné nabídky využít, musí si pospíšit, šanci ke koupi bude mít pouze zítra a pozítří, tedy 3. a 4. srpna.

Nabídka O2, ač jistě velmi lákavá, je jasnou ukázkou toho, jak se v současné chvíli snaží čeští mobilní operátoři udělat ze své velké slabiny marketingové lákadlo. Ještě před pár měsíci by vám totiž takový modem ani u O2 (které je na tom s 3G u nás nejlépe) příliš neposloužil, tedy pokud byste se nenacházeli v některém z vybraných měst.

V době, kdy je 3G síť v okolních zemích naprostou samozřejmostí pro většinu obyvatelstva, se Česko po letech probudilo z letargie. Po dlouhé odmlce až neuvěřitelných devíti letech od zisku licence (v případě Vodafonu pěti letech) vzali naši operátoři 3G sítě vážně.

Dostáváme se tak do paradoxní situace. Neuplyne týden, aby nám v redakční poště nepřistála tisková zpráva některého z operátorů, že své pokrytí sítí UMTS rozšířil do toho a toho města. Naposledy T-Mobile oznámil spuštění 3G ve Zlíně a Hradci Králové a Vodafone pokryl Olomouc.

Chápeme, že pro obyvatele daných lokalit je to informace jistě zajímavá. Jenže na druhou stranu to vypadá, že se operátoři snaží odbornou i laickou veřejnost záplavou oznámení o spuštění UMTS uchlácholit. Po dlouhé době to vypadá, že se zase něco děje a naši operátoři se o své zákazníky konečně jednou zajímají.

Jenže realita je jiná, pokrytí 3G bude v Česku stále ještě nějakou dobu zaostávat za pokrytím v sousedních státech. Snad jen Telefónica do konce letošního roku dosáhne alespoň uspokojivého stavu.

A my se obáváme, abychom se po současné vlně 3G, která přejde za rok nebo dva, opět nedočkali mnohaletého zimního spánku operátorů. LTE sítě se u nás sice i testují, ale zatímco se za našimi západními hranicemi místy již hovoří o jejich komerčních startech (ve Švédsku a Dánsku běží pilotní provoz, v USA ještě letos rozjede LTE ve velkém firma Verizon), u nás je pro jistotu ticho.

Je jasné, že místní operátoři nemají případné investice do LTE zcela ve svých rukou. Dividendy jejich nadnárodním majitelům se platit musí a jelikož je momentální investice do 3G infrastruktury na nějaký čas poníží, budou si to chtít vlastníci vynahradit v příštích letech. Na start LTE budou mít také vliv čeští regulátoři a konec digitalizace. Jenže kdo jiný než mobilní operátoři by měl ve prospěch této technologie a jejího rychlého zavedení lobovat?

Vzhledem k této nejisté budoucí situaci by naši operátoři možná i teď měli "držet hubu a krok". Vlastně by nám nevadilo, kdyby to bylo o (k)rok nebo dva pozadu oproti jejich nadnárodním majitelům. Další zpoždění v řádu pěti nebo šesti let nezní jako moc dobrý nápad. Doufejme, že pohled do historie, kdy se tehdejší Eurotel a Paegas předháněli v inovacích, nezůstane jen nostalgickým povzdechnutím.